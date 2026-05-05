A l’Audiència Nacional
Ada Colau relata davant la fiscalia com Israel va interceptar la seva flotilla per intentar que actuï davant la detenció dels activistes espanyol i brasiler
Diversos activistes ratifiquen davant el ministeri públic la seva denúncia per crims de guerra i de lesa humanitat que atribueixen a ministres del Govern de Netanyahu, interposada quan es va interceptar el primer intent de trencar el bloqueig israelià per arribar a Gaza
Ángeles Vázquez
L’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau, acompanyada de l’eurodiputat i advocat Jaume Asens, ha arribat a l’Audiència Nacional amb un objectiu: intentar convèncer la fiscalia del tribunal especialitzat de la necessitat d’obrir un procediment judicial per la interceptació israeliana de les diferents flotilles que han intentat esquivar el bloqueig que el Govern de Benjamín Netanyahu ha imposat a la Franja de Gaza; l’última, la setmana passada.
Tant Colau com Asens formaven part del grup d’activistes que havien de ratificar la denúncia que ells mateixos van interposar després de la interceptació de la primera, en què viatjava la política d’En Comú Podem, l’octubre de l’any passat. La seva esperança és que el ministeri públic decideixi que la justícia espanyola ha d’intervenir i, a més, fer-ho no només respecte a aquest primer assalt, sinó també per tots els altres, inclòs l’últim, en què s’ha detingut dos activistes, un de nacionalitat espanyola i un altre de brasilera, que, a diferència de la resta, continuen sota custòdia israeliana.
Colau i Asens han estat acompanyats per Sally Issa, esposa de l’activista espanyol-palestí Saif Abukeshek, que ha explicat que no deixen que la seva família es posi en contacte amb ell, més que a través del consolat. Ha explicat que Saif va iniciar una vaga de fam i que afirma haver patit tortures psicològiques i físiques. A més, ha afegit que els seus companys de la flotilla han explicat que els seus crits es van sentir durant tota la nit, que va romandre emmanillat amb tanta força que no sentia les mans, i que el van obligar a mantenir-se estirat de bocaterrosa, cosa que li dificultava la respiració.
"La humanitat, en perill"
Colau, que en la denúncia relatava com havia estat sotmesa a tractes vexatoris i denigrants durant el temps que va romandre retinguda, ha posat l’accent en el fet que la societat civil continuarà intentant que el Govern israelià respongui pels seus crims, perquè la immunitat amb què actuen contra el poble palestí suposa posar "en perill tota la humanitat". Els membres de la flotilla interceptada l’octubre de l’any passat van interposar una denúncia per diferents delictes, entre els quals destaquen crims de guerra i de lesa humanitat, pel tracte que van patir durant l’assalt dels vaixells amb què pretenien arribar a Gaza, fets pels quals Israel no ha iniciat cap procediment.
La Fiscalia de l’Audiència Nacional va procedir a obrir diligències preprocessals, després de les quals determinarà si ha d’interposar la seva pròpia denúncia o querella o, per contra, arxivar les actuacions perquè ja hi ha una causa oberta a la Cort Penal Internacional. En aquestes diligències és on els activistes han ratificat la denúncia que ells mateixos van interposar pel que va passar; entenen que Israel fa tres anys que comet un genocidi contra el poble palestí, amb l’assassinat de desenes de milers de palestins innocents. "Ja vam advertir que, si es permetia aquest genocidi, aquesta violació de drets i de crims contra la humanitat, podria replicar-se contra qualsevol població, com efectivament Israel està fent: manté l’ocupació i el genocidi a Palestina, però ha ampliat aquesta política criminal al Líban i a altres països de la zona", ha explicat Colau.
D’aquí la importància que concedeixen a la compareixença que han fet a l’Audiència Nacional "perquè s’acabi la impunitat i s’aturi els peus a l’Estat genocida d’Israel i deixi de cometre crims", ha assegurat l’exalcaldessa per exigir la llibertat immediata de Saif i Thiago, "les vides dels quals estan en perill". D’aquí la importància de poder actuar contra el Govern de Netanyahu, que té una ordre de detenció de la Cort Penal Internacional, mesura que, segons Asens, l’ideal seria que s’estengués a la resta de responsables perquè, si "se’n refien" i surten del seu país, siguin arrestats, com va passar amb el dictador xilè Augusto Pinochet, quan va viatjar a Londres i va romandre sota arrest uns dies per la petició d’extradició que va cursar contra ell l’aleshores jutge espanyol Baltasar Garzón.
La intenció de les denúncies és que s’escolti les víctimes, cosa que ja suposa una certa reparació, segons va explicar Asens, que ha anunciat que aquest dimecres la Fiscalia de l’Audiència Nacional prendrà declaració a un membre de la flotilla interceptada dijous passat i les naus de la qual van ser obligades a desplaçar-se a Creta, a través d’una videoconferència. Entre els denunciats hi ha els ministres de Defensa i de Seguretat Nacional —que "es va desplaçar a les presons per humiliar els detinguts", ha recordat l’advocat— i el mateix Netanyahu, tot i que compta amb immunitat, com a president del Govern d’Israel.
