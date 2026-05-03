Tensió entre socis
El PNB dona per tancada la crisi amb el Govern després d’un polèmic tuit
Els nacionalistes bascos reclamen a l’Executiu més diàleg i agilitar transferències, però afirmen que la Moncloa "ha entès el missatge"
El líder del PSE, Eneko Andueza, no s’ha disculpat i el tuit de la discòrdia encara segueix publicat
Luis Ángel Sanz
Una de les setmanes més difícils del Govern, almenys aquest any, s’ha saldat finalment amb el tancament de la crisi oberta amb un dels seus socis més fiables, el PNB. Fonts de la cúpula nacionalista confirmen a EL PERIÓDICO que donen per tancada la crisi amb l’Executiu perquè "han entès el missatge". A la desfilada de l’empresari Víctor de Aldama pel Tribunal Suprem (TS) elevant les seves acusacions al màxim i a la declaració de l’assessor Koldo García davant el mateix TS es va sumar dimarts una sonora derrota del Govern al Congrés. El PP, Vox i Junts per Catalunya van tombar el decret que pretenia limitar la pujada dels lloguers i prorrogar els contractes antics. A tot això es va sumar dimarts l’enuig majúscul dels nacionalistes bascos amb els seus socis del PSE-EE, que van decidir elevar fins a la Moncloa.
Els socialistes bascos –que governen en coalició l’Executiu basc i múltiples ajuntaments amb el PNB– van ridiculitzar dimarts el seu soci i president de l’Euskadi Buru Batzar, Aitor Esteban, a les xarxes socials amb una imatge modificada amb intel·ligència artificial (IA). Després que el dirigent jeltzale afirmés que ara veia "base per poder avançar" en les negociacions per a la reforma de l’Estatut d’Autonomia, el PSE va publicar la imatge d’un Esteban que es llançava somrient a una piscina: "¡Vaja! Ara hi ha aigua a la piscina del nou Estatut... diu el PNB", assegurava el compte oficial del PSE-EE a X. Per afegir a continuació que "ja és casualitat que coincideixi amb un moment difícil per al seu partit, quan han decidit seguir l’estela d’EH Bildu".
La imatge i el missatge van aixecar les ires de la direcció del PNB, que no va dubtar a cancel·lar una reunió prevista amb un interlocutor del PSOE, Antonio Hernando, i va elevar fins a Madrid la seva queixa. Segons la seva opinió, "no hi ha res que justifiqui una falta de respecte d’aquest calibre; és una cosa indecent", segons van afirmar des de Bilbao.
Fonts del PNB relaten a aquest diari que Moncloa es va mobilitzar de seguida i va entendre el seu enuig. De fet, dimarts passat es van portar a terme converses al màxim nivell per rebaixar la tensió. No va poder ser-hi directament el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, per la mort del seu pare aquell mateix dia. Però hi va haver converses entre el palau de la Moncloa i la seu penebista a Bilbao. L’endemà, la portaveu nacionalista al Congrés, Maribel Vaquero, va llançar una advertència explícita i una pregunta directa a Sánchez en la sessió de control del Congrés: "Vostè sabrà com vol arribar fins a la convocatòria electoral, si vol companyia o no, president".
Sánchez, immediatament, va recollir el guant: "Per descomptat que vull companyia i, a més, bona companyia, com la del PNB", ha respost conciliador. Tant, que el PP immediatament va interpretar que el president "s’havia humiliat" davant els nacionalistes bascos.
"Han entès el missatge, nosaltres ho hem entès i algú no ho ha entès", diuen des de la direcció de la formació basca. El malestar amb el secretari general dels socialistes bascos, Eneko Andueza, continua. A més, com ressalten des del PNB, s’han trobat a faltar unes disculpes. I la imatge continua sense ser esborrada a les xarxes socials de la federació socialista.
"Com si tingués majoria"
Això sí, la crisi amb el Govern es dona per tancada. En els últims mesos, els penebistes denuncien que han trobat a faltar més diàleg des de la Moncloa o des dels ministeris sobretot a l’hora d’enviar al Congrés reials decrets lleis sense negociar-los prèviament. Les mateixes fonts arriben a assegurar que "el PSOE actua com si tingués majoria". I des de la ruptura de Junts no la té i ha de negociar i aconseguir els suports projecte a projecte amb grups polítics de vegades de signe oposat des de l’esquerra (Podem) fins a la dreta del PNB o de Junts.
La interlocutora principal de l’Executiu d’Espanya amb Bilbao era fins ara l’exvicepresidenta María Jesús Montero. Des de la seva marxa a Andalusia, ha ocupat el seu lloc Félix Bolaños, que s’ha convertit, de moment, en el seu interlocutor únic.
Els nacionalistes bascos estan també molt descontents amb la gestió de la vaga de metges que està portant a terme la ministra de Sanitat, Mónica García. Aquesta mateixa setmana, Aitor Esteban ha demanat que sigui Pedro Sánchez qui agafi les regnes d’aquesta crisi perquè "no s’està gestionant bé". Finalment, Sabin Etxea exigeix que s’agilitin les transferències pendents i pactades en l’acord d’investidura i insisteixen en la premissa principal: és necessari intensificar el diàleg i la comunicació entre el Govern i el PNB. Queda una mica més d’un any de legislatura, segons ha reiterat diverses vegades Sánchez, i els nacionalistes bascos tenen la intenció de continuar sent la "companyia constructiva" de què es va parlar al Congrés dimecres.
