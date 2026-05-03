La popularitat de Trump es desploma a sis mesos de les ‘midterms’
Els republicans miren de redibuixar els mapes electorals mentre els demòcrates busquen una agenda pròpia
Només un 37% dels nord-americans aproven la gestió del president; el 59% la desaprova
Per primera vegada en 16 anys, els votants confien més en els demòcrates per gestionar l’economia
Irene Benedicto
A sis mesos exactes de les eleccions de mig mandat als Estats Units, Donald Trump encara una campanya marcada per una paradoxa incòmoda: va tornar a la Casa Blanca amb el recolzament de milions de votants que van creure en la seva promesa de frenar l’encariment de la vida, però durant el seu mandat els preus han continuat pressionant les famílies. La gasolina, el menjar, l’habitatge i els serveis bàsics no paren de pujar, accelerats per una guerra a l’Orient Mitjà que l’electorat desaprova.
Només un 37% dels nord-americans diuen aprovar el president, davant un 59% que desaprova la seva gestió, segons el sondeig més recent, realitzat per The Economist i YouGov la setmana del 24 al 27 d’abril. La dada anticipa el risc per al Partit Republicà. Aquestes eleccions –anomenades midterms– renoven tota la Cambra de Representants i part del Senat. Si el partit del president perd una o les dues cambres, la Casa Blanca tindrà menys capacitat per aprovar lleis, pressupostos o investigacions.
L’enquesta tampoc mostra un tancament de files clar després de l’atemptat fallit del 26 d’abril en el sopar de corresponsals de la Casa Blanca, a diferència de passats incidents contra el mandatari. En particular, després del primer, en el míting de campanya a Butler, el juliol del 2024, quan Trump va ser impactat a l’orella, sí que es va registrar un ascens de popularitat immediat. Aquesta vegada, l’atac no sembla haver canviat l’opinió dels votants, ja sigui perquè el tercer atemptat va sorprendre menys o perquè el sentiment popular el dominen l’economia, la guerra i el cansament electoral.
El front més perillós per als republicans és la butxaca. La guerra a l’Iran, amb escassa aprovació pública, ha afegit pressió sobre el combustible i ha reforçat la sensació que la Casa Blanca no té un pla clar ni al front bèl·lic ni per contenir el cost de vida. El que havia de ser un dels punts forts de Trump s’ha convertit en una vulnerabilitat.
Segons Fox News, mitjà afí al president, només el 34% dels votants aprova la seva gestió econòmica, davant un 66% que la desaprova. Per primera vegada en 16 anys, els votants confien més en els demòcrates que en els republicans per gestionar l’economia.
Trump ha intentat projectar control, però les seves prioritats públiques alimenten la crítica que no sintonitza amb els seus votants. Mentre els seus aliats reclamen atenció en preus i salaris, el president ha dedicat temps a la política exterior i a projectes personals. En declaracions als corresponsals després de ser evacuats de l’Hotel Hilton pel tiroteig, va cridar l’atenció dels mitjans com Trump va aprofitar per defensar el seu pla de construir "el millor saló de ball del món" dins de la Casa Blanca, un símbol de desconnexió amb l’electorat.
‘Gerrymandering’
Fa mesos que els republicans estudien com fer que els mapes i col·legis electorals juguin a favor seu. La pràctica de redibuixar districtes electorals per afavorir un partit, coneguda com a gerrymandering, ha pres especial rellevància. Als EUA, cada estat es divideix en districtes i cada un elegeix un congressista. Canviar les línies pot concentrar votants rivals en pocs districtes o dispersar-los a molts, alterant escons. El Tribunal Suprem dels EUA ha declarat inconstitucional el mapa de Louisiana per considerar-lo un gerrymander racial: un disseny que va utilitzar la raça de manera indeguda i va donar un pes electoral específic a determinades comunitats. La conseqüència política pot ser l’eliminació d’almenys un districte favorable als demòcrates. Louisiana té una primària el 16 de maig i el vot anticipat està a punt de començar. Però Florida ja va aprovar un disseny que podria crear fins a quatre districtes favorables als republicans.
Els demòcrates temen que la sentència debiliti la llei de dret al vot, norma històrica contra la discriminació racial. Si es redueixen aquestes proteccions, podrien perdre al voltant d’una dotzena de districtes de majoria minoritària al sud. Nova York, Colorado i Illinois estudien respondre amb canvis propis.
Els demòcrates proven de trobar la seva pròpia agenda política. No volen arribar al novembre vinent només com el partit que s’oposa a Trump, sinó amb una proposta econòmica reconeixible. L’ala progressista aposta per una idea fàcil d’explicar: abaixar el cost de l’habitatge. El pla s’anomena Nova Agenda d’Assequibilitat i l’impulsa Greg Casar, congressista de Texas i president del Congrés Progressive Caucus. Inclou 10 projectes sobre habitatge, cura infantil, hores extra, grans empreses i productes bàsics. Entre les mesures figuren ajudes per a la primera vivenda, cura infantil local i pagament doble a les hores extra.
L’estratègia evita temes que solen dividir els demòcrates o mobilitzar els republicans, com immigració, crim o debats culturals. Casar presenta la proposta com una ampliació del missatge progressista: "Seguim totalment compromesos amb Medicare per a tothom i continuem lluitant per aquestes idees". Però afegeix que el partit ha de mostrar "noves idees" davant la crisi del cost de l’habitatge. Casar remata que els demòcrates "han de ser més que un partit anti-Trump".
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
- «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
- Saps quin és un dels animals salvatges més rescatats a la Catalunya central?
- La fiscalia demana 4 anys i dos mesos de presó per a un home que tenia gairebé 300 grams de cocaïna al calaix de la botiga a Sant Vicenç de Castellet
- Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
- Greus falles de seguretat i coordinació van provocar l'accident de dos ultralleugers amb 4 víctimes mortals a Moià d'avui fa 3 anys