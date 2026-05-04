Eleccions municipals
Aliança Catalana fitxa candidats a Junts i el PSC
La formació d’ultradreta liderada per Sílvia Orriols continua sense alcaldable a Barcelona
g. b.
Aliança Catalana apunta a ser protagonista en les eleccions municipals del 2027, en vista de les enquestes que li auguren un creixement a les urnes que es podria traduir en regidors de les seves sigles a diversos ajuntaments. Però el projecte, que va néixer a Ripoll el 2020 i que el 2023 va aconseguir representació en aquella ciutat, a Manlleu –el seu regidor va trencar el carnet fa poc– i a Ribera d’Ondara –el regidor va ser expulsat del partit per comentaris homòfobs–, no ha crescut al mateix ritme que les seves expectatives demoscòpiques.
El 2024 va obtenir dos escons al Parlament, per les circumscripcions de Girona i Lleida, però el principal problema que s’està trobant ara l’extrema dreta independentista és la falta de noms per completar les candidatures.
La dificultat es va fer evident amb l’alcaldable de Barcelona, una de les places sobre la qual se centren més mirades després que la demoscòpia doni per fet que Aliança debutarà a l’Ajuntament amb dos regidors. Sílvia Orriols, líder del partit, havia anunciat que revelaria el nom del candidat el dia de Sant Jordi, el 23 d’abril, però va acabar reculant i va assegurar que la persona prevista s’havia fet enrere a última hora. Lluís Carrasco, publicista conegut per ser l’autor de la lona de Joan Laporta davant el Bernabéu, va rebutjar l’oferta. "Estem en converses amb diferents persones que podrien liderar la llista", va assenyalar l’alcaldessa de Ripoll.
Orriols també va assegurar públicament que el partit ja tenia candidats per a la resta de capitals de província –Girona, Lleida i Tarragona–, tot i que no va concretar un calendari per anunciar-los. Finalment, a Sant Jordi, Aliança Catalana va emetre un comunicat amb els noms dels seus alcaldables a sis municipis –cap capital de província–.
La llista permet fer-se una idea del perfil de candidats que busca el partit per als seus líders municipals, que ja ascendeixen a nou si es compta Orriols, que es dona per fet que repetirà a Ripoll.
Èric Esteban, exregidor de Junts a Amposta, va ser el primer candidat que va anunciar Aliança, fa dos mesos. El mes passat va ser el torn de Judit Vinyes, que venia de Berga Grup Independent (BeGI). A Reus es presentarà Jonathan Cortijo, militant de la plataforma Advocats de l’1-O. Arnau Liesa, sense afiliació prèvia coneguda, competirà a Figueres, mateix perfil que Viqui Novell, que es presentarà a Tàrrega, o Olga Pagès, per Banyoles.
Marina Quintana havia estat vinculada amb Junts i es postularà a Roda de Ter, mentre que Eduard Rel, fins fa poc militant del PSC, es presentarà a Tortosa.
