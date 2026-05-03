Vaga educativa
El Govern no mou fitxa i manté el torcebraç amb els professors
Educació confia que la nòmina de maig mitigarà el conflicte i no preveu cap gest per evitar les 17 aturades convocades
Sara González
Ja hi ha 17 dies de vaga convocats, cinc per cada centre, gairebé 800 escoles i instituts públics disposats a no fer ni excursions ni colònies el curs que ve i un clima cada vegada més crispat als claustres, rematat amb el pla pilot per introduir mossos en la mediació de conflictes. Els professors s’han convertit en el col·lectiu més complex amb què ha de bregar l’Executiu de Salvador Illa. Els plans de la Generalitat, però, passen per mantenir-se ferma i aguantar l’impuls durant els dos mesos que queden fins a les vacances coincidint amb les primeres pujades salarials aprovades.
L’Executiu considera que "ja s’ha mogut" prou, que ja ha fet el que estava al seu abast per millorar les condicions salarials i educatives amb els 2.000 milions d’euros que reivindica que injectarà en quatre anys per augmentar el complement específic del salari, destinar recursos a l’escola inclusiva o pagar 50 euros per nit a les colònies. Ho fa escudant-se en el fet que té el vistiplau de la UGT i CCOO i que, d’aquesta manera, s’ha fet "amb diàleg" amb la comunitat educativa.
La mà a la resta de sindicats, majoritaris al sector, insisteixen, està "estesa", tot i que només perquè s’afegeixin al "desplegament" de les millores acordades pel conseller Albert Dalmau durant la baixa d’Esther Niubó i que els docents ja notaran en la nòmina d’aquest maig. "Volem que l’acord es noti en el sistema de seguida", asseguren fonts d’Educació, que confien que aquests increments de sou i l’aturada estival ajornaran el conflicte.
