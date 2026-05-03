Estret d’Ormuz
La UE s’enfronta a la crisi energètica per la guerra de l’Iran amb un pla de mínims i sense fons
«Cal preparar un gran pla d’inversió per oferir suport a les nostres indústries, la nostra economia i els nostres treballadors», diu a EL PERIÓDICO la presidenta del grup europeu de socialistes i demòcrates, Iratxe García
«Necessitem l’energia nuclear com a base. Aquesta és la veritat: si no, la sobirania no funcionarà», defensa el líder dels populars europeus, Manfred Weber
Mario Saavedra
S’escampa entre els polítics de la Unió Europea (UE) reunits aquesta setmana a Estrasburg la sensació que s’acosta una crisi molt seriosa derivada de l’augment dels costos de l’energia per la guerra de l’Iran. Hi ha també en molts d’aquests eurodiputats del Parlament Europeu, el ple del qual s’ha celebrat aquesta setmana a la ciutat francesa, insatisfacció per la falta d’ambició de les mesures proposades per la Comissió Europea per afrontar aquest tsunami econòmic anunciat. La pandèmia de covid i la guerra d’Ucraïna sí que van comptar amb fons europeus d’inversió que han ajudat les economies a no enfonsar-se. I ara, ¿què?
Brussel·les adverteix que la greu crisi energètica desencadenada pels bombardejos dels Estats Units i Israel contra l’ Iran i el bloqueig posterior de l’ estret d’Ormuz probablement farà apujar els preus durant mesos, potser anys. L’amenaça és la inflació, que se suma a l’escàs creixement de les antigues locomotores europees, França i Alemanya.
Però Berlín no vol posar més diners comuna, explica un eurodiputat socialista, així que la Comissió Europea presidida per Ursula von der Leyen no fa més que recomanacions. Pólvora mullada, creuen alguns, davant la qual s’acosta.
«Fins ara, l’únic que hi ha hagut són mesures diferents en diferents països sense paraigua comú europeu. Els socialdemòcrates demanem mesures concretes, urgents i immediates, que comencin a repercutir en les butxaques dels ciutadans europeus, de les famílies i dels treballadors», diu a EL PERIÓDICO la presidenta del grup Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates (S & D), l’eurodiputada espanyola Iratxe García. «Volem mesures europees de recolzament al desenvolupament de les energies renovables per no tenir una dependència energètica de l’exterior com la que estem patint en aquests moments, i altres per abaixar la factura de la llum, a més d’un escut social per a les famílies més vulnerables que avui han de triar entre omplir el dipòsit del cotxe o omplir el frigorífic». A més, cal preparar un «gran pla d’ inversió per recolzar les nostres indústries, la nostra economia i els nostres treballadors» per si finalment arriba un col·lapse econòmic.
Per ara, aquest pla no existeix.
«Acceleració» sense combustible
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va defensar aquest dimecres davant el Parlament Europeu la proposta comunitària per enfrontar-se al desafiament econòmic.
«Hem de reduir la nostra dependència excessiva dels combustibles fòssils importats i hem d’impulsar el nostre subministrament nacional d’energia neta, assequible i pròpia, des de les renovables fins a la nuclear», va dir la política alemanya. «Proposem una coordinació més forta no només per omplir els emmagatzematges nacionals de gas, sinó també respecte a les reserves de combustible, especialment querosè i dièsel. Podem ser molt més eficaços si coordinem l’alliberament de reserves de petroli i si ens assegurem que les refineries puguin augmentar la producció a tota la nostra Unió».
El 22 d’abril es va presentar el pla AccelerateEU (Unió Europea accelerada), que pretén reforçar la resiliència energètica de la Unió Europea davant l’augment dels costos de l’energia i la volatilitat dels mercats de combustibles fòssils, agreujats pel conflicte al PròximOrient. Planteja una unió energètica capaç de garantir seguretat de subministrament reduint la dependència exterior mitjançant una acceleració de la transició cap a fonts renovables i l’eliminació progressiva dels combustibles fòssils en la generació elèctrica.
Europa té una alta dependència energètica de l’exterior. El 57% prové de combustibles fòssils importats, amb un cost de 340.000 milions d’euros el 2025.
«Les energies renovables són el futur. I lluitar contra el canvi climàtic ja no és només una qüestió ecològica: és una qüestió d’una Europa sobirana», va afirmar el president del grup del Partit Popular Europeu, Manfred Weber. «Hem de completar el mercat energètic, especialment amb el paquet de xarxes energètiques [...] I necessitem l’ energia nuclear com a base. Aquesta és la veritat: si no, la sobirania no funcionarà».
Gravar Elon Musk
El debat sobre les mesures per enfrontar-se a la crisi de l’Iran s’ha entreveureat aquesta setmana amb un altre de més llarg alè però també clau per a l’economia comunitària, el dels pressupostos de la UE per al 2028-2034. Si la guerra del Pròxim Orient i la inestabilitat geopolítica es prolonguen, els primers anys d’aquell període podrien estar dominats per les conseqüències del conflicte.
El pressupost (Marco Financer Plurianual, o MFF per les seves sigles en anglès) suma un total d’1,8 bilions d’euros d’aportacions dels 27. Els dos ponents de l’MFF, del Partit Popular Europeu i de l’S&D, consideren que és insuficient. Per això han proposat un pla b per recaptar més diners. Ho anomenen «recursos propis», i suposa que la UE recapti pel seu compte més diners, a sumar al de les aportacions individuals dels països membres.
«En la nostra proposta demanem al Consell i a la Comissió que explorin noves fonts d’ingressos propis. N’hem plantejat tres: una taxa digital, un impost sobre el joc i les apostes online, i recursos basats en beneficis de transaccions amb criptomonedes», explica a EL PERIÓDICO Siegfried Mureșan ,eurodiputat demòcrata-cristià romanès del PPE i un dels dos ponents de l’MFF. «La més important és la taxa digital. Es tracta de gravar els grans gegants digitals per l’accés que tenen al mercat únic europeu. Aquestes grans corporacions tenen accés gratuït a 400 milions de consumidors europeus i no paguen ni un sol cèntim per aquest accés. Preferim gravar Elon Musk abans que retallar el finançament per a agricultors, regions i pescadors».
