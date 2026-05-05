Zelenski vol "una veu comuna" europea per negociar amb Rússia
El Canadà és el primer país no europeu a anar a la cimera a Armènia de la institució informal que va néixer per unir forces per Ucraïna
Beatriz Ríos
El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va demanar ahir pressionar el president rus, Vladímir Putin, perquè opti per la via diplomàtica, i als líders, trobar "una veu comuna" de cara a unes possibles negociacions amb Rússia, durant la cimera de la Comunitat Política Europea a Yerevan (Armènia) que, per primera vegada, ha comptat amb la participació del Canadà.
"Necessitem trobar un format diplomàtic viable i Europa ha de ser present en qualsevol negociació", va dir Zelenski en un discurs a l’inici de la cimera. "Estem en contacte amb els Estats Units i comprenem els seus punts de vista", va afegir, donant a entendre que Washington s’hi oposa. "No obstant, seria convenient desenvolupar una veu comuna europea per a les negociacions", va apuntar el president.
Zelenski va agrair el suport dels europeus i va cridar a continuar augmentant la pressió sobre Moscou amb sancions i el suport a Ucraïna. "Tota ajuda compta, especialment en defensa aèria", va insistir. "Aquest estiu serà un moment clau perquè Putin decideixi què fer a continuació: ampliar la guerra o avançar cap a la diplomàcia, i l’hem de pressionar perquè opti per la diplomàcia", va defensar l’ucraïnès.
Zelenski va fer aquestes declaracions durant la vuitena cimera de la Comunitat Política Europea, una institució informal que agrupa els països de la Unió Europea, però també del Caucas, els Balcans Occidentals o Turquia. Creada en resposta a la invasió russa d’Ucraïna, l’objectiu era establir un fòrum de debat polític que permetés als europeus acostar actituds en qüestions econòmiques o de seguretat.
"Multilateralisme"
"Hi ha una manera europea de fer les coses, a través del multilateralisme, de les Nacions Unides i en el respecte al dret internacional", va dir a la premsa el president del Consell Europeu, António Costa. "En el context geopolític actual, resulta cada vegada més evident que el nostre continent necessita una visió de 360 graus per a la seva seguretat", va assenyalar.
En aquest context, el mateix Costa i el primer ministre armeni, Nikol Pashinyan, van convidar el Canadà a participar per primera vegada en el fòrum. El primer ministre canadenc, Mark Carney, va acceptar la invitació donant una idea de la bona sintonia amb els seus homòlegs europeus. "Qualsevol debat sobre la pau i l’estabilitat al nostre continent ha d’incloure els nostres socis afins fora d’Europa", va apuntar Costa, que va assegurar que la participació de Carney "és un reflex de la sòlida i creixent aliança" entre Europa i el Canadà. "Estem demostrant no només la solidesa dels nostres valors al defensar l’ordre internacional basat en normes sinó també el valor de la nostra força", va dir Carney, que va afirmar que l’ordre internacional es reconstruirà, "però es reconstruirà des d’Europa".
