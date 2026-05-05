Nova diatriba
Trump endureix la seva ofensiva contra el Papa: "Posa en risc moltes vides"
El president dels EUA insinua fins i tot que Lleó XIV seria indulgent amb un Iran dotat d’armes nuclears
Irene Savio
"El Papa posa en perill molts catòlics i molta gent". Donald Trump ha tornat a la càrrega contra Lleó XIV. Aquesta vegada ho ha fet en una entrevista telefònica amb Salem News, un petit mitjà de la galàxia ultraconservadora i pròxim al món evangèlic estatunidenc.
Les paraules de Trump han estat encara més agressives per insinuar que el Pontífex simpatitza amb la idea que l’Iran obtingui armes nuclears. "Potser [Lleó] prefereix parlar del fet que està bé que l’Iran tingui una arma nuclear, i no crec que això sigui gaire bo", ha afirmat. "Crec que està posant en perill molts catòlics i molta gent. Però suposo que, si depengués del Papa, ell pensaria que està perfectament bé que l’Iran tingués una arma nuclear", ha insistit.
Unes declaracions que, a més, trenquen una setmana que a Roma es donava per orientada a la distensió entre els EUA i la Santa Seu, després de l’anterior atac del republicà. El mes passat, Trump va acusar l’excardenal Robert Prevost de ser "feble davant la delinqüència" i "nefast en política exterior". Després va apujar encara més el to: "¿Li poden dir que l’Iran ha matat 42.000 innocents?", va escriure aleshores.
Rubio, a Roma
Per a aquest dijous està prevista una trobada entre el secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, i el Papa, llegida en mitjans diplomàtics com un intent de rebaixar la tensió entre Washington i el Vaticà. D’aquí que el nou rampell de Trump amenaci ara de frustrar qualsevol intent de desglaç entre els dos líders estatunidencs més famosos del món.
El fet que, a més, el republicà s’hagi expressat així en un mitjà vinculat als cristians evangèlics no és pas banal. Recorda la gran fractura que existeix des de fa més de 60 anys entre l’Església catòlica i l’Administració nord-americana, que fins i tot ha estat acusada de finançar grups evangèlics a l’Amèrica Llatina per difondre les seves postures.
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Un home de 60 anys resulta ferit greu en una explosió de gas a Manresa
- És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Els Mossos i la Fiscalia alerten del consum entre joves de nitazens, el “superopioide” cent vegades més potent que el fentanil
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès