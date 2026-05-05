Prensa Ibérica celebra a Madrid la gala dels premis Valor i Servei
Quinze guardons reconeixen la tasca de professionals de les Forces Armades i els Cossos de Seguretat de l’Estat en un acte multitudinari
CRISTINA ANDRADE DEL ALCÁZAR
La Reial Fàbrica de Tapissos de Madrid va ser ahir l’escenari de la celebració de la primera gala dels premis Valor i Servei, organitzada per El Periódico de España i Prensa Ibérica, com a reconeixement al mèrit, l’honor i la vocació de servei en l’àmbit de la seguretat i la defensa. La cerimònia va premiar les millors actuacions dels membres i unitats de les Forces Armades i les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en una atmosfera de respecte i orgull institucional.
Nombroses autoritats, alts representants dels tres exèrcits, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, diplomàtics i empresaris es van trobar per retre homenatge als premiats i a la trajectòria de les seves unitats. L’acte es va convertir en un espai de trobada entre institucions i societat, unit pel reconeixement al servei públic i a la defensa de la seguretat col·lectiva.
Seguidament, Javier Moll, president de Prensa Ibérica, va prendre la paraula per donar la benvinguda als assistents: "Avui ens reunim per premiar alguns en el convenciment que són tots els que hi són, però no hi són tots els que són. Volem remarcar el significat profund que té el servei als altres, i destacar aquells que han fet d’aquest principi l’eix de la seva vida".
L’editor va recordar que aquests guardons reconeixen la tasca dels que, amb entrega i determinació, vetllen cada dia per "alguns dels pilars essencials de la nostra convivència: la seguretat als carrers, la llibertat, la pau i l’ordre democràtic".
El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va assegurar en l’obertura institucional que aplaudeix "totes les iniciatives que reivindiquen i reconeixen allò públic, perquè crec fermament que és el pilar que cohesiona i construeix la millor Espanya". Així mateix, va afirmar que "en un moment en què, amb massa freqüència es posa en dubte el valor d’allò comú, hem d’exhibir amb més orgull si és possible aquesta vocació de servei".
Grande-Marlaska va celebrar la "dedicació, rigor i professionalitat" tant en el dia a dia com en moments d’extraordinària excepcionalitat, entre els quals va esmentar la pandèmia de covid, fenòmens naturals extrems o cites internacionals com la cimera de l’OTAN el 2022 o la imminent vista del papa Lleó XIV Espanya. "Els nostres agents són, sense cap dubte, un referent mundial que també formen i assessoren forces policials d’altres països", va recalcar.
En la clausura, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va reiterar els valors d’"entrega, compromís, humanitat i humilitat" de militars, policies i guàrdies civils. "Ens sentim molt orgullosos, i ho diem amb el cap molt alt, de les nostres Forces Armades, de les nostres Forces i Cossos de Seguretat, de tots aquells que cada dia contribueixen a Espanya i a l’estranger que siguin millors i més grans", va assenyalar. "Espanya és un gran país del qual ens sentim orgullosos, i si ens en sentim orgullosos és gràcies a la nostra Policia Nacional, a la nostra Guàrdia Civil i als nostres homes i dones, a qui jo porto sempre al cor de les Forces Armades".
En acte de servei
Es van atorgar 15 guardons, entre els quals, el premi al valor en acte de servei, que va rebre la Legió Espanyola. L’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil va recollir el premi homenatge als caiguts en acte de servei i el premi serveis a la comunitat 2025 va recaure en el Grup 43 de l’Exèrcit de l’Aire i de l’Espai. La Campanya No t’ho guardis, de la Policia Nacional, va rebre el premi a la protecció de la infància i joventut 2025. I l’exministre, exsecretari general de l’OTAN i president d’EsadeGeo, Javier Solana Madariaga, va ser reconegut amb el premi a la defensa d’Europa 2025.
