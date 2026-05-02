Tensió global
Trump eleva la pressió a la UE i apujarà al 25% els aranzels als vehicles
Acusa la Unió Europea d’incomplir el pacte comercial negociat amb Washington
Jaime Mejías
El president dels Estats Units, Donald Trump,va acusar aquest divendres la Unió Europea (UE) d’incomplir el pacte comercial negociat amb Washington i va anunciar que, com a conseqüència, elevarà al 25% l’aranzel als cotxes i camions fabricats pel bloc comunitari.
"Em complau anunciar que, ja que la Unió Europea no està complint el nostre acord comercial, que va ser plenament pactat, la setmana vinent augmentaré els aranzels aplicats a la Unió Europea sobre els automòbils i camions que ingressen als Estats Units. L’aranzel s’elevarà al 25%", va escriure Trump a la seva xarxa Truth Social.
Trump va reforçar el seu missatge proteccionista al remarcar que "queda plenament entès i acordat que, si els automòbils i camions es fabriquen en plantes ubicades als Estats Units, no s’aplicarà cap aranzel". El president va destacar a més l’impuls inversor del sector, amb més de 100.000 milions de dòlars compromesos en noves fàbriques, "una xifra rècord en la història de l’automoció", moltes de les quals estan ja en construcció i, segons va afirmar, obriran "molt aviat" amb mà d’obra nord-americana.
En aquest context, el líder republicà va celebrar: "¡mai abans s’havia vist res igual al que està passant avui als Estats Units!", amb referència als compromisos d’inversió dels països amb què Washington ha tancat acords comercials a la recerca d’una rebaixa dels anomenats aranzels "recíprocs" que ha imposat. Però, malgrat aquest clima d’anuncis i promeses de relocalització industrial, va assegurar que l’augment de les tarifes entrarà en vigor la setmana vinent.
Reacció europea
La reacció europea no es va fer esperar. Poques hores després, la Comissió Europea va desmentir les acusacions de Trump sobre un suposat incompliment del pacte comercial per part de la UE i va advertir que manté obertes diferents "opcions" per defensar els seus interessos davant les noves mesures aranzelàries.
Bernd Lange, president de la Comissió de Comerç del Parlament Europeu, va afirmar que el comportament de Trump era inacceptable i que la UE està respectant l’acord. Lange va reiterar que el Parlament està elaborant la legislació necessària per ratificar l’acord comercial amb els Estats Units i espera donar-lo per conclòs al juny. "Els Estats Units han incomplert l’acord en repetides ocasions", va declarar Lange a Bloomberg divendres, referint-se als aranzels nord-americans sobre les importacions d’acer i alumini. "Aquesta última mesura demostra que poc fiable que és la part nord-americana".
Aquest encreuament de retrets arriba després d’un nou gir en la política comercial nord-americana. El president va imposar un aranzel global temporal del 10% a l’empara d’un nou marc legal que teòricament haurà de ser validat pel Congrés al juliol. A mitjans del 2025, les dues parts van arribar a un acord pel qual la UE acceptava un aranzel del 15% per a la majoria de productes europeus a canvi que els EUA exportin la majoria dels seus al 0%. El bloc comunitari buscava així evitar una ruptura total de les relacions comercials amb els Estats Units.
El pacte comercial encara està pendent de ratificació per part de Brussel·les, després que el Parlament Europeu hagi demanat una sèrie de salvaguardes que permetin suspendre la seva implementació si Trump amenaça amb nous aranzels al bloc comunitari o posa en risc la seva integritat territorial, com va passar al gener durant la crisi diplomàtica pel control de l’illa de Groenlàndia, de sobirania danesa.
Polítiques erràtiques
Sense especificar quins punts s’han incomplert, en una roda de premsa a la Casa Blanca, Donald Trump ha insistit que la UE "no s’estava adherint" a l’acord comercial que vincula Washington i Brussel·les. El president ha remarcat que aquesta mesura, que aviva les tensions transatlàntiques, forçarà els fabricants automobilístics a accelerar el seu trasllat de producció als Estats Units. "Hauran de moure les seves fàbriques molt més ràpid cap aquí", ha sentenciat el magnat novaiorquès davant dels periodistes.
Aquesta decisió, en línia amb els rampells de Trump en matèria comercial, imprimeix una nova capa de pressió sobre els fabricants d’automòbils. Les companyies del sector, tal com destaca ‘Bloomberg’, han vist minvar els seus ingressos i augmentar els costos a causa de les polítiques erràtiques del mandatari nord-americà.
Quant a les companyies que rebran més directament l’impacte, el grup neerlandès Stellantis, que exporta als EUA models d’Alfa Romeo, Fiat i Maserati des de la UE, és un dels més assenyalats. Aquesta circumstància s’ha reflectit ràpidament en el mercat: els títols del fabricant han arribat a retrocedir fins a un 3,6% en la seva cotització a la borsa de Nova York. Són diverses les companyies europees del sector que ja compten amb operacions als EUA. Volkswagen, Mercedes i BMW, a més de Stellantis, són algunes. BMW va comunicar el mes de març passat als seus inversors que ja no compta amb un marge considerable per millorar la rendibilitat dels seus processos de fabricació, a causa de dos motius: els vaivens dels aranzels i la creixent competència amb la Xina.
Advertència complerta
L’ex CEO de Renault, Luca de Meo, va exemplificar de forma clara la disjuntiva davant la qual es troben els fabricants europeus a causa de la ferotge competència xinesa. En una carta oberta enviada a les autoritats de la UE, l’executiu va reclamar a Europa l’objectiu d’aconseguir una competència equilibrada en la indústria davant el mercat xinès.
La carta, enviada el 2024, ja advertia que "la indústria automobilística es veu amenaçada per l’ofensiva dels vehicles elèctrics xinesos", ja que el país asiàtic "està aconseguint un ràpid avenç en el segment dels vehicles 100% elèctrics".
Aquesta premonició s’ha acabat complint. Segons les dades de l’Associació Europea de Fabricants d’Automòbils (ACEA), les marques més venudes el 2025 van ser Grup Volkswagen (3,57 milions), Stellantis (1,89 milions) i Renault (1,35 milions).
No obstant, el fabricant xinès BYD, un dels emblemes de la indústria del país, ha aconseguit augmentar les vendes l’any un 268,6%, fins a les 187.657 unitats, mentre que les companyies europees pugen de forma molt més modesta, o fins i tot cauen.
