Sanz Roldán va denunciar Villarejo per "mentides" contra el CNI
L’excap dels espies declara que el centre d’intel·ligència "no va tenir cap activitat" en l’operació parapolicial sobre Bárcenas
Tono Calleja Flórez
L’exdirector del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) Félix Sanz Roldán va assegurar en el judici de Kitchen que la denúncia per calúmnies que va presentar contra el comissari José Manuel Villarejo no va ser de caràcter "personal", sinó que ho va fer perquè va sentir l’"obligació", com a màxim responsable dels espies espanyols, "de sortir al pas de mentides tan cruels sobre els meus subordinats". Sanz Roldán va explicar que els funcionaris del CNI "no mereixien el tracte" que els donava el comissari jubilat, que acusava els serveis secrets d’irregularitats.L’exdirector del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) Félix Sanz Roldán va assegurar en el judici de Kitchen que es desenvolupa a l’Audiència Nacional que la denúncia per calúmnies que va presentar contra el comissari José Manuel Villarejo no va ser de caràcter "personal", sinó que ho va fer perquè va sentir l’"obligació", com a màxim responsable dels espies espanyols "de sortir al pas de mentides tan cruels sobre els meus subordinats". Sanz Roldán va explicar que els funcionaris del CNI "no mereixien el tracte" que els donava el comissari jubilat, que acusava els serveis secrets d’irregularitats.
Al ser interpel·lat pel fiscal del judici, César de Rivas Verdes-Montenegro, sobre si el CNI va participar en l’operació parapolicial que pretenia impedir que l’extresorer del PP Luis Bárcenas impliqués els excàrrecs del partit en el cas Gürtel, l’excap dels espies espanyols va ser categòric en la seva negativa: "El CNI no va tenir cap activitat sobre el cas, cap, zero absolut. El CNI actua amb absolut respecte a la llei i fa el que demana el seu Govern, i cap Govern de cap color dels quatre em va demanar que fes una cosa il·legal, i això ho hauria sigut". El representant del Ministeri Públic va alertar les parts del seu deure de respectar la llei de secrets oficials i no preguntar sobre assumptes reservats.Al ser interpel·lat pel fiscal del judici, César de Rivas Verdes-Montenegro, sobre si el CNI va participar en l’operació parapolicial que pretenia impedir que l’extresorer del PP Luis Bárcenas impliqués els excàrrecs del partit en el cas Gürtel, l’excap dels espies espanyols va ser categòric en la seva negativa: "El CNI no va tenir cap activitat sobre el cas, cap, zero absolut. El CNI actua amb absolut respecte a la llei i fa el que demana el seu Govern, i cap Govern de cap color dels quatre em van demanar que fes una cosa il·legal, i això ho hauria sigut". Prèviament, el representant del Ministeri Públic va alertar les parts del seu deure de respectar la llei de secrets oficials i no preguntar sobre assumptes reservats.
Sanz Roldán va rebutjar que el servei secret – que ell va dirigir amb governs del PSOE i del PP – hagués donat instruccions per correu al comissari Villarejo sobre una operativa a Guinea Equatorial: "No només no ho reconec, sinó que amb les dades que jo tinc, de la forma en què escrivia el CNI i que tractava les coses, aquest correu és fals. Almenys, ho diré millor, aquest correu no té el seu origen en el CNI. Ni en mi, ni en cap dels meus col·laboradors". Aquest general retirat també va negar que els espies utilitzessin les empreses que se citen en aquests missatges.Sanz Roldán va rebutjar que el servei secret – que ell va dirigir amb governs del PSOE i del PP – hagués donat instruccions per ‘e-mail’ al comissari Villarejo sobre una operativa a Guinea Equatorial: "No només no ho reconec, sinó que amb les dades que jo tinc, de la forma en què escrivia el CNI i que tractava les coses, aquest correu és fals. Almenys, ho diré millor, aquest correu no té el seu origen en el CNI. Ni en mi, ni en cap dels meus col·laboradors", va apuntar aquest general retirat, que també va negar que els espies utilitzessin les empreses que se citen en aquests missatges.
El segon a comparèixer com a testimoni va ser el coronel que va dirigir l’UCO de la Guàrdia Civil Manuel Sánchez Corbí, que va negar que la unitat que dirigia hagués mirat de captar el que fos xòfer de Bárcenas, Sergio Ríos: "Mai va ser objecte d’investigació". Sánchez Corbí va explicar que l’origen del cas Tàndem, la matriu de la Kitchen, es va originar en la informació aportada per un confident de l’UCO a Galícia. No obstant, els fets van ser investigats pel Cos Nacional de Policia, en concret per la Unitat d’Assumptes Interns.El segon a comparèixer com a testimoni va ser el coronel que va dirigir l’UCO de la Guàrdia Civil Manuel Sánchez Corbí, que va negar que la unitat que dirigia hagués mirat de captar el que fos xòfer de Bárcenas, Sergio Ríos: "Mai va ser objecte d’investigació", va completar en el judici oficial de l’Institut armat. Sánchez Corbí també va explicar, al ser interpel·lat per l’advocat de Villarejo, que l’origen del cas Tàndem, la matriu de Kitchen, es va originar en la informació aportada per un confident de la UCO a Galícia. No obstant, els fets van ser investigats pel Cos Nacional de Policia, en concret per la Unitat d’Assumptes Interns.
Ahir va declarar l’empresari Javier Pérez Dolset, processat a l’Audiència Nacional pel cas Zed i investigat en el cas Leire Díez. El tribunal va acceptar la seva compareixença com a testimoni, ja que va aportar a la causa tres àudios de converses que van mantenir l’exsecretari d’Estat de Seguretat Francisco Martínez i el comissari jubilat José Manuel Villarejo, els dos acusats.Ahir, també va declarar l’empresari Javier Pérez Dolset, processat a l’Audiència Nacional pel cas Zed i investigat en el cas Leire Díez. El tribunal va acceptar la seva compareixença com a testimoni ja que va ser qui va aportar a la causa tres àudios de converses que haurien mantingut l’exsecretari d’Estat de Seguretat Francisco Martínez i el comissari jubilat José Manuel Villarejo, els dos acusats.
No obstant, la seva intervenció es va centrar en un xat de Whatsapp, creat el 26 de febrer del 2020 amb motiu de l’aniversari d’un dels integrants, que primer va tenir el nom de Confinats i que amb el temps va passar a denominar-se La Companyia.No obstant, la seva intervenció es va centrar en l’existència d’un xat de Whatsapp, creat el 26 febrer del 2020 amb motiu de l’aniversari d’un dels integrants d’aquest, que primer va tenir el nom de Confinados, i que amb el pas del temps va passar a denominar-se La Companyia.
Tot i que el contingut del xat no consta al sumari de Kitchen, Pérez Dolset va aprofitar les preguntes de l’advocat de Villarejo, Antonio García Cabrera, per atacar el fiscal que el va investigar, José Grinda, a qui va acusar de filtracions. En identificar els integrants del grup de WhatsApp, va citar el fiscal i un antic membre d’Afers Interns, sense precisar que es tractava del comissari principal Marcelino Martín-Blas, acusat en el cas Kitchen.Malgrat que el contingut d’aquest xat no està en el sumari de Kitchen, Pérez Dolset va aprofitar les preguntes del lletrat de Villarejo, Antonio García Cabrera, per atacar el fiscal que el va investigar, José Grinda, un dels integrants del xat, a qui va acusar de realitzar suposades filtracions del procediment. A l’identificar les persones que integraven el grup de Whatsapp, Pérez Dolset va citar entre d’altres aquest fiscal i un antic integrant d’Assumptes Interns, tot i que sense explicar que es referia al comissari principal Marcelino Martín-Blas, un dels acusats en el judici de Kitchen.
Àudios sense manipular
A preguntes del fiscal De Rivas Verdes-Montenegro, Pérez Dolset va defensar la integritat dels tres àudios que van ser aportats al judici del cas Kitchen. Segons l’inspector en cap d’Assumptes Interns que va investigar el cas Tàndem, Gonzalo Fraga, les gravacions tenen rellevància per al cas. En un d’aquests àudios del 2014 s’al·ludeix a l’operació contra Bárcenas. El llavors secretari d’Estat de Seguretat, Francisco Martínez, pregunta a Villarejo: "¿Al cuiner qui li paga?". L’excomandament policial respon: "Li pago jo, però em faig passar pel Tomás, per Tomy".A preguntes del fiscal De Rivas Verdes-Montenegro, Pérez Dolset va defensar la integritat dels tres àudios que finalment van ser aportats al judici del cas Kitchen. Segons va explicar l’inspector en cap d’Assumptes Interns que va investigar el cas Tàndem o Villarejo, Gonzalo Fraga, les tres gravacions tenen rellevància per al cas. En un d’aquests àudios del 2014 s’al·ludeix a l’operació contra Bárcenas. En ells, el secretari de Seguretat Francisco Martínez pregunta a Villarejo: "¿Al cuiner qui li paga? I l’excomandament policial contesta: ‘El pago jo, però em faig passar pel Tomás, per Tomy’".
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- Atropellen una dona de 89 anys que anava per la vorera a Manresa i el cotxe es dona a la fuga
- "És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
- Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
- Ramon Carbonell, conseller delegat de JLG-Ausa: «L’empresari català potser és massa modest, però això el fa fort perquè s’equivoca menys»
- El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès