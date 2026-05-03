Opinió
Eleccions... ‘pa’ quan
La voluntat de Sánchez continua sent convocar el 2027 i això només ho podria evitar una moció de censura entre el PP, Vox i Junts. Queda per veure si el president mira d’allargar al màxim els seus dies a la Moncloa o opta per convocar els comicis estratègicament.
Manuel Sánchez
Les tensions aquesta setmana entre el PNB i el Govern, la creixent hostilitat de Junts per Catalunya amb Pedro Sánchez i les males relacions que hi ha al si de l’Executiu amb Sumar, han tornat a disparar les especulacions d’un possible avenç de les eleccions generals.
En aquest nou escenari, la hipòtesi més nova és que si el PSOE obté un mal resultat a Andalusia, Sánchez podria estudiar l’opció de convocar aquest mateix any. Algunes veus (minoritàries en el PSOE) creuen que sense Pressupostos, sense suports parlamentaris i sense iniciatives legislatives que puguin tirar endavant, continuar l’agonia no té sentit. Pensen que caldria aprofitar el bon moment econòmic (que no durarà gaire), posar en valor la gestió del Govern i el "no a la guerra".
Sembla improbable que això passi. La voluntat de Sánchez continua sent convocar el 2027 i això només ho podria evitar una moció de censura entre el PP, Vox i Junts per Catalunya amb l’únic objectiu de convocar eleccions de manera immediata. Alberto Núñez Feijóo no deixa d’intentar-ho amb la formació independentista, que li continua donant carbasses, i ara vol buscar el PNB. El cert és que ho té difícil.
La segona hipòtesi està a cridar a les urnes al febrer o al març, abans de les municipals i autonòmiques. També és poc factible estratègicament perquè, en cas de perdre el Govern –com pronostiquen la majoria de les enquestes– deixaria en una situació de molta debilitat les seves candidatures de cara al maig, i als socialistes sense lideratge (Sánchez, si perd, se n’anirà). A més, la gent sempre s’apunta al cavall guanyador, i això podria donar al PP i Vox un poder territorial descomunal.
La tercera hipòtesi, amb què es frega les mans el PP, és que Sánchez decideixi convocar les eleccions generals amb les municipals i les autonòmiques del 23 de maig del 2027, jugant a un "tot o res" i que la "marca Sánchez" (en el PSOE hi ha estudis qualitatius que asseguren que és el més valorat per la ciutadania) tiri territorialment per bé... o per malament. Ni els pocs barons socialistes autonòmics que queden ho volen. Fonts del Govern també donen gairebé per descartada aquesta possibilitat. Això sí, sempre es precisa: "Tret que ho decideixi Sánchez".
En cas de no complir-se cap d’aquests escenaris, només queden dues opcions. La que es veu com la més factible és que torni a convocar eleccions al juliol, i compleixi així els quatre anys de mandat. Si convoca l’endemà de les municipals i autonòmiques, com va fer el 2023, les eleccions serien el 18 de juliol.
Finalment, es deixa enlaire que Sánchez pugui fixar la convocatòria al setembre. Aquesta possibilitat ja la va apuntar el seu excap de Gabinet Iván Redondo, i legalment sembla que podria tenir alguna escletxa (la llei no diu això). La conjectura es basa que els terminis de la convocatòria no compten des del dia de les eleccions sinó des de la data de la constitució de les Cambres (17 d’agost). En aquest cas, si Sánchez pot dissoldre les Corts el 24 de juliol, i si se sumen els 54 dies preceptius, ens en aniríem fins al 16 de setembre del 2027, però seria dia feiner. Aquí hi ha la possibilitat d’ajustar la publicació de la data de la convocatòria i celebrar-les el diumenge 19 de setembre.
Una frase que s’ha encunyat per a aquesta resiliència numantina de la Moncloa, i que alguns atribueixen al mateix Sánchez, és que cada dia que hi hagi un Govern de coalició progressista a la Moncloa no hi haurà un Govern del PP i Vox, i per això cal arribar fins al final. Així és com ho entén un dels seus ministres: "Tenim pocs suports parlamentaris i ens costa treure mesures, però continuem fent coses i algunes de molt importants, tot i que sigui per via de decret (que no han de validar al Congrés) com el de la regularització d’immigrants, i a això no renunciarem". A això s’uneix la veu d’un dirigent d’ERC, que demana a Sánchez que no llanci la tovallola i, en to irònic, va dir: "Ningú convoca eleccions sabent que les perdrà, bé... tret de Pere Aragonès".
Tot això no són més que càbales que apareixen en les tertúlies polítiques, perquè una persona que coneix a consciència el president va recordar que només a ell li correspon avançar les eleccions... "i Pedro Sánchez és impredictible".
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
- «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
- Saps quin és un dels animals salvatges més rescatats a la Catalunya central?
- La fiscalia demana 4 anys i dos mesos de presó per a un home que tenia gairebé 300 grams de cocaïna al calaix de la botiga a Sant Vicenç de Castellet
- Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
- Greus falles de seguretat i coordinació van provocar l'accident de dos ultralleugers amb 4 víctimes mortals a Moià d'avui fa 3 anys