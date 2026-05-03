Eleccions a Andalusia
Feijóo arriba a la campanya de Moreno després de mesos d’afinitat amb Ayuso
El líder del PP, que fins ara s’alineava amb el centrisme del president andalús, ha adoptat un discurs més liberal i pròxim a la presidenta madrilenya durant les últimes setmanes
L’últim mes, Feijóo ha fet els discursos més agressius en matèria fiscal que se li recorden
Mariano Alonso Freire
Alberto Núñez Feijóo arriba a la campanya de les eleccions andaluses que ha començat aquest cap de setmana amb les bones sensacions que les enquestes deixen el Partit Popular (PP). Els sondejos veuen factible que Juan Manuel Moreno revalidi la seva majoria absoluta de fa quatre anys, com per exemple indica l’últim baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS). Tot i que el líder dels populars provarà d’insuflar la tensió necessària en les dues setmanes vinents perquè el vent de cua demoscòpic no li jugui una mala passada que desmobilitzi en el tram final a l’electorat conservador que té presència a Andalusia.
Però més enllà d’això, la batalla andalusa sorprèn el president del primer partit de l’oposició en un moment en què s’ha acostat ideològicament més que mai a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Fins ara, ni suposava ni suposa cap secret que Feijóo és més pròxim a priori a Moreno, i no només políticament, ja que tots dos mai han ocultat una amistat que supera fins i tot la seva condició de companys de files. Ni tampoc que la líder madrilenya i l’andalús, tot i que guarden les relacions i no han creat problemes interns aquests anys, representen dos lideratges molt diferents dins de la dreta espanyola.
Territoris diferents
Una cosa que sens dubte influeix és la dissimilitud entre els dos territoris on operen políticament, i amb èxit en els dos casos. A grans trets, i fins i tot incorrent en cert traç gruixut, Ayuso és la líder liberal d’un dels motors econòmics d’Espanya, amb el permís de Catalunya, i Moreno és el dirigent més centrista o moderat de la regió més poblada del país i tradicionalment més oblidada, amb el permís d’Extremadura, pel que fa a inversions o infraestructures. Dos móns i, per tant, dues visions polítiques diferents sota el paraigua d’unes mateixes sigles partidistes.
En principi Feijóo, no en va expresident de la Xunta de Galícia, on va governar la barbaritat de 13 anys consecutius, estava adscrit al bàndol del seu amic Juan Manuel Moreno. No obstant, els ja quatre llargs anys del gallec a Madrid, i el trauma de l’amarga victòria electoral del 2023, quan no va poder impedir que Pedro Sánchez seguís a la Moncloa, han anat modelant el seu perfil. El 8 d’abril passat el líder popular va rebre un curs intensiu i accelerat d’ayusisme, sobretot en matèria fiscal, protagonitzant el seu discurs més agressiu en la matèria que se li recorda. A primera hora, com transcendiria un dia després, va mantenir al costat de la seva mà dreta, el secretari general del PP Miguel Tellado, un esmorzar de feina amb la presidenta madrilenya i tots els seus consellers. Va ser tot just l’aperitiu d’una aparició a la capital en què es va envoltar d’ayusistes de pelatges diversos, en un acte titulat inequívocament: "Pagues més, reps menys; contra l’infern fiscal del Govern de Sánchez".
Feijóo es va fer envoltar llavors de puntals del PP madrileny com la consellera d’Economia i Hisenda de la Comunitat de Madrid, Rocío Albert, o com el director de l’Institut Juan de Mariana i presentador d’esRadio, Manuel Llamas, que és l’antic viceconseller d’Economia del govern madrileny, a les ordres del llavors conseller Javier Fernández-Lasquetty, al seu dia també conseller de manera conjunta amb Esperanza Aguirre i un dels cervells de les polítiques desplegades durant dècades a Madrid, especialment en matèria fiscal i també en la projectada privatització de part de la sanitat pública.
En aquest ambient, el president del PP va llançar proclames que es podrien trobar més pròximes a Javier Milei que a la dreta més tradicional amb què durant molts anys se l’ha estat vinculant. "Estimats amics: amb menys impostos es pot recaptar més. I, per tant, aquest missatge l’assumeixo absolutament", va sentenciar, reivindicant fins i tot veladament la cèlebre corba de Laffer, a què va donar nom Arthur Laffer, cap de l’equip d’assessors a la Casa Blanca durant la presidència de Ronald Reagan. Tot i que, això sí, es va assegurar de justificar que l’avantdit no seria qüestió d’"ideologia", sinó, segons ell, "de justícia".
Caravanes paral·leles
Les seves intervencions en la campanya que tot just s’ha acabat d’estrenar a tot Andalusia, on com va passar per exemple a Castella i Lleó mantindrà una caravana paral·lela i complementària a la del candidat Juan Manuel Moreno, revelaran fins a quin punt aquest accent més liberal es reflecteix fora de la Comunitat de Madrid on, al cap i a la fi, ja fa gairebé un lustre que hi està instal·lat. Alberto Núñez Feijóo presumeix sempre d’haver pacificat un partit que, com expliquen en privat persones de la seva màxima confiança, "quan vam arribar, els barons no es dirigien la paraula entre si". I això, indubtablement, comporta equilibris ideològics que unes vegades poden caure més d’un costat i altres de l’altre.
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
- «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
- Saps quin és un dels animals salvatges més rescatats a la Catalunya central?
- La fiscalia demana 4 anys i dos mesos de presó per a un home que tenia gairebé 300 grams de cocaïna al calaix de la botiga a Sant Vicenç de Castellet
- Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
- Greus falles de seguretat i coordinació van provocar l'accident de dos ultralleugers amb 4 víctimes mortals a Moià d'avui fa 3 anys