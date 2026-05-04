L’alcaldessa de Sitges nega davant la jutge haver afavorit el seu fill en la concessió d’una parada al mercat municipal

ACN
L’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell (ERC), ha negat aquest dilluns davant la jutge haver afavorit el seu fill quan va firmar el permís per obrir una parada del mercat municipal a una empresa de la qual ell n’era soci. Carbonell ha declarat com a investigada per un presumpte delicte de prevaricació, igual com el seu fill i el soci d’aquest, per la llicència temporal que van rebre el 2021. L’alcaldessa ha dit que el procediment va ser «absolutament legal» i que en els últims anys s’han concedit altres llicències temporals. Carbonell ha recordat que la causa procedeix d’una denúncia anònima, igual que la investigació de la Mesa del Tercer Sector Social. Creu que els dos casos evidencien que és víctima d’una «persecució política».
El jutjat número 7 de la secció d’Instrucció del Tribunal de Instància de Vilanova i la Geltrú ha pres declaració als tres investigats en la causa. Després d’un interrogatori de poc més de deu minuts, Carbonell ha explicat a la premsa que davant de la jutge ha volgut «aclarir uns fets que evidentment no són certs». L’alcaldessa de Sitges ha recordat que la causa judicial comença a través d’una denúncia anònima davant de la UDEF (Unitat de Delictes Fiscals) de la Policia Nacional, que va emetre un informe que, assegura, conté diverses falsedats.
En aquest sentit, ha dit, per exemple, que s’afirma que l’empresa en la qual el seu fill era soci es va crear expressament coincidint amb la sol·licitud del permís a l’ajuntament, i que la llicència es va atorgar de forma intencionada perquè eren família. L’advocat de Carbonell ha recalcat que la societat Very Vegan Foods «tenia tota la documentació en ordre» i complia els requisits per rebre un permís temporal fins que l’ajuntament convoqués la licitació en bloc de tots els llocs del mercat. Per això considera que el relat de la UDEF és una «construcció».
Carbonell ha insistit que l’ajuntament prioritza «que el mercat sigui viu, amb el màxim nombre de llocs oberts» i ha negat que afavorís l’empresa del seu fill, «perquè tant abans com després de la seva llicència se n’han donat d’altres seguint el mateix procediment, que va ser absolutament legal». Un dels requisits per concedir aquests permisos temporals, ha recalcat, és que ofereixin productes que no s’estiguin venent en altres llocs del mercat. Ha assegurat que aquest era el cas de l’empresa del seu fill, que era de menjar vegà.
La defensa de Carbonell ha avançat que han demanat a la jutge que citi com a testimonis el personal tècnic municipal encarregat d’elaborar els expedients amb què es concedeixen les llicències, amb la intenció que corroborin que el procediment va ser el mateix que en altres negocis.
Durant l’interrogatori de Carbonell i dels altres dos acusats no ha sigut present a la sala cap fiscal, fet que la defensa interpreta com a evidència que «la investigació no va enlloc» i que acabarà arxivant-se.
La causa del Tercer Sector, tancada
En paral·lel a la investigació del mercat, Carbonell té una altra causa als jutjats de Vilanova i la Geltrú per presumptes irregularitats en la concessió de subvencions i contractes públics a la Taula del Tercer Sector Social Sitges-Garraf. L’alcaldessa està investigada juntament amb una altra desena de persones, entre les quals figuren l’exalcalde Miquel Forns (CiU), exregidors, tècnics municipals i un empresari i la seva família, per aclarir suposades il·legalitats vinculades a 600.000 euros.
Carbonell va ser emmanillada i detinguda el juny del 2023 per aquesta causa, per la qual va declarar el juny del 2025. L’any passat la instrucció es va tancar per un error administratiu en la pròrroga de la causa, si bé en quedaven alguns investigats per declarar. El cas està ara mateix en punt mort, a l’espera que la jutge decideixi si l’arxiva o l’envia a judici.
L’alcaldessa de Sitges ha assegurat estar «molt cansada» d’aquesta incertesa jurídica i ha afirmat que les dues causes evidencien que està sent «perseguida» per una persona anònima que ha anat a la UDEF per forçar les causes judicials. «El que em fa més mal d’aquest nou cas és que implica la meva família, i això per a mi és més greu», ha lamentat, considerant «increïble» la dilació en el pronunciament de la jutge.
