L’estratègia del PP
Feijóo apuntalarà el lideratge a Catalunya d’Alejandro Fernández
El president del partit preveu convocar conclaves del PP català i valencià després de les eleccions a Andalusia per ratificar els seus dirigents
Gisela Boada
Alberto Núñez Feijóo fa temps que té la maquinària ben greixada en el PP amb la vista posada en les pròximes eleccions generals, amb l’aspiració d’aconseguir arribar a la Moncloa, tot i que això pugui implicar pactes amb Vox, com els tancats a Extremadura i Aragó. El congrés nacional del juliol va servir per ratificar-lo com a líder i actualitzar l’estructura interna, mentre que els cicles electorals autonòmics serveixen de rodatge als territoris.
En aquelles comunitats autònomes en què no estan previstos comicis abans de les generals, Feijóo vol donar, de la mateixa manera, una empenta. És el cas del País Valencià i Catalunya, on el líder popular té previst celebrar els seus respectius congressos regionals "pròximament" per deixar-ho tot a punt per al pròxim cicle electoral.
A Génova tenen marcada en vermell al calendari la data del 17 de maig, dia en què Andalusia, una de les places més importants de l’Estat, celebrarà les eleccions autonòmiques. D’aquest resultat en dependrà, expliquen fonts populars a aquest diari, que Feijóo decideixi posar fi a la interinitat del president actual de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca –candidat pròxim a la direcció nacional– i de la gestora que actualment regeix l’organització, després de la polèmica dimissió de Carlos Mazón.
El focus a Catalunya
Automàticament després, el president del PP té pensat posar el focus a Catalunya per celebrar un congrés que està pendent des de la tardor del 2022, segons fonts del partit. "Si les andaluses van bé, el primer serà el País Valencià i després vol solucionar el tema a Catalunya", apunten persones pròximes a Feijóo, que expliquen que totes dues comunitats autònomes són "decisives" per a l’arribada dels populars al Govern.
La idea de la direcció del PP és que els lideratges de tots dos territoris quedin ratificats, no solament de cara a les eleccions generals, sinó també per als comicis municipals del 2027. "Ara és un bon moment, tot està calmat", assenyalen fonts del PP català, amb referència a la relació entre Feijóo i el president actual del PPC, Alejandro Fernández, que, si bé ha passat per nombrosos alts i baixos, ara exhibeixen una sintonia inèdita.
Aquest ha sigut un dels motius pels quals Feijóo ha optat per anar ajornant el congrés popular a Catalunya, tenint en compte que durant molt temps s’ha buscat i temptejat un relleu a Fernández que no s’ha materialitzat mai, tant per falta de candidats viables com pel bon resultat del líder del PP català en les eleccions catalanes passades, en què va passar de tres a 15 diputats. La celebració del conclave ara respon a una voluntat de Feijóo d’apostar per la continuïtat del president popular actual a Catalunya. Si no canvia res, serà l’únic candidat i tindrà el suport de Génova.
Renovar la direcció
D’aquesta manera, la direcció popular evitarà nous torcebraços interns en el PP català, alhora que podrà actualitzar l’estructura orgànica, ja que s’hauran de decidir nous càrrecs o mantenir els actuals, com la secretaria general, ara en mans de Santi Rodríguez, històric diputat del PP amb escó al Congrés, que exerceix de número dos de Fernández, malgrat que gairebé no mantenen relació. De facto, és el president del PP català qui nomena la seva mà dreta, però hi sol haver pactes amb la direcció nacional: "Feijóo hi voldrà posar un contrapès", diuen fonts de la formació.
El congrés servirà per renovar el comitè executiu autonòmic i la junta directiva, és a dir, el conjunt de l’equip que pilota el partit a Catalunya i l’equilibri intern de poder, com la vicesecretaria i els coordinadors. No es tocaran, però, les presidències provincials, que ja van ser actualitzades fa uns mesos per Feijóo, a l’anunciar els relleus a Girona i Tarragona, ni tampoc altres qüestions que ja s’han posat en marxa dins de l’estructura, com ara la Junta Local de Barcelona, liderada per Dani Sirera, afí a Feijóo. Haurà de ser la junta directiva del PPC, amb el plàcet de Fernández i Rodríguez, la que convoqui el congrés.
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- La fiscalia demana 4 anys i dos mesos de presó per a un home que tenia gairebé 300 grams de cocaïna al calaix de la botiga a Sant Vicenç de Castellet
- Atropellen una dona de 89 anys que anava per la vorera a Manresa i el cotxe es dona a la fuga
- «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any