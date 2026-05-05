Detenció en aigües internacionals
Israel prorroga 6 dies més la detenció dels dos activistes de la Flotilla, un d’ells espanyol, sense presentar càrrecs formals
Els activistes mantenen una vaga de fam des de la seva detenció i la seva defensa denuncia que "romanen en total aïllament, sotmesos a il·luminació d’alta intensitat les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, a les seves cel·les i amb els ulls embenats cada vegada que són traslladats"
Andrea López-Tomàs
Els activistes brasiler Thiago Ávila i hispanopalestí Saif Abukeshek romandran sis dies més entre reixes. Així ho ha decidit el Tribunal de Magistrats d’Ashkelon, al sud d’Israel. Tots dos viatjaven a la Global Sumud Flotilla, que pretenia trencar el bloqueig israelià a la Franja de Gaza i portar ajuda humanitària fins que la setmana passada van ser interceptats en aigües internacionals, a prop de les costes gregues. "Les acusacions contra ells no tenen fonament i no existeixen bases legals per a la seva detenció continuada", defensen les seves advocades Hadeel Abu Salih i Lubna Tuma, de l’organització Adalah. Israel els acusa d’ajudar l’enemic en temps de guerra, contacte amb un agent estranger, pertinença a una organització terrorista i de prestar-li servei i transferir-li béns.
Ávila i Abukehsek són els dos únics activistes que estan sota custòdia israeliana. La resta dels 175 que van ser interceptats en 22 embarcacions van ser transferits a Grècia. "Atès que els activistes van ser segrestats a més de 1.000 quilòmetres de Gaza i no són ciutadans israelians, la llei interna israeliana no els és aplicable", han defensat les seves advocades aquest dimarts davant el tribunal. Segons l’organització de drets humans israeliana Adalah, que significa justícia en àrab, "no s’han presentat càrrecs formals i la seva detenció té com a finalitat la continuació de l’interrogatori". Les acusacions esmentades van ser presentades pel fiscal estatal israelià en l’audiència anterior. Des de l’inici de la seva detenció, els activistes mantenen una vaga de fam i només beuen aigua.
"Total aïllament"
"Tots dos activistes romanen en total aïllament, sotmesos a il·luminació d’alta intensitat les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, a les seves cel·les i amb els ulls embenats cada vegada que són traslladats, fins i tot durant els exàmens mèdics", ha denunciat Adalah, reflectint unes dures condicions de detenció que els presoners palestins coneixen bé. Diumenge passat el mateix tribunal va decidir allargar dos dies més la detenció d’Ávila i Abukeshek. Malgrat els arguments de la defensa, el jutge Yaniv Ben-Haroush ha aprovat la petició de l’Estat per a una nova pròrroga de sis dies, "basant-se en part en proves secretes a les quals ni els activistes ni els seus advocats tenien accés per revisar". "El tribunal va concedir la pròrroga completa de sis dies sol·licitada per l’Estat sense imposar limitacions ni restriccions judicials al període d’interrogatori", ha afegit el comunicat d’Adalah.
Aquest centre jurídic, el primer palestí i no sectari a Israel, ha anunciat que apel·larà "de manera immediata davant el Tribunal de Districte per impugnar aquesta decisió i exigir la llibertat immediata i incondicional de Thiago i Saif". "La decisió del tribunal de prolongar la detenció dels activistes humanitaris segrestats en aigües internacionals equival a una validació judicial de la il·legalitat de l’Estat", han afegit. Ávila i Abukeshek són organitzadors de la Global Sumud Flotilla i, per això, aquesta iniciativa ha denunciat "el seu segrest il·legal en aigües internacionals" i ha demanat a "la comunitat internacional que prengui mesures immediates per garantir la seva seguretat i llibertat, i la de tots els ostatges palestins i la fi del bloqueig il·legal israelià de Gaza i el genocidi". El cònsol d’Espanya a Tel-Aviv ha assistit aquest dimarts a la vista d’Abukeshek, i fonts d’Exteriors han qualificat la seva detenció d’"il·legal".
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Un home de 60 anys resulta ferit greu en una explosió de gas a Manresa
- És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Els Mossos i la Fiscalia alerten del consum entre joves de nitazens, el “superopioide” cent vegades més potent que el fentanil
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- Reacció de la CGT a l'estalvi del nou model de recollida a Manresa: 'No són 800.000 euros menys, són 800.000 més