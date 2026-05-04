Estable
Hospitalitzat en estat crític Rudy Giuliani, exalcalde de Nova York
France Presse
L’exalcalde de Nova York Rudy Giuliani està hospitalitzat en «condició crítica però estable», va informar el seu portaveu diumenge, sense revelar què pateix l’expolític de 81 anys.
«L’alcalde Giuliani és un lluitador que ha afrontat cada desafiament de la seva vida amb una fortalesa infrangible, i està lluitant amb aquest mateix nivell de força en aquest moment», va dir el portaveu Ted Goodman en una publicació a X.
Goodman no va precisar on està sent atès Giuliani ni quant temps porta internat.
The New York Times va informar que Giuliani estava hospitalitzat a Florida.
Giuliani es va guanyar el sobrenom de «l’alcalde dels Estats Units» per liderar la ciutat de Nova York després dels atemptats terroristes de l’11 de setembre del 2001 contra les Torres del World Trade Center a Manhattan.
Al principi de la seva carrera, va guanyar fama com l’intrèpid fiscal antimàfia l’agressiva aplicació de les lleis contra el crim organitzat va enderrocar les famílies del crim organitzat de Nova York.
Però Giuliani, un republicà, va tenir una impactant caiguda en els últims anys.
El 2023 un jurat federal va ordenar que pagués 148 milions de dòlars a dues treballadores electorals després de difamar-les al vincular-les falsament amb un suposat frau en les eleccions presidencials del 2020.
Inhabilitat
Des d’aleshores ha sigut inhabilitat per exercir el dret a Nova York i Washington.
Giuliani es va convertir en un ferri defensor del president Donald Trump i es va sumar al seu equip legal personal durant el seu primer mandat.
Va quedar sota escrutini de la fiscalia federal del districte sud de Nova York el 2019 per les seves activitats relacionades amb investigacions sobre Ucraïna i aparents esforços per desenterrar draps bruts sobre el rival demòcrata de Trump, Joe Biden.
El president va elogiar diumenge Giuliani com un «veritable guerrer» i el millor alcalde que ha tingut Nova York.
«¡Quina tragèdia que hagi sigut tractat tan malament pels Lunàtics de l’Esquerra Radical, tots Demòcrates, i ÉL TENIA RAÓ EN TOT!», va afegir Trump.
