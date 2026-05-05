Conflicte a l’Orient Mitjà
Trump assegura que, si ell no fos a la Casa Blanca, "estaríeu a la Tercera Guerra Mundial"
El republicà ha tret pes al conflicte armat contra l’Iran, prolongat des del 28 de febrer, que ha qualificat de "miniguerra"
El Periódico
"Si tinguéssiu la persona equivocada aquí dalt, estaríeu a la Tercera Guerra Mundial". Així de contundent s’ha mostrat aquesta matinada el president dels Estats Units, Donald Trump, després de ser preguntat sobre el transcurs de la guerra a l’Iran durant un acte amb petits empresaris en el marc de la Setmana Nacional de la Petita Empresa celebrat a la Casa Blanca.
El mandatari republicà, que hores abans havia amenaçat amb "esborrar de la faç de la terra" l’Iran si Teheran atacava els vaixells nord-americans desplegats a l’estret d’Ormuz, va qualificar ahir a la nit el conflicte a l’Orient Mitjà de "miniguerra", a la qual va treure pes en comparació amb altres esdeveniments similars d’una extensió molt més prolongada.
En aquest sentit, Trump ha assegurat que les "sis setmanes" que ha durat la guerra a l’Iran abans de signar l’actual treva no tenen res a veure amb altres operacions militars com la del Vietnam "que va durar 19 anys"; la de Corea, que es va prolongar durant tres anys; o els sis anys durant els quals va tenir lloc la Segona Guerra Mundial.
Així, i sense entrar a valorar les conseqüències d’aquest conflicte, el republicà ha asseverat que els EUA "estan en auge malgrat aquesta miniguerra", de l’autoria de la qual ha responsabilitzat plenament l’Iran. "Dic que és una miniguerra perquè això és el que són. Ja no tenen armada. Penseu-hi. Tenien 159 vaixells. ¿Quants els en queden?", ha plantejat, per després assegurar que, si ell no estigués subjectant el timó de l’Administració nord-americana, el món estaria sumit "en plena tercera guerra mundial". "Tan segur com que esteu asseguts aquí", ha asseverat davant els empresaris reunits a la Casa Blanca.
Amb això, Trump ha tret importància a l’última ofensiva contra els Emirats Àrabs Units (EAU), per la qual l’Iran hauria violat la treva després de llançar 19 projectils contra un dels principals aliats dels EUA al golf Pèrsic. "La majoria van ser abatuts", ha afirmat el republicà durant aquest mateix acte, en què ha assegurat que "No hi ha hagut danys importants". També en aquesta línia, ha abordat l’atac contra un vaixell mercant de Corea del Sud, pel qual ha instat Seül a "prendre mesures" per aclarir aquesta agressió.
