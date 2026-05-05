71a edició
Arriba Girona Temps de Flors 2026: principals novetats i dates
Les flors seran les protagonistes en una festivitat que acollirà milers de persones
Andrea Valenzuela García
El festival Temps de Flors tornarà a deixar els carrers de Girona amb un ambient floral i ple de color en una 71a edició amb una programació plena de novetats.
Després de l’èxit de l’any passat, amb prop de 400.000 visitants, l’esdeveniment espera continuar atraient milers de persones per veure les creacions artístiques fetes amb plantes i flors que s’exhibeixen en espais públics i privats de la ciutat.
Temps de Flors
Temps de Flors és una festa que consisteix en l’exhibició de flors en patis, jardins i monuments de tota la ciutat de Girona. Se celebra durant un total de nou dies: aquesta edició comença el dissabte 9 de maig i s’allargarà fins al diumenge dia 17. Al llarg de la setmana, es desenvoluparan concerts, exposicions, tallers i altres activitats, la majoria d’accés gratuït. Tanmateix, cal destacar que alguns dels actes són de pagament o requereixen l’adquisició prèvia de tiquets.
En total, hi haurà 141 projectes en 113 espais diferents, i tots obriran cada dia de les 9.30 hores (hora peninsular espanyola) a les 21.00 hores. Tot i que els interiors es poden visitar fins a les 23.00 hores de diumenge a divendres, i fins a la mitjanit els dissabtes, en una proposta de "Flors de Nit" que té com a objectiu potenciar l’experiència nocturna del festival de flors.
Cal recordar que es tracta d’un esdeveniment organitzat per l’Ajuntament de la ciutat, amb la implicació directa de l’Associació Amics de les Flors de Girona. A més, com a patrocinadors s’hi han sumat BBVA, CaixaBank i Freixenet, entre d’altres.
Novetats de la 71a edició
Aquest any s’incorpora a la iniciativa el pont de Sant Feliu, que se suma a la resta de ponts del Barri Vell. Els ponts de Sant Agustí, de les Peixateries Velles i d’en Gómez sempre s’havien decorat, i en aquesta edició s’hi afegeix l’únic que quedava com a punt emblemàtic. Alhora, del Barri Vell també s’inclouran altres espais ornamentats amb flors, com els jardins de Sant Feliu, la font del passeig Arqueològic, i alguns carrers i façanes.
Amb motiu del 150è aniversari del naixement de Pau Casals i per commemorar l’any Gaudí, s’exhibiran també alguns homenatges i mostres, una de les quals se situarà a la basílica de Sant Feliu.
Alhora, un dels projectes més destacats de cada edició és el de les escales de la catedral, que aquest any està ideat i coordinat per Teresa Vidal, doctora i experta en l’obra de Gaudí. Tot i que els detalls de la creació són encara un misteri, se sap que, juntament amb l’artista Nuxu Perpinyà, es plantejaran referències a la mitologia gironina.
Activitats i accessibilitat
La música continuarà sent un dels grans atractius d’aquest esdeveniment anual. La programació compta amb concerts a la Plaça dels Jurats, una nova edició del festival Girona A Cappella i actuacions corals.
A l’agenda també s’hi inclouen activitats com una diada castellera, mentre que el comerç local i la restauració participaran amb decoracions i propostes gastronòmiques inspirades en flors.
Pel que fa a l’accessibilitat, aquesta edició disposa de dos punts Espai Calma: un al Caixa Fòrum i un altre al Centre Cívic Barri Vell-Mercadal. Es tracta d’espais oberts per a qualsevol persona que ho necessiti, especialment pensats per a persones neurodivergents i dones en període de lactància.
Així mateix, s’habilitarà un espai de descans al Jardí de l’Àngel i diverses zones amb bancs al llarg del recorregut per poder descansar. Com cada any, el festival també estarà adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.
Inauguració de Temps de Flors
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, inaugurarà la 71a edició del festival en un acte que tindrà lloc el dissabte 9 de maig a les 11.30 hores, als Jardins dels Alemanys.
Durant la presentació, es farà un homenatge a l’Associació Amics de les Flors de Girona, els coordinadors de l’esdeveniment que l’impulsen des del 1979, tot i que la celebració té origen en 1954.
La ciutat de Girona ja està preparada per a aquesta nova edició, com també ho està la vicepresidenta segona de la Diputació de Girona, Gema Geis i Carreras, que en la presentació de la mostra que va tenir lloc dimarts va subratllar la importància de la festivitat: "Parlem d’un esdeveniment que és cultura, és identitat i és compromís. És la demostració que Girona és una ciutat que no només es mostra, sinó que es pensa i es construeix amb sentit, amb exigència i amb orgull", va començar.
A més, va celebrar l’ampliació del projecte: "Aquest any fem un pas més ampliant espais i arribant a nous barris. No és només una qüestió d’extensió, és una aposta clara per una ciutat més cohesionada. Girona no es pot explicar només des del centre: s’ha d’explicar des de tots els barris i des de tota la seva gent". "També és una edició que interpel·la: els muntatges que parlen de l’aigua o del canvi climàtic, o els diàlegs amb figures com Gaudí o el record de Pau Casals, ens recorden que la cultura no és només contemplació: és reflexió i posicionament", va afegir.
Finalment, Geis va concloure amb unes paraules d’agraïment a l’organització: "I si Girona llueix amb aquesta força és, sobretot, gràcies a les persones. Voluntaris, entitats, creadors... totes aquestes mans que sovint no es veuen, però que fan possible la mostra. Sense elles, Temps de Flors no existiria".
