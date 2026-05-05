El PP situa Sánchez com "la mà invisible"
Iván Gil
Mentre el Govern i el PSOE miren de desvincular-se de José Luis Ábalos, al PP busquen reforçar els llaços de l’exministre amb Pedro Sánchez per deixar caure complicitat del cap de l’Executiu. El vicesecretari de Política Autonòmica del PP, Elías Bendodo, el va descriure com el seu "home per a tot, en el Govern i en el partit" per situar Sánchez com "la mà invisible" no només del cas mascaretes, sinó "en tots els casos de corrupció" que afectarien la "trama del PSOE". Per als populars, davant la declaració d’Ábalos al TS, el "sanchisme" estaria "pres d’un atac de nervis".Mentre el Govern i el PSOE proven de desvincular-se de José Luis Ábalos amb la màxima que van actuar amb contundència quan es van conèixer els primers indicis de presumpta corrupció, en el Partit Popular busquen reforçar els llaços de l’exministre amb Pedro Sánchez per deixar anar complicitat del cap de l’Executiu. El vicesecretari de Política Autonòmica i Municipal i Anàlisi Electoral del PP, Elías Bendodo, ho va descriure com el seu "home per a tot, en el Govern i en el partit" per situar Sánchez com "la mà invisible" no només del cas mascaretes, sinó "en tots els casos de corrupció" que afectarien la "trama del PSOE". Per això per als populars, davant la declaració d’Ábalos al Tribunal Suprem, el "sanchisme" estaria "pres d’un atac de nervis".
En roda de premsa després de la reunió d’ahir del comitè de direcció del PP, Bendodo va remarcar que aquest cas és "la imatge més fidel del primer judici al sanchisme". El dirigent del PP va assegurar: "Ara hem vist que el número u de la trama del PSOE" seria el president.En roda de premsa després de la reunió aquest dilluns del Comitè de Direcció del PP – en el qual va tornar Borja Sémper –, Bendodo ha remarcat el missatge que aquest cas "la imatge més fidel del primer judici al sanchisme". En al·lusió a les declaracions del presumpte nexe corruptor de la trama, l’empresari Víctor d’Aldama, el dirigent del PP ha assegurat que "ara hem vist que el número u de la trama del PSOE" seria el president del Govern.
Per als populars, aquest judici seria "el primer de molts que estan per arribar", però entenen que hauria de provocar la dimissió de Sánchez i la convocatòria d’eleccions. Des de Génova arremeten contra qualsevol comparació amb el judici del cas Kitchen que afecta l’anterior Govern del PP.
