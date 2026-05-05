Anticorrupció manté les seves elevades peticions de presó
El fiscal demana 24 anys per a l’exministre, 19 per al seu assessor i 7 per a l’empresari / El PP redueix la seva proposta per a Aldama
Á. V. / C. G.
El fiscal en cap Anticorrupció, Alejandro Luzón, va elevar a definitives les seves conclusions provisionals i va sol·licitar al tribunal que condemni a 24 anys de presó l’exministre José Luis Ábalos, a 19 anys i mig per al seu exassessor, Koldo García, mentre que per a Víctor de Aldama manté la petició de set anys de presó. Les que sí que han rebaixat la seva petició de pena per al comissionista han sigut les acusacions populars, de la direcció lletrada de la qual s’ocupa el PP, que l’han rebaixat en dos graus per a l’empresari per la seva col·laboració amb la justícia.
Això suposa que la pena sol·licitada per les acusacions populars per a Aldama es redueix a una mica més de cinc anys de presó, amb la circumstància que cap delicte sigui castigat amb més de dos anys, cosa que facilitaria que no ingressés a la presó en cas de condemna, una petició que també va realitzar la seva defensa, exercida per l’advocat José Antonio Choclán, a l’elevar a definitives les seves conclusions. Tant per a Ábalos com per a Koldo, l’acció popular sol·licita 30 anys de presó.
Canvis a la redacció
Per la seva banda, el fiscal Luzón va assenyalar que ha presentat un nou escrit de qualificació, perquè ha inclòs certs canvis en la redacció per adequar més el seu relat al que s’ha escoltat durant el judici; cap d’aquests canvis afecten la qualificació jurídica ni els fets concrets en què es basen els delictes que atribueix als acusats, va dir el cap d’Anticorrupció.
Malgrat els rumors sobre la possibilitat que el fiscal rebaixés la seva pena per a l'empresari, fonts fiscals han assenyalat que la posició definitiva del ministeri públic és la que el seu representant ha pronunciat en el judici, després d'un debat intern mantingut amb totes les persones responsables sobre l'assumpte. Aquestes van desmentir que s'hagi rebutjat rebaixar la sol·licitud de pena per ordre de la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, després de mantenir-se el debat necessari per decidir quina petició de pena seria la definitiva. Després de donar-se lectura dels punts canviats pel fiscal, la defensa de l'exministre, que exerceix l'advocat Marino Turiel, va sol·licitar ajornar la sessió d'aquest dimarts per poder realitzar el seu informe de conclusions després d'un estudi detallat de la petició del ministeri públic, perquè, segons la seva opinió, no havia introduït només puntualitzacions, sinó "set elements fàctics més".
Cap dada nova
El president del tribunal, Andrés Martínez-Arrieta, va intentar convèncer-lo que la vista comencés més tard perquè pogués parlar amb el seu client al matí abans de començar els informes finals. El magistrat no volia que la vista es retardés, però Turiel va insistir citant certs canvis, com una referència a la Sepi, que havia d'estudiar.
El fiscal Alejandro Luzón va negar que hi hagués alguna dada fàctic nova i va explicar que l'al·legat per la defensa només suposava la introducció de la nota de premsa redactada en relació amb el rescat d'Air Europa. Tant l'acusació popular com la defensa d'Aldama van corroborar l'absència de canvis rellevants, però no van mostrar objecció al fet que s'ajornés el judici oral. La defensa de Koldo García es va sumar a la petició d'Ábalos. Després d'una breu deliberació, el tribunal va decidir concedir l'ajornament i que la vista oral continuï dimecres vinent amb els informes finals de totes les parts.
