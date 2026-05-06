Ayuso desafia l’acostament a Mèxic del Rei i el Govern
Sheinbaum li respon que "els que busquen reivindicar Hernán Cortés i les seves atrocitats estan destinats a la derrota"
CARIDAD BERMEO
La visita es va iniciar amb atropellaments i errors. El que havia de ser un dels primers, i més polèmics, actes públics amb la presència d’Isabel Díaz Ayuso a Ciutat de Mèxic es va cancel·lar a l’últim minut. Es tractava d’una missa de "celebració per l’evangelització i el mestissatge a Mèxic", amb particular menció a Hernán Cortés, que semblava perfecta per posar el dit a la nafra. La presidenta de la Comunitat de Madrid va iniciar diumenge passat una gira de 10 dies per Mèxic, que inclou esdeveniments públics i reunions amb empresaris i polítics de l’oposició.
El seu primer acte públic, un breu discurs en una recepció a la Cambra de Comerç Espanyola a Mèxic, va ser interromput per una alerta sísmica que va obligar els assistents a evacuar. El segon, el polèmic tribut, es va convertir en una versió diluïda del que havia anunciat inicialment Nacho Cano, l’organitzador, en el marc del seu polèmic musical Malinche. Es va haver de fer al Frontón México, on es presenta l’obra, i no a la catedral, per falta de permisos per filmar, segons va informar l’arquebisbat.
El tribut no va estar lligat a cap aniversari ni data especial, ni es va planificar al Temple de Jesús Nazareno, on reposen les restes d’Hernán Cortés. Cano va afirmar que va convidar la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i la cap del Govern de Ciutat de Mèxic, Clara Brugada, tot i que cap hi va assistir.
Ayuso va aprofitar per mostrar-se contrària a l’estratègia del Govern espanyol sobre la conquesta. La visita té lloc després de gestos entre els dos governs, després que el rei Felip VI admetés "abusos" durant la colonització, un reclam de l’esquerra mexicana. Aquest gest va provocar respostes de Sheinbaum i va culminar amb la seva visita a un fòrum de líders progressistes organitzat per Pedro Sánchez a Barcelona.
Durant l’esdeveniment, Ayuso, que va suggerir que la cancel·lació a la catedral va tenir motius polítics, va criticar la postura del Govern sobre la conquesta. Va definir el mestissatge com a "missatge d’esperança i alegria" davant "discursos de l’odi que divideixen". Va afegir: "Que la llibertat mai hagi de demanar perdó per ser llibertat", i va elogiar Isabel la Catòlica com una dona "lliure i coherent que, des de la seva fe i amor profund per Espanya i la Hispanitat, va canviar la història d’Occident".
La presidenta mexicana va aprofitar ahir una intervenció en l’acte de commemoració de la Batalla de Puebla, una campanya militar contra un intent d’invasió francesa al segle XIX, per al·ludir a la visita de la dirigent conservadora madrilenya, però sense esmentar-la. "Els qui busquen reivindicar Hernán Cortés i les seves atrocitats, estan destinats a la derrota", va dir Sheinbaum en un discurs centrat en la resistència de Mèxic davant ingerències estrangeres i en el qual va suggerir que l’oposició s’alinea amb interessos d’altres països. Un cop clarament dirigit al dretà Partit Acció Nacional (PA), els líders del qual rebran Ayuso.
Provocació
Bertha Hernández, historiadora i periodista, va qualificar l’esdeveniment de Cano i la gira d’Ayuso com una "ocurrència". Va restar importància a l’homenatge, que va vincular més amb la producció musical de l’ex-Mecano que amb un afany de ressaltar la figura històrica. No es va sorprendre que altres historiadors o pròxims al partit oficialista vegin l’esdeveniment com a provocació.Bertha Hernández, historiadora i periodista, qualifica l’esdeveniment de Cano i la gira d’Ayuso com una "ocurrència". No obstant, resta importància a l’homenatge, que vincula més amb la producció musical de l’ex-Mecano que amb un afany de ressaltar la figura històrica. No se sorprèn que altres historiadors o pròxims al partit oficialista vegin l’esdeveniment com a provocació i emetin judicis exacerbats.
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Un home de 60 anys resulta ferit greu en una explosió de gas a Manresa
- És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Els Mossos i la Fiscalia alerten del consum entre joves de nitazens, el “superopioide” cent vegades més potent que el fentanil
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes