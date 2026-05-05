Itàlia investiga Israel per delicte de segrest en l’abordatge de la Flotilla

La fiscalia de Roma obre diligències arran de diverses denúncies per l'operació contra la missió humanitària que anava rumb a Gaza

Itàlia investiga Israel per delicte de segrest en l'abordatge de la Flotilla

Irene Savio

Roma

La fiscalia de Roma ha obert una investigació sobre la controvertida actuació de les forces israelianes en l’abordatge, dijous passat, de la Flotilla amb ajuda humanitària destinada a Gaza, segons van informar ahir diversos mitjans italians. La investigació es va iniciar arran de tres denúncies diferents, també relacionades amb la detenció del brasiler Thiago de Ávila i l’espanyol d’origen palestí Saif Abukeshek, que segueixen sota custòdia de les autoritats israelianes.

Els delictes que examina la fiscalia italiana serien greus. S'investiguen presumptes delictes de segrest de persones i danys amb risc de naufragi. L'obertura de diligències se sustenta en el fet que diversos barcos navegaven sota bandera italiana, d'acord amb l'agència estatal italiana Ansa.

La decisió del Ministeri Públic va arribar després que el Govern de Giorgia Meloni –fins ara més aviat cautelós davant les denúncies contra les autoritats israelianes– fes servir la setmana passada un to inusualment dur després de l’abordatge de part de la Flotilla que navegava rumb a Gaza, que va afectar una vintena d’embarcacions i uns 175 activistes. La Flotilla havia salpat el 26 d’abril des de l’illa italiana de Sicília.

Maltractament dels detinguts

En paral·lel, les advocades que van visitar i representen els dos activistes detinguts, el brasiler De Ávila i l’espanyol Abukeshek, van denunciar ahir que tots dos estan en règim d’aïllament i que estan patint pràctiques de maltractament per part de les autoritats israelianes. "Els dos activistes estan en aïllament total. Les seves cel·les es mantenen sota il·luminació constant d’alta intensitat les 24 hores del dia, una pràctica coneguda del Servei Penitenciari Israelià (SPI) dissenyada específicament per provocar privació del son i desorientació sensorial", van denunciar en un comunicat les advocades del grup legal Adalah, Hadeel Abu Salih i Lubna Tuma.

Segons les lletrades, De Ávila va denunciar haver sigut sotmès a repetits interrogatoris de fins a vuit hores de durada, en els quals segons la seva versió el van amenaçar dient que seria "assassinat" o "passaria 100 anys a la presó". A més, l’activista brasiler els va dir que ha sigut sotmès a "temperatures extremadament baixes" i que tots dos estan sempre amb els ulls embenats, fins i tot quan surten de les cel·les per a exàmens mèdics. "Embenar els ulls a un pacient durant una consulta mèdica constitueix una greu violació de l’ètica mèdica", denuncia Adalah.

