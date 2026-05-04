Tensió global
L’Iran perd un any de PIB i dos milions de llocs de treball en dos mesos de guerra
El cost del conflicte no només podria determinar el desenllaç de les negociacions entre el país persa i els EUA sinó també les perspectives de supervivència del mateix règim dels aiatol·làs
Ricardo Mir de Francia
"¿Què està passant en aquest país, senyor Pezeshkian?". A la televisió estatal iraniana rarament es demanen directament explicacions als líders del país, però això és precisament el que va fer aquesta setmana passada la presentadora Elmira Sharifi, adreçant-se al president de la República Islàmica. Mirant a càmera, amb semblant seriós, Sharifi li va llegir la cartilla assegurant que molts iranians ja no es poden permetre productes bàsics com la llet, l’arròs, el sucre o les medicines.
La destrucció ocasionada per la guerra ha agreujat una mica més la delicada situació econòmica del país. Els preus han augmentat d’un 70% respecte al nivell de l’any passat, segons dades oficials, i el rial va tocar un nou mínim la setmana passada en la seva cotització contra el dòlar. Dos milions de llocs de treball s’han evaporat com a conseqüència dels atacs d’Israel i els EUA, que no només s’han acarnissat amb instal·lacions militars sinó també amb infraestructures civils, inclosa una part substancial del teixit productiu de l’Iran.
Una mica més de quatre setmanes després del fràgil alto el foc, no hi ha guerra com a tal però tampoc pau a l’Iran. El diàleg entre les parts està en gran mesura estancat, amb més temptatives per negociar que negociacions reals. La confrontació militar ha deixat pas a un pols econòmic, on el desenllaç podria dependre de quina de les parts pot aguantar més temps la sagnia provocada pel doble bloqueig de l’estret d’Ormuz. L’Iran impedeix el pas als vaixells vinculats als EUA, Israel i els seus aliats, mentre la Marina nord-americana fa el mateix bloquejant els ports iranians. No acaba de ser un tancament hermètic, però les dues parts estan patint i pel camí mantenen l’economia mundial com a ostatge.
L’impacte sobre el teixit industrial del país és massiu. Els bombardejos aeris han danyat o destruït 23.000 fàbriques, segons el mitjà EcoIran, una xifra equivalent al 20% de les plantes de producció del país. Alguns sectors s’han paralitzat. Des de la famosa indústria de les alfombres fins a la siderúrgia, segons Associated Press. D’altres com el sector lacti estan tenint dificultats per empaquetar els seus productes i portar-los al mercat.
Teixit productiu
Per justificar els seus atacs sobre l’entramat civil del país, atacs prohibits pel dret internacional humanitari tret d’unes circumstàncies molt específiques, tant els EUA com Israel han esgrimit que part de l’economia iraniana està en mans de sectors del règim com la Guàrdia Revolucionària. Però a ningú se li escapa tampoc que l’objectiu inicial d’aquests dos països era crear les condicions per provocar que hi hagués un aixecament popular que poguessin enderrocar els aiatol·làs, cosa que de moment no ha passat.
I ho han fet delmant el seu teixit productiu. Fàbriques d’alumini, aceries, cimenteres, complexos petroquímics, refineries, pous d’hidrocarburs, laboratoris farmacèutics, centres d’investigació i universitats. O molts dels aeroports internacionals del país, com els de Teheran, Tabriz i Urmia. A això cal afegir-hi les conseqüències del bloqueig d’Ormuz, que han paralitzat el comerç per via marítima, gairebé el 90% del comerç exterior del país. Incloses les importacions, imprescindibles per a alguns sectors. Teheran estima els costos de la guerra per a la seva economia en 270.000 milions de dòlars, xifra molt similar als 300.000 milions que projecta el Fons Monetari Internacional. Aquesta primera xifra representa gairebé el 90% del PIB iranià, és a dir, gairebé tot un any de producció econòmica.
D’acord amb l’economista iranià del Quincy Institute, Hadi Kahalzadeh, entre 10 i 12 milions de llocs de treball –la meitat de la força laboral del país– estan en perill. De moment, dos milions ja s’han perdut, segons les autoritats. "Moltes empreses han suspès les seves activitats per la pressió combinada derivada de la guerra, la inflació, la recessió i el col·lapse de la demanda", va assenyalar l’economista.
Tampoc hi ajuden les freqüents apagades d’internet, implementats inicialment pel règim per restringir les comunicacions. La principal companyia de comerç electrònic, Digikala, ha començat a acomiadar treballadors en diferents departaments, segons els mitjans del país, i molts iranians que treballaven per a clients estrangers porten dos mesos fora del mercat laboral. "No tinc nous projectes, ni resposta dels meus clients. És com si tot s’hagués parat sobtadament", li va dir a la CNN una dissenyadora iraniana, incapaç ara de cobrir ni tan sols les seves despeses bàsiques.
La crisi prèvia
Tot això, en un país que ja caminava sobre el filferro abans d’aquesta guerra, assetjat per la inflació, les sancions i la corrupció. A finals de l’any passat centenars de milers d’iranians van sortir al carrer per protestar per la situació econòmica, unes protestes que no van trigar a adquirir un caire polític per reclamar un canvi de règim. Les autoritats van respondre amb una repressió brutal que va deixar milers de morts.
Llavors el president Masud Pezeshkian va reconèixer la incapacitat del seu Govern per fer front a la situació. No només per la inflació galopant, sinó també pel dèficit pressupostari o l’escassetat d’energia i aigua. "No tenim diners, no en tenim", va dir llavors el dirigent iranià, segons The New York Times. De manera que esperen mesos d’extrema penúria per a la població iraniana.
De moment Pakistan, el mediador en les converses de pau, ha donat permís a Teheran per utilitzar el seu territori com a ruta terrestre per donar sortida al seu comerç. Paral·lelament, The Financial Times assenyala que tot sembla indicar fins ara que el bloqueig dels EUA està excloent els vaixells que transporten petroli iranià cap a la Xina, el principal client dels seus hidrocarburs.
Són pilotes d’oxigen per a una economia a l’UCI, de la qual poden dependre tant el desenllaç de les negociacions amb Washington com la mateixa supervivència del règim dels aiatol·làs.
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- La fiscalia demana 4 anys i dos mesos de presó per a un home que tenia gairebé 300 grams de cocaïna al calaix de la botiga a Sant Vicenç de Castellet
- Atropellen una dona de 89 anys que anava per la vorera a Manresa i el cotxe es dona a la fuga
- «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any