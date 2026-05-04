Eleccions andaluses. El míting
El líder dels populars insta a "no confiar-se el 17M"
El Periódico
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va instar ahir a "no confiar-se amb vista al 17 de maig i va encoratjar a acudir "en massa a votar" per mantenir una estabilitat "absolutament indispensable" a Andalusia, que sigui, a més, "el ressort" per "treure" del Govern d’Espanya un PSOE d’"abusos i de pràctiques que fan vergonya". "No es pot substituir l’estabilitat consolidada per un embolic de diversos partits. Andalusia no està per a apagades. Aquí s’ofereix estabilitat, gestió i igualtat", va afirmar el dirigent popular.
"Durant anys s’han cregut que eren els més llestos i ara resulta que els espanyols els han descobert. Tot això no pot tornar a Andalusia, que ha de ser el ressort per treure tot això de la resta d’Espanya. Andalusia no pot substituir l’estabilitat consolidada per un embolic de diversos partits. No pot substituir la gestió honrada per la incapacitat, ni un president per a tothom per un partit que només pensa a protegir-se", va afirmar Feijóo en la intervenció en el míting celebrat a Jerez de la Frontera (Cadis).
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- La fiscalia demana 4 anys i dos mesos de presó per a un home que tenia gairebé 300 grams de cocaïna al calaix de la botiga a Sant Vicenç de Castellet
- Atropellen una dona de 89 anys que anava per la vorera a Manresa i el cotxe es dona a la fuga
- «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any