Junqueras diu que Aliança Catalana és "exclusivament racista i excloent": "No treballen per Catalunya"
El president d'ERC aposta per "garantir més democràcia, més llibertats i més sobirania" amb "ambició nacional"
ACN
Barcelona
El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha assegurat que el projecte d'Aliança Catalana és "exclusivament racista i excloent". "No són independentistes, no treballen per Catalunya", ha escrit Junqueras a X després que la líder d'Aliança, Sílvia Orriols, hagi reconegut en una entrevista a Ràdio 4 que no tots els candidats del partit en les pròximes eleccions municipals són "explícitament nacionalistes catalans", però que "prioritzen la resolució del dia a dia". En el missatge publicat a les xarxes socials, Junqueras ha apostat perquè els partits "de tradició democràtica" treballin per "garantir més democràcia, més llibertats i més sobirania" i ho facin "sempre amb ambició nacional".
