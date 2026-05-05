Reconeixement de la Generalitat
El Govern atorga el Premi Nacional de Comunicació a Justo Molinero, 3Cat, RTVE Catalunya, RAC1 i Esther Vera
Sara González
El locutor Justo Molinero, la nova plataforma de 3Cat, RTVE Catalunya, RAC 1 i la directora del diari "Ara", Esther Vera, són alguns dels guardonats amb el Premi Nacional de Comunicació que la Generalitat lliura cada any per reconèixer trajectòries en l’àmbit de la comunicació catalana. Es tracta de la segona edició d’aquestes distincions que aprova el Govern de Salvador Illa, el lliurament de les quals se celebrarà en un acte el pròxim 19 de maig a Sabadell.
Molinero rebrà el premi d’honor per la seva carrera professional i radiofònica al capdavant de Radio Tele Taxi, que suma gairebé 45 anys d’història. La Generalitat destaca que ha "dignificat la ràdio popular" fins al punt de convertir-la en una eina de "cohesió social" integrant generacions d’immigrants. Tot plegat, amb un estil "directe, empàtic i sense artificis" que el singularitza. Una altra de les persones que reben el reconeixement a títol personal és Esther Vera, guardonada en la categoria de premsa. D’ella destaca la seva contribució a consolidar el diari "Ara" com "una de les capçaleres de referència" a Catalunya, a més d’haver estat un dels primers en el desenvolupament de les subscripcions digitals.
En l’àmbit de la comunicació digital, rep el reconeixement la plataforma 3Cat, que va arrencar a finals del 2023 i que avui aplega més d’1,5 milions d’usuaris registrats. En aquests moments, és la tercera plataforma més escollida pels catalans i un 43% dels seus usuaris tenen menys de 45 anys, una cosa que el Govern valora que "reforça" l’entrada de nous públics per ampliar l’abast del servei públic audiovisual en català.
En la categoria televisiva és RTVE Catalunya qui s’endú enguany el guardó pels seus més de 60 anys des de la seva primera emissió en català, el 27 d’octubre de 1964, un projecte que destaca que s’ha vist reforçat amb la posada en marxa de La 2Cat per incrementar l’oferta televisiva en català. I en el sector radiofònic RAC-1, que tot just ha complert un quart de segle des de la seva fundació, és premiada per haver assolit la "fita històrica" de superar el milió d’oients per tercera onada consecutiva de l’EGM.
La campanya contra l’opa al Sabadell
També la comunicació de proximitat té els seus premiats. Enguany serà el Diari de Sabadell qui rebrà la condecoració juntament amb el programa "Hospital de proximitat", coproduït per TV Mataró i la Xarxa Audiovisual Local (XAL). I en l’àmbit de la comunicació publicitària i corporativa és el Banc Sabadell qui s’endú aquesta vegada el reconeixement de la Generalitat per la seva campanya durant l’opa del BBVA, de la qual finalment va sortir victoriós. Segons el Govern, el banc va saber "connectar" durant 17 mesos amb les "preocupacions, reptes i motivacions dels petits accionistes", una cosa que consideren "clau" per haver-se mantingut independent.
El propòsit del Govern és lliurar els Premis Nacionals de Comunicació de manera descentralitzada. Si l’any passat va ser a Tarragona i enguany a Sabadell, la Generalitat ja ha anticipat que la gala de l’any que ve se celebrarà a Lleida.
