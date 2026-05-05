Brussel·les assesta un nou cop al gegant tecnològic Huawei

La Comissió veta recolzar projectes sobre renovables que facin servir components xinesos

Carles Planas Bou

Barcelona

La Comissió Europea torna a carregar contra Huawei. Un portaveu de l’Executiu comunitari va recomanar ahir als estats membres excloure la tecnologia del gegant xinès i de la companyia ZTE de les seves xarxes de telecomunicacions. Brussel·les insisteix des de fa més de cinc anys en aquesta petició al·legant que es tracta de proveïdors d’"alt risc". No obstant, fins a 14 dels 27 països que formen part de la Unió Europea, entre ells Espanya, la ignoren.

Aquesta advertència arriba després d’haver ordenat als bancs europeus associats que deixin de finançar projectes d’energies renovables que utilitzin components tècnics fabricats a la Xina, Rússia o l’Iran, com els de Huawei. Aquesta mesura, avançada a l’abril per South China Morning Post, talla les ales al finançament europeu vehiculada a través d’ens com el Banc Europeu d’Inversions (BEI) o el Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament (BERD).

Els equips en el punt de mira són els inversors o inverters, capaços de convertir l’electricitat que produeixen els panells solars en una font capaç d’alimentar una xarxa elèctrica, una fàbrica o una casa. Brussel·les assegura que, al controlar la quantitat d’electricitat que s’injecta a la xarxa, les empreses que controlen aquests inversors podrien utilitzar aquest poder per segrestar el sistema elèctric i forçar apagades a través de la desconnexió simultània de milers d’ells.

