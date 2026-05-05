Mor Carlos Garaikoetxea, lehendakari després del franquisme
Carlos Garaikoetxea, el primer lehendakari després de la promulgació de l’Estatut de Gernika, va morir ahir a la seva ciutat natal, Pamplona, als 87 anys, a causa d’un infart. Va ser elegit president del Govern Basc el 1980 i va revalidar el càrrec el 1984, tot i que un any després va ser substituït per José Antonio Ardanza arran de l’escissió que va patir el PNB, de la qual va néixer Eusko Alkartasuna (EA), partit socialdemòcrata ara integrat a EH Bildu, del qual Garaikoetxea era fundador.Carlos Garaikoetxea, el primer ‘lehendakari’ després de la promulgació de l’Estatut de Gernika, ha mort aquest dilluns a la seva ciutat natal, Pamplona, als 87 anys com a conseqüència d’un infart. Va ser elegit president del Govern Basc el 1980, en les primeres eleccions autonòmiques de l’etapa democràtica, i va revalidar el càrrec el 1984, tot i que un any després va ser substituït per José Antonio Ardanza arran de l’escissió que va patir el PNB, de la qual va néixer Eusko Alkartasuna (EA), partit socialdemòcrata ara integrat a EH Bildu del qual Garaikoetxea era el seu fundador.
Nascut el 1938, casat i amb tres fills, Garaikoetxea era advocat i llicenciat en Ciències Econòmiques. Va participar en obres filantròpiques i culturals, sobretot en defensa de la llengua basca i en l’impuls de les ikastolas durant la dictadura de Franco.Nascut a Pamplona el 1938, casat i amb tres fills, Garaikoetxea era advocat i llicenciat en Ciències Econòmiques, i va desenvolupar la seva activitat professional en la direcció d’empreses i al seu despatx d’advocats. Va ser president de la Cambra de Comerç i Indústria de Navarra i va simultaniejar aquesta activitat amb la seva participació en diverses obres filantròpiques i culturals, especialment en la defensa de la llengua basca i en l’impuls de les ikastolas durant la dictadura de Franco. Va ser parlamentari navarrès, diputat europeu en dues legislatures i membre del Parlament Basc en cinc legislatures. L’actual lehendakari, Imanol Pradales, el va definir com l’"extraordinari arquitecte d’Euskadi".L’actual ‘lehendakari’ va enaltir l’exemple del primer Govern Basc de la democràcia per posar en marxa les eines que han permès a Euskadi "créixer en prosperitat i benestar" i va agrair en especial el llegat de Garaikoetxea, al qual va definir com l’"extraordinari arquitecte d’Euskadi".
