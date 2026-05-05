Hamàs elegeix el seu líder polític amb el fantasma de més combats a Gaza
Un alt funcionari de l’Exèrcit israelià afirma que, a causa de la negativa del grup islamista a desarmar-se, són "gairebé inevitables" nous atacs
Andrea López-Tomàs
Mentre la Franja de Gaza s’esllangueix en silenci, Hamàs mira d’elegir el seu nou líder. La formació palestina ha sobreviscut a l’assassinat dels seus alts càrrecs i a l’ofensiva israeliana més brutal dels últims temps. Ara, enmig del secretisme i de les altes mesures de seguretat, el grup islamista es prepara per escollir la seva nova cara visible. Les eleccions internes a Gaza, Cisjordània i l’estranger van donar la victòria a Khalil al-Hayya, Zaher Jabarin i Khaled Meshaal, respectivament, segons va informar el mitjà libanès Al Ajbar. Però queda per nomenar el més elevat dels càrrecs, el de cap del buró polític de Hamàs, i Al-Hayya i Meshaal es disputen aquest lloc.Mentre la Franja de Gaza s’esllangueix en silenci, Hamàs mira d’escollir el seu nou líder. La formació palestina ha sobreviscut a l’assassinat dels seus alts càrrecs i a l’ofensiva israeliana més brutal dels últims temps. Ara, enmig del secretisme i les altes mesures de seguretat, el grup islamista es prepara per escollir la seva nova cara visible. Les eleccions internes a les regions de Gaza, Cisjordània i l’estranger van donar la victòria a Jalil al Hayya, Zaher Jabarin i Jaled Meshaal respectivament, segons informa el mitjà libanès Al Ajbar, simpatitzant de Hezbol·là, a través de fonts ben informades. Però queda per nomenar el més elevat dels càrrecs, el de cap del buró polític de Hamàs, i Al Hayya i Meshaal es disputen aquest lloc.
Aquests comicis són els més excepcionals i delicats en la història de l’organització, creada el 1987. Davant els renovats líders de Hamàs, es plantegen amplis debats sobre el futur de la Franja i el seu posicionament regional com a membre de l’eix de la resistència de l’Iran. No obstant, hi ha un factor que domina totes les converses: el desarmament de la milícia. El grup s’ha negat a entregar les armes com a part de l’acord d’alto el foc vigent des de l’octubre del 2025, mentre que l’Exèrcit israelià no respecta la treva mantenint el seu control sobre més de la meitat de Gaza. Aquesta setmana, un alt funcionari de l’Estat Major de l’Exèrcit israelià va dir al Canal 15 que, a causa d’aquesta negativa, una nova ronda de combats era "gairebé inevitable".Aquests comicis són els més excepcionals i delicats en la història de l’organització, creada el 1987. Davant els renovats líders de Hamàs, es plantegen amplis debats relatius al futur de la Franja i el seu posicionament regional com a membre de l’eix de la resistència de l’Iran, però, per damunt de tot, hi ha un factor que domina totes les converses i aquest és el desarmament de la milícia. El grup s’ha negat a entregar les armes com a part de l’acord d’alto el foc vigent des de l’octubre de l’any passat, al mateix temps que l’Exèrcit israelià no està respectant la treva mantenint el seu control sobre més de la meitat de Gaza. Aquesta setmana, un alt funcionari de l’Estat Major de l’Exèrcit israelià va dir al Canal 15 que, a causa d’aquesta negativa, una nova ronda de combats era "gairebé inevitable".
Va al·legar que un altre dels motius era el suposat "fracàs" de la Força Internacional d’Estabilització, un organisme multinacional desplegat en el marc de la treva per supervisar la seguretat. Amb l’amenaça israeliana de renovar la violència contra Gaza de fons, els nous líders de Hamàs s’enfronten a un dilema identitari, ja que el grup ha defensat la lluita armada com a principal eina per a l’alliberament nacional. A més, és precisament l’enclavament palestí, el 90% del qual ha sigut arrasat, la regió més influent en la presa de decisions i la postura política de Hamàs. Els esdeveniments de les dues últimes dècades a Gaza, on va governar de facto des del 2007, han marcat profundament el grup islamista.Al seu torn, va al·legar que un altre dels motius era el suposat "fracàs" de la Força Internacional d’Estabilització, un organisme multinacional desplegat en el marc de la treva per supervisar la seguretat i gestionar-ne la implementació. Amb l’amenaça israeliana de renovar la violència contra Gaza de fons, els nous líders de Hamàs s’enfronten a un dilema identitària, ja que el grup ha defensat la lluita armada com a principal eina per a l’alliberament nacional. A més, és precisament l’enclavament palestí, el 90% del qual ha sigut arrasat, la regió palestina més influent en la formació de la presa de decisions i la postura política de Hamàs. Els esdeveniments de les dues últimes dècades a Gaza, on governava de facto des del 2007, han marcat profundament el grup islamista.
Quintet al càrrec
Amb l’excepció del 2021, Hamàs va fer les seves eleccions en secret, amb només uns centenars o milers de membres d’alt rang emetent el seu vot de manera discreta. El grup no comunicava els resultats per protegir els seus líders dels intents d’assassinat israelians. L’actual cicle electoral va finalitzar l’any passat, tot i que va ser prorrogat un altre any. Israel va assassinar els seus dirigents més alts: el cap del buró polític, Ismail Haniyeh, el juliol del 2024; el seu successor, Yahya Sinwar, l’octubre d’aquell mateix any, i el comandant a Cisjordània, Saleh al-Arouri, al gener. Després d’aquestes morts, es va formar un consell de lideratge excepcional, que va dirigir Sinwar fins a la seva mort, per gestionar les batalles política i militar sobre el terreny.Amb l’excepció del 2021, Hamàs ha realitzat les seves eleccions en un absolut secret, amb només uns centenars o milers de membres d’alt rang emetent el seu vot de forma discreta. Fins i tot, el grup no comunicava els seus resultats per protegir els seus líders dels intents d’assassinat israelians. L’actual cicle electoral va finalitzar l’any passat, tot i que, de manera excepcional, va ser prorrogada un altre any. Abans, Israel havia assassinat els seus dirigents més alts: el cap del buró polític, Ismail Haniyeh, el juliol del 2024, el seu successor, Yahya Sinwar, l’octubre d’aquell mateix any, i el comandant a Cisjordània, Saleh al-Arouri, al gener. Després d’aquestes morts, es va formar un consell de lideratge excepcional, que va dirigir Sinwar fins a la seva mort, per gestionar les batalles política i militar sobre el terreny.
Després del seu assassinat, un comitè integrat per cinc membres, Al-Hayya, Jabarin, Mashaal, Mohammad Darwish i Nizar Awadallah, es va encarregar de la direcció del grup des de l’estranger. Qui pren veritablement les decisions a Hamàs és la direcció a l’estranger, però es conserva una coordinació bastant estreta amb els representants a Gaza que han sobreviscut a la violència israeliana i a Cisjordània si no han sigut empresonats o assassinats. La majoria dels seus líders fora de Palestina són a Qatar o a Turquia. El politburó del grup té les responsabilitats de gestionar les prioritats estratègiques de la formació, fins i tot en l’àmbit diplomàtic, i el seu braç militar, les brigades Izzedine al-Qassam. Aquestes s’encarreguen d’executar les decisions estratègiques que arriben de l’estranger, respectant una ferma jerarquia.Després del seu assassinat, un comitè integrat per cinc membres, Al Hayya, Jabarin, Mashaal, Mohammad Darwish i Nizar Awadallah, es va encarregar de la direcció del grup des de l’estranger. Qui pren veritablement les decisions a Hamàs és la direcció a l’estranger, però encara es conserva una coordinació bastant estreta amb els representants a Gaza que han sobreviscut a la violència israeliana i a Cisjordània si encara no han sigut empresonats o assassinats. La majoria dels seus líders fora de Palestina es troben a Qatar o a Turquia. El politburó del grup té les responsabilitats de gestionar les prioritats estratègiques de la formació, fins i tot en l’àmbit diplomàtic, i el seu braç militar, les brigades Izzedine al Qassam. Aquestes s’encarreguen d’executar les decisions estratègiques que arriben de l’estranger, respectant una ferma jerarquia.
Perdria la seva legitimitat
"En l’àmbit intern, el moviment es troba en un dilema respecte al seu desarmament, que li arrabassaria la seva legitimitat i el seu recolzament popular", escriu el periodista i escriptor gazià Youssef Fares a Al Ajbar. Descriu "una de les fases polítiques més complexes de la història de Hamàs i de la causa palestina en general". "Si bé Hamàs ha de mantenir la seva legitimitat, encarnada en la seva resistència i les seves armes, també es veu obligat a evitar una nova guerra a la Franja de Gaza, especialment ateses les intencions del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i el seu gabinet extremista de reactivar la política de desplaçament forçat amb el pretext de les armes", insisteix. Assenyala la pressió nord-americana, "l’objectiu de la qual és arrabassar-li la seva última carta sense garantir el compliment de les seves demandes, principalment la retirada israeliana de G "A nivell intern, el moviment es troba en un dilema respecte al seu desarmament, que li arrabassaria la seva legitimitat i el seu recolzament popular", escriu el periodista i escriptor gazatí Youssef Fares a Al Ajbar, en la qual descriu com "una de les fases polítiques més complexes de la història de Hamàs i de la causa palestina en general". "Si bé Hamàs ha de mantenir la seva legitimitat, encarnada en la seva resistència i les seves armes, també es veu obligat a evitar una nova guerra a la Franja de Gaza, especialment ateses les intencions del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i el seu gabinet extremista de reactivar la política de desplaçament forçat amb el pretext de les armes", insisteix, assenyalant la pressió nord-americana, "l’objectiu del qual és arrabassar-li la seva última carta sense garantir el compliment de les seves demandes, principalment la retirada israeliana de Gaza".
Subscriu-te per seguir llegint
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- Atropellen una dona de 89 anys que anava per la vorera a Manresa i el cotxe es dona a la fuga
- "És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
- Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
- Ramon Carbonell, conseller delegat de JLG-Ausa: «L’empresari català potser és massa modest, però això el fa fort perquè s’equivoca menys»
- El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès