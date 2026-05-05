L’alto el foc perilla després d’atacs de l’Iran sobre Dubai, Oman i un vaixell dels EUA
Les forces armades iranianes responen amb el llançament de míssils i drons a l’anunci de Trump que la seva Armada escortarà el pas dels vaixells de càrrega atrapats pel bloqueig d’Ormuz
Adrià Rocha Cutiller
L’Iran va disparar ahir diversos míssils i drons tant contra els Emirats Àrabs Units com contra un vaixell militar dels EUA a la costa iraniana del golf d’Oman. Els Emirats van confirmar que van fer caure tres míssils i que un atac amb drons va causar un incendi en un vaixell de bandera de Corea del Sud al nord de Dubai i a l’estació petrolífera de Fujayra. El vaixell de l’Armada nord-americana atacat no va rebre cap dels projectils iranians. Hores més tard, Oman va assegurar que un edifici d’habitatges al nord del país havia sigut també objectiu de l’Iran.
Aquests episodis han disparat totes les alarmes a l’Orient Mitjà i fan perillar l’alto el foc declarat el 7 d’abril. Els atacs van tenir lloc només unes hores després que Teheran assegurés que consideraria objectiu qualsevol embarcació nord-americana que s’acosti a l’estret d’Ormuz per intentar garantir el pas dels vaixells.
L’Exèrcit nord-americà va negar que una de les seves embarcacions fos atacada, tot i que va confirmar haver interceptat diversos míssils i drons iranians i haver destruït almenys set llanxes del país persa. "Recomanem encaridament que s’allunyin de les nostres forces", va dir l’almirall cap del comando central dels EUA, Brad Cooper.
Missatge de Trump
Diumenge, en un missatge a través de les xarxes socials, el president nord-americà, Donald Trump, va anunciar que els EUA ajudarien des d’ahir que els centenars de vaixells de càrrega i petroliers atrapats al golf Pèrsic poguessin seguir la seva ruta després de dos mesos atrapats. "L’Iran ha disparat contra països aliens al moviment de vaixells, PROJECTE LLIBERTAT, inclòs un vaixell de càrrega sud-coreà. ¡Potser és hora que Corea del Sud s’uneixi a la missió! Hem destruït set llanxes o, com els agrada anomenar-les, "vaixells ràpids". És tot el que els queda. A part del vaixell sud-coreà no hi ha més danys a l’estret", va dir ahir Trump en les xarxes socials.
"El nostre suport a aquesta missió defensiva és essencial per a la seguretat regional i l’economia global", va declarar l’almirall Cooper, que va assegurar en un comunicat que els EUA utilitzaran per a aquesta missió de "guia" a través d’Ormuz 15.000 militars, i 100 aeronaus i vaixells.
Doble tancament d’Ormuz
Ormuz està tancat gairebé per complet des de l’inici de la guerra entre Israel, l’Iran i els EUA, al principi pel bloqueig parcial de Teheran –que no permet el pas de cap vaixell tret que tingui el seu permís explícit–, però també pel forrellat de Washington, que des de fa tres setmanes impedeix la sortida dels vaixells iranians dels ports i aigües territorials perses.
"La seguretat de l’estret d’Ormuz està a les nostres mans. El pas segur de qualsevol vaixell ha de ser únicament coordinat amb les nostres forces armades. Vam avisar que qualsevol vaixell estranger, en especial qualsevol embarcació militar dels agressius EUA, serà atacat si intenta entrar o acostar-se a Ormuz", va reiterar el comandament central de l’Exèrcit iranià aquest dilluns. "Hem aturat el seu pas amb un avís ferm i ràpid. Donarem més informació aviat", va afegir la marina iraniana en un comunicat, en una possible referència al suposat vaixell nord-americà colpejat aquest dilluns.
La guerra a l’Orient Mitjà, iniciada el 28 de febrer amb l’assassinat sorpresa del llavors líder suprem iranià, l’aiatol·là Ali Khamenei, està en suspens i ancorada en uns llimbs incerts des de fa dues setmanes: les bombes i els atacs han callat fins a aquest dilluns, però la diplomàcia, de moment, està encallada davant l’enorme distància entre les posicions de Teheran i Washington, que ara ben just intercanvien missatges a través del Pakistan, principal país mediador.
La primera –i única– ronda de negociacions directes, que va tenir lloc fa tres setmanes, va acabar en "fracàs", en paraules del mateix vicepresident nord-americà, J. D. Vance. L’Iran va entregar als EUA una nova proposta de pau aquest cap de setmana, de moment no rebutjada per Trump, que demana un final primer a la guerra per, el mes vinent, començar negociacions nuclears. Washington reclama un acord més ràpid i que Teheran entregui els seus 440 quilos d’urani altament enriquit, cosa que la República Islàmica rebutja.
Aquest dissabte, el comandant general segon de l’Exèrcit iranià va assegurar que l’"escenari més probable" ara mateix és una tornada a la guerra entre els Estats Units i el país persa.
