Ábalos nega els suborns i defensa la seva gestió en la compra de mascaretes
L’exministre de Transports culpa Aldama de necessitar una "impostura permanent" i afirma que es va coaccionar Jésica Rodríguez, la seva nòvia, la relació del qual va acabar de manera abrupta
Cristina Gallardo
L’exministre de Transports José Luis Ábalos va entrar ahir al xoc amb el comissionista Víctor de Aldama des del minut u de la seva declaració al Tribunal Suprem. Va negar l’existència de donacions i va defensar la gestió dels contractes de mascaretes.L’exministre de Transports José Luis Ábalos va entrar al xoc amb el comissionista Víctor d’Aldama des del minut u de la seva declaració al Tribunal Suprem, va negar l’existència de dàdives i va defensar la gestió dels contractes de mascaretes. Va començar atribuint al comissionista Víctor de Aldama una necessitat d’"impostura permanent", com la relacionada amb una carta dirigida al líder de l’oposició veneçolana Juan Guaidó en la qual el llavors ministre li va encarregar ser enllaç del Govern espanyol, que va negar fer o firmar. Va atribuir a l’empresari el robatori del paper oficial i el segell amb què es va elaborar.De fet, va començar atribuint al comissionista Víctor d’Aldama una necessitat d’"impostura permanent", com la relacionada amb una carta dirigida al líder de l’oposició veneçolana Juan Guaidó en la qual el llavors ministre de Transport li hauria encarregat ser enllaç del Govern Espanyol, que va negar realitzar o firmar, atribuint a l’empresari el robatori del paper oficial i el segell amb què es va elaborar.
També va insistir que va conèixer Jésica Rodríguez a través de l’empresari i que aquesta dona, amb la qual va mantenir una relació extramarital durant un any, "ha pogut ser coaccionada" o ha actuat segons algun acord amb Aldama per anar ara contra ell.
"Persones vulnerables"
Respecte a Claudia Montes, enxufada a Logirail segons la investigació, amb la qual va negar qualsevol relació personal diferent de la que manté "amb els 200.000 afiliats" del PSOE, l’exministre va dir que en la investigació d’aquesta causa s’ha donat una "guionització de persones vulnerables".També va insistir que va conèixer Jésica Rodríguez a través de l’empresari i que aquesta dona, amb qui va mantenir una relació extramarital durant aproximadament un any, "ha pogut ser coaccionada", o ha actuat segons algun acord amb Aldama per anar ara contra ell. Respecte a Claudia Montes –‘enchufada’ a Logirail segons la investigació–, amb la qual va negar qualsevol relació personal diferent a la que manté "amb els 200.000 afiliats" del PSOE, l’exministre va manifestar que en la investigació d’aquesta causa s’ha produït una "guióització de persones vulnerables".
Quant al seu assessor Koldo García, va dir que després de conèixer-lo en un míting durant les primàries socialistes del 2017, va ser Santos Cerdán, el seu successor a la secretaria d’Organització del PSOE, qui va proposar que els acompanyés "24 hores al dia durant mesos". En agraïment a "lleialtat", el va incloure en el seu gabinet al ministeri, on va entrar com a assessor. "En la mesura que participava en la meva vida es van anar creant altres vincles", va dir davant el tribunal.Quant al seu assessor Koldo García, va manifestar que després de conèixer-lo en un míting durant les primàries socialistes del 2017, va ser Santos Cerdán, el seu successor a la Secretaria d’Organització del PSOE, que va proposar que els acompanyés "24 hores al dia durant mesos". En agraïment a "aquesta entrega i lleialtat", el va incloure en el seu gabinet al Ministeri, on va entrar com a assessor ."En la mesura en què participava en la meva vida es van anar creant altres vincles", va dir davant el tribunal.
Preguntat al final del seu interrogatori pel seu advocat defensor, Marino Turiel, si Koldo "tenia vida pròpia" en l’àmbit ministerial, el ministre va contestar afirmativament malgrat que hi ha qui els veu "com un duo" i visualment l’assessor semblés la seva "ombra". Tots dos tenen trajectòries diferents, va dir, tot i que comparteixen la "lleialtat".Preguntat al final del seu interrogatori pel seu advocat defensor, Marino Turiel, si Koldo "tenia vida pròpia" en l’àmbit ministerial, el ministre ha contestat afirmativament malgrat que hi ha els que pretenen veure’ls "com un duo" i visualment l’assessor semblés el seu "ombra". Molt al contrari, tots dos tenen trajectòries i sensibilitats molt diferents, va dir, tot i que comparteixen la "lleialtat".
Respecte a Aldama, la necessitat d’"alardejar" del comissionista Ábalos la va relacionar amb el viatge realitzat el 2018 a Guajaca (Mèxic) amb el qual va iniciar la seva relació amb aquest empresari. L’exministre va assenyalar que, malgrat el que va dir l’UCO als seus informes, Aldama no era "consul honorari" d’Espanya en aquest territori, sinó que li va demanar ser-ho.Respecte a Aldama, la mateixa necessitat d’"alardejar" del comissionista Ábalos la va relacionar amb el viatge realitzat el 2018 Guajaca (Mèxic) amb el qual va iniciar la seva relació amb aquest empresari. L’exministre ha assenyalat que, malgrat el que ha dit l’UCO als seus informes, Aldama no era "consul honorari" d’Espanya en aquest territori, sinó que li va demanar ser-ho.
Ábalos, que va descarregar en Koldo García la relació més pròxima amb el comissionista dins de Transports –"Aldama es trobava per allà", va dir en diverses ocasions– es troba en presó preventiva des de finals de novembre i s’enfronta a una petició de 24 anys de presó per part de la Fiscalia Anticorrupció, que s’eleva fins als 30 anys en el cas de l’acusació popular, la direcció lletrada de la qual exerceix el PP.Ábalos, que ha descarregat a Koldo García la relació més pròxima amb el comissionista dins de Transports –"Aldama es trobava per allà", ha dit en diverses ocasions– es troba en presó preventiva des de finals del mes de novembre passat, i s’enfronta a una petició de 24 anys de presó per part de la Fiscalia Anticorrupció que s’eleva fins als 30 anys en el cas de l’acusació popular, la direcció lletrada del qual exerceix el Partit Popular.
Ábalos va testificar després que la setmana passada ho fessin dos acusats més, el seu exassessor Koldo García, que va defensar la seva actuació, i l’empresari Víctor de Aldama, que va reconèixer haver-li fet pagaments directes i haver pagat les estades a través d’ell o els seus socis, com el lloguer de la seva amant Jésica Rodríguez, les estades als xalets de La Alcaidesa (Cadis) i Villa Parra (Màlaga). Aldama també va situar Ábalos com a número dos en la trama que per a la Fiscalia Anticorrupció funciona com una organització criminal, sent el número u el president del Govern central, Pedro Sánchez.Ábalos va testificar després que la setmana passada ho fessin dos acusats més, el seu exassessor Koldo García, que va defensar la seva actuació i l’empresari Víctor d’Aldama, que va reconèixer haver-li fet pagaments directes i haver costejat donis a través d’ell mateix o els seus socis, com van ser el lloguer del seu amant Jésica Rodríguez, les estades als xalets de La Alcaidesa (Cadis) i Villa parra (Màlaga), a més de situar-lo com a número dos en la trama que per a la Fiscalia Anticorrupció funciona com una organització criminal, sent el número u de la mateixa el mateix president del Govern, Pedro Sánchez, com també va dir Aldama.
Jésica i el ‘ghosting’
Quan li va arribar el seu torn, l’exministre va anar responent amb aplom les preguntes del fiscal en cap Anticorrupció, Alejandro Luzón, en clau cordial i relaxada, però apujant el to per ressaltar algunes de les seves respostes i arribant fins i tot a riure en algun moment. Luzón, per la seva banda, es va permetre fer broma amb l’acusat. "Sé que intueix el que li preguntaré, com aprecio en les seves respostes, però deixi’m acabar", li va dir en un to molt diferent del que va utilitzar amb Koldo García.Quan li va arribar el seu torn aquest dilluns, l’exministre va anar responent amb aplom a les preguntes de fiscal en cap Anticorrupció, Alejandro Luzón, en clau cordial i relaxada, però apujant el to quan volia ressaltar algunes de les seves respostes i arribant fins i tot a riure en algun moment de l’intercanvi. Luzón, per la seva banda, es va permetre fins i tot fer broma amb l’acusat. "Sé que intueix el que li preguntaré, com aprecio en les seves respostes, però deixi’m acabar", li va arribar en un to molt diferent del que va utilitzar amb Koldo García.
Ábalos també va reconèixer la seva història amb Jésica Rodríguez com una relació extramarital que va acabar de manera abrupta. Després de com es va comportar amb aquesta dona, va descobrir el que "significa la paraula ghosting". En relació amb el pagament del pis que aquesta dona va ocupar durant gairebé tres anys a la Torre de Madrid de la plaça d’España, que va pagar fins al 2022 Luis Alberto Escolano, va negar haver tingut claus d’aquesta vivenda o haver-hi pernoctat mai. "Ella vivia en un pis compartit amb diverses noies i, lògicament, vam plantejar tenir un espai, no només per al present, sinó perquè tenia expectativa que aquesta relació pogués prosperar"."Ella vivia en un pis compartit amb diverses noies i, lògicament, plantegem tenir un espai, no només per al present, sinó perquè tenia expectativa que aquesta relació pogués prosperar", ha afegit, desvinculant-se de tota relació amb Escolano.
"S’ha de venir molt entrenat, perquè tota aquesta intimitat tan rebentada... Soc ja gairebé un personatge, carn de mem. A un no li ve gens de gust veure una persona com Jésica venir aquí i dir que cobrava sense anar a treballar sense que ningú li preguntés això i que va triar l’apartament, sense que ningú l’hi preguntés. Ningú diu que no treballa quan s’ha preocupat d’anar a fitxar cada dia. M’agradaria que s’esbrinés aquí si ha sigut coaccionada", va afirmar Ábalos. Tot i que no ha tornat a parlar amb ella des d’aleshores, entén que la seva actitud només pot respondre al fet que "ha pogut ser coaccionada" o ha actuat segons algun acord amb l’empresari que l’hi va presentar."S’ha de venir molt entrenat, perquè tota aquesta intimitat tan rebentada... Soc ja gairebé un personatge, carn de mem. A un no li ve gens de gust veure una persona com Jèsica venir aquí i dir que cobrava sense anar a treballar sense que ningú li preguntés això i que va triar l’apartament, sense que ningú l’hi preguntés. Va ser una persona a qui vaig voler... Ella no pot inculpar-se d’alguna cosa, si no l’han coaccionat. Ningú diu que no treballa quan s’ha preocupat d’anar a fitxar cada dia. M’agradaria que s’esbrinar aquí si ha sigut coaccionada", ha afirmat Ábalos. Tot i que no ha tornat a parlar amb ella des d’aleshores, entén que la seva actitud només pot respondre que "ha pogut ser coaccionada" o ha actuat segons algun acord amb l’empresari, que l’hi va presentar.
Les mascaretes, un èxit
Ábalos va qualificar d’"èxit" la gestió de la compra de mascaretes que la investigació considera que va donar origen al pagament de comissions irregulars perquè "no hi va haver cap problema de desproveïment". Va acudir al ministre de Sanitat, perquè ell "només parlava amb ministres", i li va dir: "José Luis, no et podem ajudar, en tot cas, ves amb compte, que hi ha molta estafa".
També va dir que entre el 2018 i el 2023 no va retirar efectiu dels seus comptes, segons detalla l’informe fet per l’UCO. "Es va imposant l’ús de la targeta, fins i tot per a un cafè amb llet en un bar, però a més la vida del càrrec que ostentava com a ministre canvia molt la necessitat d’efectiu, jo no anava pagant per allà", va manifestar.
Subscriu-te per seguir llegint
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- Atropellen una dona de 89 anys que anava per la vorera a Manresa i el cotxe es dona a la fuga
- "És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
- Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
- Ramon Carbonell, conseller delegat de JLG-Ausa: «L’empresari català potser és massa modest, però això el fa fort perquè s’equivoca menys»
- El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès