Desafiament global
Europa exhibeix unitat davant Rússia i els autoritarismes en la cimera d’Armènia
Mig centenar de caps d’Estat i de Govern es reuniran en la 8a cimera de la Comunitat Política Europea, interpretada també com un reconeixement al creixent europeisme del país caucàsic
Marc Marginedas
Hi va haver un temps en què Armènia, país encaixonat entre Turquia i l’Azerbaidjan, nacions tradicionalment hostils, percebia que la seva supervivència depenia del seu estret pacte militar amb Rússia. Aquells temps semblen haver passat a millor vida, després que, en les successives guerres del 2020 i 2023 que el van enfrontar al veí àzeri, Moscou declinés intervenir-hi en favor del seu aliat. El petit país caucàsic s’afanya ara a acollir la 8a cimera de la Comunitat Política Europea (CPA),en què participaran mig centenar de caps de Govern o d’Estat, de la UE, d’una vintena de nacions convidades i fins i tot del Canadà, en una cita que els analistes interpreten com un missatge d’unitat i fortalesa davant Vladímir Putin i Donald Trump, a més d’un suport a les aspiracions europeistes de les actuals autoritats armènies, liderades pel primer ministre Nikol Pashinyán.
«Europa i el Canadà són més que socis afins, junts estem construint una aliança global per defensar la pau, una prosperitat compartida i el multilateralisme», ha escrit a la xarxa social X el president del Consell Europeu, António Costa. El CPA és un fòrum ideat pel president francès Emmanuel Macron el maig del 2022, al poc d’iniciar-se la invasió d’Ucraïna, amb l’objectiu de debatre qüestions d’interès comú, com són reforçar la seguretat, l’ estabilitat i la prosperitat del continent. La principal novetat de la trobada d’Erevan és la presència del primer ministre del Canadà, Mark Carney, generant la creació d’un nou eix transatlàntic davant la creixent falta d’entesa entre Brussel·les i Washington. «En un món més perillós i dividit, El Canadà s’està acostant cada vegada més als nostres socis i aliats europeus», ha destacat Carney a la seva arribada al país caucàsic, abans de remarcar que el seu Govern busca «construir un futur més segur i pròsper als dos costats de l’Atlàntic».
Reconeixement de la Unió
Igual com va succeir el 2023, en ocasió de la 2a cimera celebrada a Bulboaca, al nord de Modova, la cita constitueix un reconeixement de la Unió a la política d’acostament a Brussel·les empresa en els últims anys per les autoritats armènies. Durant una recent trobada a Moscou, Putin va advertir en to ferm al seu hoste armeni que « no » era « possible» pertànyer alhora a la UE i a la Unió Econòmica Euroasiàtica, a la qual cosa Pashinyán li va respondre que el seu Govern equilibraria les relacions exteriors fins que «una decisió final» hagi sigut presa. El país s’afanya a acudir a les urnes el pròxim 7 de juny, en unes eleccions en les quals Pashinyán podria sortir reforçat, gràcies al creixement econòmic del país – l’any passat el seu PIB es va incrementar un 7,2% – i a l’ajuda que li està prestant la UE per contrarestar les campanyes d’ influència i desinformació del Kremlin. «Armènia és un soci pròximi la cimera és una oportunitat per reafirmar el seu compromís «amb els valors democràtics i l’ imperi de la llei», ha assegurat Costa.
La cita s’articularà entorn d’una sessió plenària, en què participaran els caps d’Estat i de Govern, i també al voltant de dues taules de treball, una d’elles sobre resiliència democràtica i amenaces híbrides, que presidiran França i Moldàvia i estarà centrada en la manipulació informativa estrangera. Hi participarà el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, on defensarà la seva postura de limitar l’accés a les xarxes per edat i restringir també l’anonimat. La segona parlés de connectivitat i seguretat en la transició verda, i estarà copresidida per Noruega i Croàcia. El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, també hi assistirà, malgrat que Rússia manté encara una significativa presència militar al país.
