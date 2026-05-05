"Projectes Reactivadors"
Un poble del Pirineu català crea un "coworking" per atraure nous veïns i frenar el despoblament
Un projecte que renova instal·lacions municipals per revitalitzar territoris rurals
Andrea Valenzuela García
A partir d’una estratègia que dinamitza espais i ofereix infraestructures còmodes per a emprenedors o treballadors autònoms, un poble a Catalunya tindrà l’oportunitat d’atreure nous veïns i combatre el despoblament.
Es tracta de Vall de Boí (Alta Ribagorça, Lleida), un poble al Pirineu català amb 1.129 habitants, segons les dades del 2025 proporcionades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).
Un "coworking" pirinenc
La tradicional font d’ingressos del municipi és el turisme, gràcies a les seves esglésies romàniques i a la seva proximitat al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Alhora, el municipi té la necessitat de garantir la continuïtat dels seus serveis, com la restauració, els oficis tradicionals o els nous, mentre combat el despoblament.
En aquest context neix la urgència de tenir infraestructures capaces d’oferir instal·lacions adequades per a perfils emprenedors o autònoms, un problema que es resol amb el "coworking", és a dir, espais adaptats per al treball compartit i físic que disposen de tot el mobiliari necessari, així com sales de reunions i tot el que cal per dur a terme una jornada laboral típica de feines d’oficina.
Guanyador de "Projectes Reactivadors"
La Vall de Boí ha estat seleccionada com un dels projectes guanyadors de l’edició actual de "Projectes Reactivadors". Una iniciativa impulsada per Ikea i la plataforma contra el despoblament Holapueblo per fomentar la dinamització dels territoris rurals mitjançant projectes amb impacte social i econòmic. La proposta del municipi "Espacio Conecta Rural - Centre d'Activació Econòmica Rural" ha obtingut 3.807 vots en el procés de votació popular entre els socis d’Ikea Family.
La iniciativa recupera espais en desús i, en aquest cas, el projecte preveu transformar una sala municipal actualment poc utilitzada en un espai de treball coworking que doni suport a l’activitat professional durant tot l’any. Es tracta de preparar i adaptar el lloc perquè no es percebi com un espai d’ús puntual, sinó com un centre de funcionament diari que generi activitat econòmica i oportunitats laborals.
Per dur-ho a terme, Ikea aporta 14.000 euros per destinar-los al disseny interior i al mobiliari requerit sense necessitat d’obres estructurals.
"Espacio Conecta Rural - Centre d'Activació Econòmica Rural" neix amb la finalitat de reforçar l’economia local, facilitar el desenvolupament de projectes professionals i contribuir a la fixació de la població activa al territori.
Combatre el despoblament
La Vall de Boí busca afrontar els desafiaments del despoblament a partir de diverses accions, i aquest reconeixement en concret suposa un impuls important per a la Vall de Boí.
Ser el projecte més votat pels socis d’Ikea Family reforça el valor de la proposta i posiciona el municipi com a capaç d’impulsar iniciatives creatives i originals en l’àmbit del desenvolupament rural.
A més, l’ajuntament ha rehabilitat habitatges buits per oferir lloguers assequibles i ha finançat gran part de les obres necessàries.
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Un home de 60 anys resulta ferit greu en una explosió de gas a Manresa
- És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Els Mossos i la Fiscalia alerten del consum entre joves de nitazens, el “superopioide” cent vegades més potent que el fentanil
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès