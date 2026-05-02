Judici a l’Audiència Nacional
Set germans, un llegat
Els fills de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol, que comparteixen defensa, han coincidit en les seves declaracions davant el tribunal a reivindicar la traça de l’avi Florenci. També a defensar el seu pare, a qui el seu "amor per Catalunya" el va portar a invertir en empreses encara que fossin negocis ruïnosos.
Ángeles Vázquez
Una vegada exonerat l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol, el judici a la seva família s’ha centrat en els seus set fills. Tots van oferir unes explicacions molt similars, en les quals van defensar tant l’avi Florenci, el talent del qual li va permetre sobreposar-se a la postguerra i fins fer fortuna, com el seu pare, a qui el seu "amor per Catalunya" el va portar a invertir en empreses que fessin país encara que fossin negocis ruïnosos.
JORDI PUJOL FERRUSOLA.
Amb el fill gran de l’expresident es va iniciar la causa que es va començar a instruir el 2012, després de la denúncia de la seva exparella Vicky Álvarez, en la qual afirmava haver-lo acompanyat a Andorra amb bosses de diners en efectiu. El judici s’ha centrat en els seus negocis a Catalunya, però també a Mèxic i Gabon, per mirar de determinar si els assessoraments i intermediacions per les quals va cobrar quantitats milionàries van ser reals o amagaven el pagament de comissions per adjudicacions d’obra a Catalunya. Davant el tribunal, Jordi Pujol Ferrusola va qualificar els seus negocis de "personalíssims", per explicar que les seves empreses compartissin seu i secretària, no comptessin amb més treballadors i tinguessin una caixa única. Va justificar les seves elevades retribucions en el fet que gestionava "informació privilegiada en un moment en què no es feia" i que les dades per les quals li pagaven li arribaven de persones que sabien que "es dedicava al lobby".
Va assegurar que mai ha rebut a Andorra "cap diner" de les seves empreses, Imisa, Ibadesa i Project Marketing, ni de les constructores Isolux Corsán i Copisa, els directius o exdirectius de les quals comparteixen amb ell banqueta dels acusats. S’enfronta a 29 anys de presó per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, cinc delictes contra la Hisenda Pública i frustració de l’execució, pel pis que va donar, juntament amb la seva exdona Mercè Gironès (per a qui es demanen 17 anys), a la seva filla Núria.
JOSEP PUJOL FERRUSOLA.
Va ser el primer a oferir l’explicació dels germans Pujol Ferrusola sobre l’herència que es van repartir als noranta en una reunió a la qual també va assistir el cosí del seu pare, Joaquim Pujol, que l’havia gestionat. Josep Pujol va dir que va rebre 125 milions de pessetes (751.250 euros) i que la resta ho va guanyar ell amb els seus negocis. "Es pot dir que tenia un defecte: ho escrivia tot. Apuntava que si passa això, si passa allò", va remarcar. "De totes les meves llibretes, s’han agafat a una pàgina i se’n salten moltes, inclosa una conversa amb el meu oncle Joaquim, que explica què és la deixa", va afegir per negar que el préstec de 900.000 euros que li va fer al seu amic Jorge Barrigón, d’Heliand, per a la suposada compra de Cap Helicòpters, fos fals. S’enfronta a 14 anys de presó.
ORIOL PUJOL FERRUSOLA.
L’únic fill de l’expresident que va seguir els seus passos en el món de la política, l’Oriol, va explicar davant el tribunal que va renunciar a la seva part de l’herència el 2009 quan la seva carrera a CiU es va enlairar, perquè tenir-la li "produïa incomoditat" i li va atorgar poders al seu germà Jordi perquè es fes càrrec dels fons. "L’única finalitat del compte d’Andorra era rebre una part de l’herència; no era per al dia a dia de la meva vida a Barcelona", va afirmar. Segons va dir, no va saber del llegat de l’avi fins als noranta, quan se’ls va explicar als germans i van obrir un compte per rebre la seva part.
En va fer cotitular la seva dona, quan a ella li van detectar un tumor cerebral i el matrimoni va fer testament. Aquest fet, així com el d’aparèixer com a titular d’un compte que va resultar ser fals, va portar el jutge a imputar-la, tot i que les actuacions van acabar arxivades. Va renunciar a la política després de la seva imputació per la manipulació de la concessió d’estacions d’ITV, per la qual cosa va acabar a la presó. S’enfronta en el judici a una petició de pena de vuit anys de presó.
MARTA PUJOL FERRUSOLA.
Davant el tribunal, Marta Pujol, que s’enfronta a vuit anys de presó, es va declarar "obtusa" per a assumptes financers. Va explicar que el seu avi va ser un home molt important, un "empresari d’èxit" que va comprar uns laboratoris i va fundar Banca Catalana. Durant l’empresonament de l’expresident de la Generalitat per la seva activitat política, als anys seixanta, va ser el suport de la família i, sobretot, de la seva mare, Marta Ferrusola.
Es va assabentar als setanta, abans de la mort del dictador, de l’existència del llegat per boca del seu avi, va dir. A partir del 1992 es van repartir els diners i es van anar liquidant les làmines financeres. "La meva actitud va ser mantenir-la sense utilitzar-la. Jo vivia del que guanyava i no utilitzava els diners per mantenir-me", va assegurar davant el tribunal.
MIREIA PUJOL FERRUSOLA.
Va explicar que havia sigut ballarina professional a Espanya i a l’estranger i que des de feia 20 anys es dedicava a la fisioteràpia. I que, com que tenia 10 anys quan va morir el seu avi, no va tenir-hi el mateix tracte que els seus germans grans. Però va destacar que, tot i que "admirava el seu fill, patia per veure com dedicava la seva vida i la seva economia al seu projecte de vida, la seva Catalunya estimada". Aquest va ser el motiu pel qual els va deixar el llegat. "No ho vaig tocar", va assegurar. Mireia Pujol s’enfronta a vuit anys de presó.
PERE PUJOL FERRUSOLA.
Va declarar que no li va estranyar el llegat de l’avi Florenci. Però el seu interrogatori es va centrar en la consultora Entorn, en la qual va treballar i va ser accionista. La fiscalia afirma que el 2000 i el 2001 aquesta societat va aconseguir la redacció de tres contractes mediambientals a través de concursos públics per 190.000 euros. Oriol Pujol era llavors secretari general d’Indústria de la Generalitat. Pere Pujol va desvincular el seu germà de qualsevol adjudicació, perquè la competència era de Medi Ambient, no d’Indústria. S’enfronta a vuit anys de presó.
OLEGUER PUJOL FERRUSOLA.
L’últim a comparèixer va ser el germà petit, Oleguer Pujol, que va explicar les seves inversions en l’àmbit internacional i va qualificar de "favor" el que li feia el seu germà Jordi al gestionar el llegat de l’avi Florenci. Va reconèixer que parlava sovint amb ell sobre els moviments que faria, perquè la seva formació va ser en Administració i Direcció d’Empreses, però ell és molt més conservador que el seu germà gran. El petit dels Pujol, que s’enfronta a vuit anys de presó, va negar categòricament haver ingressat conscientment diners procedents de delictes en els seus comptes.
