Feijóo insta a «no confiar-se» per mantenir una estabilitat «absolutament indispensable» després de les eleccions
«No pot substituir la gestió honrada per la incapacitat», afirma el líder del PP en un míting a Cadis
EP
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instat aquest diumenge a «no confiar-se» de cara al pròxim 17M i acudir «en massa a votar» per mantenir una estabilitat «absolutament indispensable» a Andalusia que sigui, a més, «el ressort» per «treure» del Govern d’Espanya un PSOE d’«abusos i de pràctiques que fan vergonya». «No es pot substituir l’estabilitat consolidada per un embolic de diversos partits. Andalusia no està per a apagades. Aquí s’ofereix estabilitat, gestió i igualtat».
«Han estat anys creient-se que eren els més llestos i ara resulta que els espanyols els han descobert. Tot això no pot tornar a Andalusia, que ha de ser el ressort per treure tot això de la resta d’Espanya. Andalusia no pot substituir l’estabilitat consolidada per un embolic de diversos partits. No pot substituir la gestió honrada per la incapacitat, ni un president per a tothom per un partit que només pensa a protegir-se». Així ho ha sostingut Feijóo en la seva intervenció aquest diumenge en el míting celebrat a Jerez de la Frontera (Cadis), on ha estat amb el cap de llista del PP per la província gaditana, Antonio Sanz; l’alcaldessa de Jerez, María José García Pelayo, i l’alcalde de Cadis, Bruno García.
Feijóo ha remarcat que el 17M «no només es decideix el president de la Junta. Es decideix una manera de governar, es decideix prosseguir un camí, es decideix la força per en aquest camí avancem amb més intensitat, es decideix protegir l’estabilitat política que no hi ha avui al Govern d’Espanya». «L’estabilitat –ha continuat– no es defensa sola. Cal assolir-la i mantenir-la. Andalusia no està perquè vinguin a bloquejar-la després de tot el que s’ha aconseguit, després d’abandonar els llocs de cua».
Per aconseguir mantenir la majoria absoluta de la qual ha disfrutat Juanma Moreno en els últims quatre anys, el líder nacional dels populars ha demanat «explicar la diferència» que existeix «entre els que treballen per a Sánchez i els que ho fan per Andalusia». «Cal explicar-la a cada província, ajuntament, poble, conversa i centre de treball», ha arengat Feijóo, que ha demanat «desconfiar d’aquells que diuen que el PP guanyarà. Aquí no s’ha guanyat res i no hi ha majoria de res. Aneu a votar en massa, més que mai».
El president del PP ha contraposat el Govern «decent» de Juanma Moreno amb el dels «homes de Sánchez» – cas de corrupció d’Ábalos, Koldo i Aldama que s’està jutjant al Suprem –; amb les polítiques de vivenda del Govern central, al qual ha acusat de ser «enemic de la vivenda digna de la gent»; amb l’estat de les infraestructures –«els 46 morts d’Adamuz ens obliguen a posar el tren d’Alta Velocitat en les condicions de manteniment òptimes perquè no torni a passar una cosa així»–; i la sanitat pública.
En aquest punt, ha lamentat que el Ministeri «ignori» als metges, que fa mesos que estan de vaga, i ha retret a la candidata del PSOE d’Andalusia, María Jesús Montero, que «vinguin a parlar de sanitat els que fa deu mesos que tenen una llista d’espera més gran del sistema andalús de salut de la seva història... Demani perdó per la vaga, calli i busqui una solució».
