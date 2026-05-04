Guerra a l’Orient Mitjà
Els EUA mobilitzaran més de 100 aeronaus i vaixells per escortar vaixells atrapats a l’estret d’Ormuz
Trump pretén ajudar molts països que són «innocents» i no tenen relació amb el conflicte a l’Iran
Guerra a l’Iran, en directe: última hora | Trump diu que els EUA escortaran vaixells fora de l’estret d’Ormuz a partir de dilluns
Adrià Rocha Cutiller
L’operació nord-americana per alliberar les embarcacions atrapades a l’estret d’Ormuz pel bloqueig iranià, anunciada diumenge pel president Donald Trump i denominada Projecte Llibertat,mobilitzarà més de 100 aeronaus, destructors, drons i 15.000 militars.
La missió començarà dilluns, va avisar Trump en un missatge a Truth Social, després que «països de tot el món» sol·licitessin l’ajuda nord-americana per permetre el pas segur dels seus barcos. Segons el president, molts d’aquests països són «innocents» i no tenen relació amb el conflicte a l’Iran, per la qual cosa els Estats Units planeja escortar -los per l’ estret d ’Ormuz a tall de «gest humanitari», en el qual també va instar a participar l’Iran.
El Comando Central de l’Exèrcit dels Estats Units (Centcom), a càrrec de les operacions dels EUA a la regió, va informar que en l’operatiu participaran «destructors amb míssils guiats, més de 100 aeronaus amb base a terra i mar, plataformes autònomes (drons) de domini múltiple i 15.000 membres del servei». «El nostre recolzament a aquesta missió defensiva és essencial per a la seguretat regional i l’economia global, mentre mantenim també el bloqueig naval», va afirmar el comandant del Centcom, Brad Cooper.
Doble bloqueig
El comando va agregar que l’estret d’Ormuz és un corredor comercial « essencial» per servir de passada per a una quarta part del comerç mundial de petroli per via marítima i per a «volums significatius» de combustible i fertilitzants.
Aquest punt geogràfic és objecte actualment d’un doble bloqueig per part de l’Iran i dels Estats Units. El país persa manté restringit el pas en resposta als bombardejos nord-americans i israelians del 28 de febrer, mentre que els EUA intercepten qualsevol barco que es dirigeixi o surti de ports iranians. En aquest sentit, els EUA tenen vaixells de guerra i aeronaus desplegades a la regió que podrien ajudar en el projecte Llibertat.
El conflicte a l’Iran es troba pausat per un alto el foc, mentre iranians i nord-americans negocien la pau, on l’ obertura de l’ estret d’ Ormuz és un element clau.
En el seu missatge, Trump va afirmar que el trasllat dels barcos dels països que han demanat ajuda als EUA té com a únic objectiu «alliberar persones, empreses i països que no han comès cap delicte», i ha destacat que molts dels vaixells tenen escassetat d’aliments i de tot el necessari perquè les seves tripulacions romanguin a bord en condicions sanitàries adequades.
