Conflicte al Pròxim Orient
Trump amenaça d’atacar l’Iran «si es porta malament» mentre estudia la seva última proposta
En només 24 hores, 41 persones van morir en tot el Líban a causa dels atacs israelians i 89 més van resultar ferides, segons el Ministeri de Salut
Andrea López-Tomàs
Entre Washington i Teheran, sempre passant per Islamabad, hi ha un intercanvi de propostes de pau. Els esborranys es modifiquen, els límits del marc es transformen, les clàusules s’eliminen o es tornen a afegir al gust de cada bàndol i l’estira-i-arronsa es continua estenent en el temps. Mentrestant, els líders dels dos països renoven les seves amenaces, cada vegada més abocades a la possibilitat de reiniciar la violència a les portes que es compleixi un mes de l’alto el foc entre els Estats Units i l’Iran. Al seu torn, aquesta mai s’ha aturat sobre el sud del Líban, on en les últimes 24 hores han mort més de 40 persones pels atacs aeris israelians.
Durant una altra caòtica declaració a la premsa, el president nord-americà, Donald Trump, va dir aquest dissabte que estudiarà la nova proposta iraniana de pau, tot i que va posar en dubte que l’acceptés. «Si es porten malament, si fan alguna cosa dolenta, però ara mateix, ja ho veurem. És una possibilitat que podria passar, sens dubte», va dir el mandatari republicà quan se li va preguntar si podria ordenar nous atacs. També dissabte un alt càrrec militar iranià va indicar que el reinici de la guerra és l’«escenari més probable». «L’evidència mostra que els EUA no estan compromesos a arribar a cap acord o tractat, i les nostres forces armades estan plenament preparades per a qualsevol nova aventura o estupidesa dels nord-americans», va declarar el comandant general segon de l’Exèrcit iranià, Mohammad Jafar Asadi, en un comunicat.
Proposta de 14 punts
L’Iran va presentar aquest dijous una proposta actualitzada de 14 punts als Estats Units. Els detalls no es coneixen, però el mitjà nord-americà Axios ha revelat algunes especificitats. Dues fonts informades sobre el text afirmen que estableix «un termini d’un mes per a les negociacions sobre un acord per reobrir l’estret d’Ormuz, posar fi al bloqueig naval nord-americà i acabar definitivament amb la guerra a l’Iran i al Líban». «Només després d’arribar a aquest acord s’iniciaria un altre mes de negociacions per intentar arribar a un acord sobre el programa nuclear», van dir les dues fonts. L’Iran compta amb 440 quilos d’urani altament enriquit, a nivells molt pròxims als necessaris per a la bomba, i defensa que és el seu «dret sobirà» i part del «patrimoni nacional iranià».
Al llarg de dissabte, Trump va revisar la proposta iraniana i, poc després, va escriure a Truth Social que «no pot imaginar que això sigui acceptable». L’Iran «encara no ha pagat un preu prou alt pel que li ha fet a la humanitat i al món durant els últims 47 anys», va afegir. Aquest estira-i-arronsa entre les dues grans potències està posant en perill l’economia mundial. La notícia de la proposta iraniana va fer caure breument els preus del petroli gairebé un 5%,tot i que continuen al voltant d’un 50% per sobre dels nivells previs a la guerra, enmig del tancament continuat d’Ormuz. El bloqueig de la navegació dels vaixells iranians per part dels Estats Units en aquesta via estratègica està asfixiant encara més l’economia persa, danyada per dècades de sancions internacionals.
Atacs al Líban
En ple alto el foc, el Líban continua sent el territori més colpejat. L’Exèrcit israelià continua bombardejant el país i dirigint noves ordres de desplaçament forçat, fins i tot en llogarrets al nord del riu Litani i en d’altres que no les havien rebut abans. Durant el dissabte i en només 24 hores, 41 persones van morir a tot el país a causa dels atacs israelians i 89 més van resultar ferides, segons el Ministeri de Salut libanès. En total, 2.659 han perdut la vida i 8.183 més han resultat ferides des del 2 de març passat. Amb l’entrada en vigor de la treva, les demolicions s’han unit al so dels bombardejos que sacsegen el sud del país dels cedres.
Per la seva part, Hezbol·là també ha continuat els atacs contra el nord d’Israel i contra els soldats israelians que ocupen el 5% del territori libanès adjacent a la frontera. En aquesta regió, l’Exèrcit israelià ha establert una zona de 10 km de profunditat des del límit fronterer, vetada a la premsa i a la població, i separada pel que anomenen la «línia groga», que delimita l’àrea sota control israelià. «Qualsevol amenaça, en qualsevol lloc, contra les nostres comunitats o les nostres forces, fins i tot més enllà de la línia groga i al nord del Litani, serà eliminada», va dir aquest dimecres el cap de l’Estat Major de l’Exèrcit israelià, Eyal Zamir, durant una visita a les tropes.
