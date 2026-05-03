Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
1 de Maig a ManresaTrànsit i transport públic a Catalunya avuiRajoles eròtiquesMayka NavarroAgenda pont de MaigBerni Álvarez
instagramlinkedin

Activisme

L’espanyol detingut a la Flotilla inicia una vaga de fam

El coordinador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek, participant de la Global March To Gaza, detingut per Israel. EFE/Cati Cladera

El coordinador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek, participant de la Global March To Gaza, detingut per Israel. EFE/Cati Cladera / CATI CLADERA / EFE

El Periódico

Madrid

El Govern israelià va confirmar ahir que l’activista espanyol d’origen palestí Saif Abukeshek, detingut dimecres passat durant un assalt de les forces israelianes en aigües internacionals contra la flotilla humanitària rumb a la Franja de Gaza, es troba ja al país i en les pròximes hores serà interrogat per les autoritats. L’espanyol va iniciar una vaga de fam a l’espera del seu alliberament, segons va explicar la seva dona, que es troba a Barcelona. Juntament amb Abukeshek hi ha un altre detingut, l’activista brasiler Thiago Ávila, també detingut durant l’assalt israelià, segons va informar el Ministeri d’Exteriors israelià en un missatge publicat a les xarxes socials, sense donar més detalls.

En la seva declaració, el Govern hebreu va tornar a acusar-los de mantenir vincles amb el moviment islamista palestí Hamas a través de l’organització a què tots dos pertanyen, la Conferència Popular per als Palestins a l’Estranger (CPPE), "designada i sancionada pels Estats Units com una tapadora de Hamas". Tots dos seran "transferits" a un lloc no especificat "per ser interrogats per les autoritats" i rebran també "una visita consular" amb representants dels seus respectius països, va concloure el Ministeri.

Consolat espanyol

Notícies relacionades

La trobada entre el personal del consolat i Saif no va durar més de 10 minuts i va servir per confirmar que es trobava en un estat "correcte" de salut, malgrat presentar algunes "petites ferides". La dona de Saif va assegurar que el seu marit no tenia intenció d’arribar a Gaza amb la Global Sumud Flotilla per evitar afrontar una situació perillosa i que ell navegava en una embarcació que feia funcions d’observació. La seva voluntat era facilitar serveis logístics, com ja va fer en la primera flotilla que va salpar de Barcelona fa uns mesos, quan només va avançar fins a un port italià i no va continuar el viatge més enllà.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
  2. El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
  3. Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
  4. «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
  5. Saps quin és un dels animals salvatges més rescatats a la Catalunya central?
  6. La fiscalia demana 4 anys i dos mesos de presó per a un home que tenia gairebé 300 grams de cocaïna al calaix de la botiga a Sant Vicenç de Castellet
  7. Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
  8. Greus falles de seguretat i coordinació van provocar l'accident de dos ultralleugers amb 4 víctimes mortals a Moià d'avui fa 3 anys

Alemanya treu ferro a la retirada del seu territori de 5.000 militars dels EUA

Alemanya treu ferro a la retirada del seu territori de 5.000 militars dels EUA

Espanya continua apagant focs en comptes de prevenir-los

Espanya continua apagant focs en comptes de prevenir-los

L’espanyol detingut a la Flotilla inicia una vaga de fam

L’espanyol detingut a la Flotilla inicia una vaga de fam

El País Basc insisteix en la prevenció permanent per seguir sense focs

El País Basc insisteix en la prevenció permanent per seguir sense focs

Extremadura neteja muntanyes i posa més punts d’aigua per a les dotacions

Extremadura neteja muntanyes i posa més punts d’aigua per a les dotacions

La popularitat de Trump es desploma a sis mesos de les ‘midterms’

La popularitat de Trump es desploma a sis mesos de les ‘midterms’

Castella i Lleó fa fixos els seus bombers per planificar més bé la campanya d’estiu

Castella i Lleó fa fixos els seus bombers per planificar més bé la campanya d’estiu

Apàtrides, una vida a l’ombra

Apàtrides, una vida a l’ombra
Tracking Pixel Contents