Activisme
L’espanyol detingut a la Flotilla inicia una vaga de fam
El Periódico
El Govern israelià va confirmar ahir que l’activista espanyol d’origen palestí Saif Abukeshek, detingut dimecres passat durant un assalt de les forces israelianes en aigües internacionals contra la flotilla humanitària rumb a la Franja de Gaza, es troba ja al país i en les pròximes hores serà interrogat per les autoritats. L’espanyol va iniciar una vaga de fam a l’espera del seu alliberament, segons va explicar la seva dona, que es troba a Barcelona. Juntament amb Abukeshek hi ha un altre detingut, l’activista brasiler Thiago Ávila, també detingut durant l’assalt israelià, segons va informar el Ministeri d’Exteriors israelià en un missatge publicat a les xarxes socials, sense donar més detalls.
En la seva declaració, el Govern hebreu va tornar a acusar-los de mantenir vincles amb el moviment islamista palestí Hamas a través de l’organització a què tots dos pertanyen, la Conferència Popular per als Palestins a l’Estranger (CPPE), "designada i sancionada pels Estats Units com una tapadora de Hamas". Tots dos seran "transferits" a un lloc no especificat "per ser interrogats per les autoritats" i rebran també "una visita consular" amb representants dels seus respectius països, va concloure el Ministeri.
Consolat espanyol
La trobada entre el personal del consolat i Saif no va durar més de 10 minuts i va servir per confirmar que es trobava en un estat "correcte" de salut, malgrat presentar algunes "petites ferides". La dona de Saif va assegurar que el seu marit no tenia intenció d’arribar a Gaza amb la Global Sumud Flotilla per evitar afrontar una situació perillosa i que ell navegava en una embarcació que feia funcions d’observació. La seva voluntat era facilitar serveis logístics, com ja va fer en la primera flotilla que va salpar de Barcelona fa uns mesos, quan només va avançar fins a un port italià i no va continuar el viatge més enllà.
