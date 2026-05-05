Amnistiat per primera vegada un mosso d'esquadra en un cas d’espionatge a l’independentisme

Suplantació d’identitat i revelació de secrets
Un jutjat de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha amnistiat un mosso d'esquadra acusat de suplantar la identitat d’una activista per investigar l’organització independentista La Forja, en el primer cas de suposat espionatge digital en què s’aplica la llei.
En una interlocutòria, el tribunal de primera instància de L'Hospitalet ha acordat arxivar la causa contra l’agent, tal com va sol·licitar la seva defensa, en considerar que els fets dels quals està acusat deriven d’"una actuació policial realitzada per investigar" fets vinculats al "procés" que estan inclosos en l’amnistia.
Fins ara, la justícia ha amnistiat més d’un centenar de policies nacionals, guàrdies civils i mossos d'esquadra investigats per càrregues i abusos policials contra manifestants del "procés", però és la primera vegada que s’aplica la llei a un cas d’espionatge digital.
En la sentència que avalava l’amnistia, el passat mes de juny, el Tribunal Constitucional va obrir la porta que es beneficiessin de la llei no només els membres de les forces de seguretat que fessin actuacions contràries al "procés" —inclòs l’espionatge— sinó també un altre tipus d’empleats públics, cosa que podria incloure les causes per l’ús de Pegasus en mòbils d’independentistes en què està imputada l’exdirectora del CNI Paz Esteban.
El mosso d'esquadra que acaba de ser amnistiat va ser investigat arran d’una querella de l’organització juvenil La Forja-Jovent Revolucionari per haver suplantat la identitat digital de la presidenta de l’entitat amb la finalitat d’obtenir-ne informació.
Per aquest motiu, l’agent estava a l’espera de judici per delictes de suplantació d’identitat i revelació de secrets, en una causa en què la Generalitat figurava com a responsable civil subsidiària.
La Fiscalia demanava, tanmateix, l’absolució de l’agent en entendre que els fets no eren delicte i que no havia quedat degudament justificat el que es relatava en la querella.
Tant la defensa del mosso d'esquadra com la de la Generalitat van demanar que el cas s’arxivés per encaixar en els supòsits de la llei d’amnistia i la Fiscalia es va posicionar també a favor del perdó, cosa que ha motivat l’arxivament de la investigació.
L’associació de l’esquerra independentista Alerta Solidària ha recorregut l’arxivament de la causa i ha recordat que durant el procés no només van ser objecte d’espionatge policial els col·lectius independentistes, sinó també sindicats i organitzacions pel dret a l’habitatge.
A més, l’entitat ha criticat que ahir mateix es denegués l’amnistia a 18 independentistes jutjats per protestar contra un acte de Societat Civil Catalana mentre "s’atorga a l’únic mosso investigat per pràctiques il·legals".
