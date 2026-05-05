La resposta de la Generalitat
El Govern reivindica que Catalunya "és avui més segura" després de l’augment de mossos i el pla contra les armes blanques
Sara González
L’oposició torna a revifar el debat sobre la seguretat a Catalunya després de les dues persones mortes —una dona a Esplugues i un home al Raval— i les set que han resultat ferides en atacs amb armes blanques els últims dies. Tant Junts com el PP, a més de l’extrema dreta, han exigit al Govern de Salvador Illa una actuació més contundent davant del que han definit com una situació de "descontrol" i amb caràcter "estructural". Tanmateix, l’Executiu ho nega de ple i defensa que les dades demostren que Catalunya és "més segura que fa un any" gràcies al creixement del cos de Mossos i als plans de xoc per controlar les armes blanques i posar fre a la multireincidència.
"Catalunya és un país segur, així ho demostren les dades, encara que hi hagi camí de millora", ha defensat la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, que ha recorregut al balanç de la conselleria d’Interior per reivindicar que l’estratègia desplegada des de la tardor del 2024 està donant resultats i es tradueix en un descens dels índexs de criminalitat malgrat els successos recents.
"Anem pel bon camí"
Ha fet èmfasi, especialment, en l’objectiu d’ampliar la plantilla de la policia catalana fins als 25.000 agents el 2030, en el pla Daga de "tolerància zero" a les armes blanques, que es reforçarà, i en el pla Kanpai contra la multireincidència. "Anem pel bon camí", ha insistit la consellera malgrat que els partits de dretes al Parlament assenyalen el contrari, mentre que el bloc de les esquerres crida a no agitar l’"alarmisme".
Paneque ha insistit que la línia d’investigació en el cas d’Esplugues és un "brot psicòtic" del presumpte autor del crim i ha subratllat que la "ràpida actuació" dels Mossos va permetre la seva detenció "de manera immediata" i posar-lo a disposició judicial. La mateixa consellera d’Interior, Núria Parlon, va assegurar aquest dilluns que els fets no estaven vinculats al jihadisme i va descartar el mòbil terrorista.
La portaveu del Govern ha defensat que la seguretat i la convivència són enteses per la Generalitat com "dues cares de la mateixa moneda" i ha reafirmat el compromís "irrenunciable" amb l’objectiu d’aconseguir "barris i pobles segurs". El president de la Generalitat ha incorporat en el seu discurs que la seguretat forma part de les polítiques dels partits d’esquerres, així com la reivindicació de la "plena confiança" que tenen en els cossos policials, una qüestió en què també ha insistit Paneque.
