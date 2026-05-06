Judici a Ábalos, Koldo i Aldama
Anticorrupció descarta que Pedro Sánchez sigui «el número 1» i defensa que Ábalos encapçala l’organització criminal
L’exposició de les conclusions definitives i l’última paraula dels acusats deixaran el judici vist per a sentència
Cristina Gallardo
El fiscal en cap Anticorrupció Alejandro Luzón va iniciar l’exposició de les seves conclusions definitives en la que s’espera que sigui l’última sessió del judici contra l’exministre José Luis Ábalos rebutjant un dels plantejaments principals exposats durant la seva declaració per un altre dels acusats, el comissionista Víctor de Aldama. Segons Luzón, «no es tracta d’establir qui era el número 1 o 2 de la presumpta «organització criminal» que es jutja en aquest cas, i «sens dubte no era el número 1 el president del Govern», Pedro Sánchez.
Segons el parer del principal responsable de la Fiscalia Anticorrupció, l’acusació parteix del desenvolupament d’unes relacions personals entre els acusats «que aviat van veure l’oportunitat d’obtenir un lucre comú a recer del càrrec que Ábalos ostentava en el Govern d’Espanya».
Va defensar així l’acusació per organització criminal malgrat que tres persones (Ábalos, Aldama i el que va ser assessor del primer, Koldo García) «puguin semblar poc», ja que cal tenir també en compte altres persones entre les quals es troben familiars de Koldo, socis d’Aldama o ex alts càrrecs a Transports, molts d’ells acusats a la part de la causa que encara s’instrueix a l’Audiència Nacional.
Sobre la direcció d’Ábalos al capdavant d’aquesta organització, Luzón va incidir que de les proves presentades, entre les quals destaquen les converses entre els acusats, es dedueix que «si no s’obeïen les seves ordres podien rodar caps o altres parts més íntimes de l’anatomia masculina, com li va indicar Koldo García a la presidenta d’Adif, Isabel Pardo de Vera». Així, en aquesta organització, uns aporten la capacitat econòmica i d’altres les infraestructures públiques, va continuar el fiscal, que ha afegit que «en la lògica i engranatge essencial d’aquesta no ha d’estranyar la presència d’un ministre en aquesta estructura» i només la seva sortida del govern va posar fi a aquesta corrupció, va continuar.
Víctor d’Aldama pagava quantitats mensuals de diners a una organització que comptava amb el seu propi llenguatge de «xistorres, sols i enciams» per assegurar-se l’oportunitat quan arribés. Així, el pagament dels 10.000 euros a Koldo García i José Luis Ábalos constitueix per Anticorrupció el nucli del regal, sense perjudici d’altres regals. Els pagaments comencen amb regals molt més petits fins que es converteix en «molt més natural rebre 10.000 euros mensuals», almenys des del setembre del 2019 fins a l’agost del 2022, «probablement fos tanta la insistència com poca la resistència», va destacar el fiscal.
Casablanca i un cuplet
Segons el fiscal, el maneig d’efectiu sense justificar en els comptes de Joseba i Koldo s’ha intentat explicar amb pagaments del partit socialista, però al ser despeses avançades no suposarien un increment patrimonial i van cessar el 2019. Així, el fet que l’exministre qüestionés que perquè li hagin trobat 94.000 euros sense justificar es pugui parlar d’un gran cas de corrupció no resulta transcendent per a Luzón, ja que hi ha converses en què Koldo li pregunta com va poder gastar més de 400.000 euros en dos anys i cobrar periòdicament el seu fill Víctor Ábalos. «‘De donde saca pa’tanto com destaca’», va ironitzar el fiscal amb el clàssic cuplet.
En un altre moment de la seva exposició, el fiscal va manifestar que era «impossible no evocar el clàssic cínic capità» de la pel·lícula Casablanca (sense arribar a citar el popular «¡Quin escàndol, he descobert que aquí es juga!» ) pel fet que Ábalos renyés Koldo per la presència al ministeri d’Aldama.
Mascaretes i la Jésica
Sobre els contractes de mascaretes, el fiscal va reconèixer que la contractació va seguir un tràmit d’emergència que gairebé no té requisits i és difícil trobar una irregularitat, raó per la qual no acusa de prevaricació «tot i que es prescindís de criteris d’objectivitat i es concedís el contracte de arbitràriament». Pel fet que hi havia al mercat preus molt diferents, tampoc s’acusa malversació específicament per les mascaretes, un delicte que sí que s’atribueix per ‘enxufar’ Jésica Rodríguez i Claudia Montes en empreses públiques.
Un altre punt destacat per Luzón passa pel fet que el nombre de mascaretes –vuit milions de mascaretes en el primer contracte per Ports de l’Estat, 20 milions sumant totes les administracions públiques que van continuar comprant– el decideix l’empresa, és a dir, l’objecte de les necessitats s’ajusta a la disponibilitat de l’empresa avalada per Aldama, Soluciones de Gestión. En tot cas, «la distorsió es va produir per un assessor del ministre que va exercir una influència indeguda i indirecta sobre la taula de contractació», va explicar el fiscal.
Després de la publicació al ‘BOE’, «les empreses preparen ingènuament les seves ofertes, totes més barates, però arriben tard, perquè ja està tot tancat amb Soluciones de Gestión, perquè ho havien decidit Ábalos i Koldo García en connivència amb Víctor de Aldama», va assenyalar.
Luzón no discuteix la relació entre Jèsica Rodríguez i Ábalos, si bé ha manifestat que «no acaba el desembre del 2019, sinó que Ábalos per les raons que sigui, se’n continua ocupant», i paga la seva matrícula de la universitat, el lloguer de plaça España o s’interessa perquè continuï treballant a Ineco i Tragsatec. Sobre aquesta circumstància, el fiscal va destacar el que va dir l’expresidenta d’Adif Isabel Pardo de Vera en el sentit que haver enviat el currículum de Rodríguez a un altre directiu no significava «res». «Discrepo, depèn de qui l’enviï, si l’envia la presidenta d’Adif sí que té significat», va manifestar.
Pel que fa a ‘enxufar’ la Jèsica en empreses públiques, el fiscal va fer una referència «a les empreses públiques gairebé parasitades pel poder polític, en contrast amb l’article 103 de la Constitució» ja que s’assumeix amb naturalitat i fins i tot orgull» haver ajudat una amiga a aconseguir una feina, i es col·loca un assessor clarament incompetent en una empresa pública perquè és una tradició, perquè, segons diu Ábalos, que no es necessita res, tampoc era una empresa important», va dir.
Per al fiscal es tracta d’un «context quasicolonial» que està assumit perquè els simples desitjos del ministre es converteixen en ordres, tret que aparegui una empleada íntegra malgrat la por de ser represaliada com Virginia Barbancho, superior de Jèsica Rodríguez a Tragsatec, que va alertar de l’ocorregut». «Un cas de nivell 1», va parafrasejar el fiscal sobre com es va gestionar que la Jésica no treballés.
D’altra banda, Luzón va reproduir els missatges que, segons el seu parer, demostren que «la compra del xalet (a La Alcaidesa, Cadis) està lligada indissociablement a les expectatives d’aconseguir la llicència d’operador d’hidrocarburs per a Villafuel, l’empresa del soci del comissionista, Claudio Rivas. Com que aquesta no es concedeix, es desnona l’exministre.
Finalment, va recordar Luzón no és d’interès de la fiscalia el rescat d’Air Europa, sinó que el que interessa és que es va recompensar una vegada més l’actuació del ministeri en favor de Víctor de Aldama, ha explicat Luzón. «La nota de premsa, malparit, que l’altre està que puja per les parets», va recordar el fiscal el missatge que fa que Koldo pregunti a Ábalos per la necessitat d’informar sobre la companyia, perquè va tenir un valor per als seus accionistes i inversors i «va ser molt ben rebuda». Així sembla poc creïble que Ábalos pagués el platet entre els seus convidats», per pagar l’escot el cost de Villaparra, que hauria sigut la compensació per la nota esmentada.
¿Menys pena per a Aldama?
D’altra banda, està previst que Luzón destaqui durant la seva intervenció la col·laboració d’Aldama amb la justícia, cosa que facilitaria que el tribunal pugui aplicar el que es denomina atenuant de confessió molt qualificada i rebaixi la seva condemna molt per sota dels set anys de presó que formalment sol·licita per a ell.
Malgrat que es va especular amb una petició explícita de rebaixa de presó per a Aldama en el moment en què Luzón elevés a definitives les seves conclusions per al judici, aquesta al·legació formal no es va produir dilluns passat. Fonts fiscals van negar que Luzón hagués actuat seguint ordres de la fiscal general, Teresa Peramato. Sí que ho va fer l’acusació popular que dirigeix el lletrat Alberto Durán en nom del PP, que reclama cinc anys i dos mesos de presó per a l’empresari a l’estimar que la seva col·laboració amb la justícia ha sigut determinant. Cap d’aquestes penes s’aproxima els dos anys de presó, cosa que a la pràctica facilita que Aldama eviti l’entrada a la presó.
Protesta del PSOE
L’acusació popular exercida en el judici contra l’exministre José Luis Ábalos per l’Associació d’Advocats Demòcrates d’Europa (ADADE), pròxima al PSOE, ha presentat un escrit mostrant la seva discrepància amb la postura adoptada pel PP, que exerceix la direcció lletrada, per haver sol·licitat una rebaixa de la pena per al comissionista Víctor de Aldama. Segons el parer d’aquesta part, resulta «inadmissible» que el PP «ignorant les opinions de les altres», hagi presentat un escrit propi de conclusions sense consultar la resta d’organitzacions «com si fos el de totes les acusacions populars».
Per això demanen al tribunal que el tingui per no presentat o, subsidiàriament, admeti la petició concreta d’ADADE, que vol una condemna més alta per a Aldama. Per defensar aquesta actitud, l’advocada Gloria de Pascual es va personar a la sala abans que comencés la sessió. No obstant, el president del tribunal Andrés Martínez Arrieta, ha iniciat la sessió d’aquest dimecres rebutjant la possibilitat d’aquesta intervenció en compliment de les normes d’acumulació de les acusacions populars que es va establir al seu dia, cosa que va motivar que De Pascual exposés la seva protesta.
