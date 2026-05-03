Tensió global
Alemanya treu ferro a la retirada del seu territori de 5.000 militars dels EUA
Berlín recorda que la decisió ja estava presa abans del xoc entre Trump i Merz, que va acusar el primer de ser "humiliat" per l’Iran
Gemma Casadevall
Ahir Alemanya va mirar de desdramatitzar l’anunci del Pentàgon de reduir tropes dels EUA al seu territori, al recordar que estava "prevista" i que aquesta presència militar al país no només actua en favor de la seguretat europea, sinó que també obeeix als interessos operatius dels EUA a l’Orient Mitjà i l’Àfrica. "Des de les seves bases al nostre territori els Estats Units coordinen les operacions militars relacionades amb la seva política de seguretat a l’Àfrica i a l’Orient Mitjà", va recordar el ministre de Defensa, Boris Pistorius.
"Treballem en estreta cooperació amb els EUA a Ramstein, a Grafenwöhr, a Frankfurt i a la resta de les bases, per la seguretat i la pau europees, per a Ucraïna i per al conjunt de la política dissuasiva", va afegir el ministre. Pistorius va recordar que el propòsit de reduir tropes estava "previst" i que afectarà uns 5.000 soldats dels "gairebé 40.000" que els EUA tenen desplegats a Alemanya. "Està clar que els europeus hem d’assumir més responsabilitat en la nostra defensa", va concloure.
Missatges incendiaris
La retirada es materialitzarà en els pròxims 6 a 12 mesos. Forma part de l’estratègia nord-americana a Europa, però es produeix en un moment àlgid en les relacions entre Washington i Berlín i concretament entre Donald Trump i Friedrich Merz. El detonant van ser unes declaracions del canceller alemany, que va afirmar que Teheran "ha humiliat" els EUA en les negociacions per posar fi al conflicte. Merz ja havia criticat anteriorment la "falta d’una estratègia" en els atacs dels EUA i Israel contra l’Iran.
Trump va llançar missatges incendiaris sobre Berlín a través de la seva xarxa social. En el primer va escriure que el canceller "no sap de què parla" i que "amb raó li va tan malament a Alemanya". En el segon va amenaçar de reduir la presència militar en aquest país europeu, on es concentra més de la meitat dels soldats nord-americans al continent.
No és la primera vegada que Trump llança aquesta amenaça, va recordar la televisió pública ARD. Ho va fer ja en el seu primer mandat, quan va parlar de retirar uns 12.000 soldats del total de 35.000 que tenia llavors a les seves bases d’Alemanya. Va relacionar aquesta amenaça amb la idea que Alemanya, amb una despesa militar que estava llavors per sota del 2% del PIB, invertia poc en defensa. El seu successor, Joe Biden, va aturar aquest pla.
Des de la Guerra Freda
Actualment, es calcula que els EUA compten a Alemanya amb entre 36.500 i 39.000 soldats. És el segon contingent més gran del Pentàgon a l’estranger, després del Japó. La presència militar nord-americana a Alemanya es va forjar en temps de la Guerra Freda i es regeix per successius acords actualitzats tant a escala bilateral com de l’OTAN. A Alemanya hi ha prop de 40 instal·lacions militars nord-americanes.
La principal és Ramstein, la més gran dels EUA a la UE, amb uns 9.000 soldats. És el puntal operatiu per al conjunt d’operacions dels EUA, tant per a l’ofensiva llançada des de Washington i Israel contra l’Iran com per a la coordinació dels aliats occidentals d’Ucraïna. Està ubicada al sud-oest d’Alemanya i acull l’estació des d’on es dirigeixen els vols dels drons cap a l’Orient Mitjà.
A Granwöhr, a Baviera, es troba la seva base destinada a la instrucció militar, mentre que a Stuttgart, al sud, hi ha el quarter general del Comando Europa i el de l’Àfrica. També a la meitat occidental, a Wiesbaden, té el seu comandament central per a tot Europa, mentre que a Spangdahlem estan estacionats els F-16 dels EUA i a Büchel s’emmagatzema l’arsenal d’armes nuclears nord-americana en territori alemany.
