Podem i IU
Montero i Belarra eviten acompanyar Maíllo
Ana Cabanillas
La direcció nacional de Podem marca distàncies amb la candidatura d’unitat de les esquerres andaluses a la campanya electoral del 17 de maig. Cap dels membres de la seva cúpula, ni les seves dues màximes representants, les exministres Irene Montero i Ione Belarra, tenen previst actualment acompanyar en les pròximes setmanes a Antonio Maíllo, líder d’IU i candidat de Per Andalusia, la coalició a què Podem es va sumar a última hora.
El calendari de campanya de Per Andalusia no contempla cap acte amb membres de la direcció nacional del partit. De moment, només consta l’aparició al costat de Maíllo de candidats de Podem a les llistes andaluses, com Alejandra Durán, número dos per Sevilla o la candidata per Jaén, Loli Montálvez.
La secretària general de Podem es va referir a aquest assumpte dijous passat en declaracions als mitjans al Congrés, on va evitar aclarir si compartiria escenari amb Maíllo en algun míting de campanya. La dirigent va assegurar que tant ella com Montero farien campanya "amb normalitat" i va assegurar que mirarien de desallotjar el Govern de Juanma Moreno. Al calendari de Per Andalusia, no obstant, ni figuren els seus noms.
Sí que hi haurà un ampli desplegament de ministres del Govern. La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va ser divendres en la manifestació del Primer de maig a Màlaga amb el candidat andalús. El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, tindrà àmplia presència en campanya amb actes el 13 de maig a Màlaga i l’acte central de campanya el 14 de maig a Còrdova.
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
- «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
- Saps quin és un dels animals salvatges més rescatats a la Catalunya central?
- La fiscalia demana 4 anys i dos mesos de presó per a un home que tenia gairebé 300 grams de cocaïna al calaix de la botiga a Sant Vicenç de Castellet
- Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
- Greus falles de seguretat i coordinació van provocar l'accident de dos ultralleugers amb 4 víctimes mortals a Moià d'avui fa 3 anys