Brussel·les exigeix als EUA un retorn "immediat" a l’aranzel del 15% per a la UE
França demana activar en resposta a Trump els instruments anticoerció de la Unió
María Mondéjar
Pendents de la nova escalada de tensió entre els Estats Units i Europa, després de l’anunci de Donald Trump d’imposar aranzels del 25% als vehicles fabricats dins del territori comunitari, els líders europeus van tancar files davant l’amenaça. En aquest context, el comissari de Comerç de la UE, Maros Sefcovic, es va reunir ahir amb el representant comercial dels EUA, Jamieson Greer, per abordar la relació comercial transatlàntica.
Sefcovic va demanar al nord-americà "un retorn immediat als termes de l’acord Turnberry, és a dir, un aranzel global del 15%", segons va confirmar un portaveu de l’Executiu comunitari. Des de la UE, defensen l’acord bilateral que va tancar a l’agost la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, de la institució del qual depenen les negociacions comercials amb Trump. Previ a aquesta trobada, Von der Leyen va recordar que "un tracte és un tracte. I tenim un tracte".
El motiu per trencar l’acord que va esgrimir Trump, no obstant, és que els europeus no estan complint amb la seva part de l’acord. En aquest sentit, el representant comercial dels EUA, Jamieson Greer, va assegurar que els Vint-i-set "van acordar modificar algunes de les seves regulacions o concedir certes flexibilitats als EUA, però no han fet res d’això". "Arribat a cert punt i després d’haver debatut aquest assumpte amb els meus col·legues europeus durant moltíssims mesos, el president [Trump] ha decidit que, si els europeus no estan implantant l’acord en aquest moment, nosaltres tampoc tenim l’obligació d’implementar-lo en la seva totalitat en la conjuntura actual", va insistir.
La reacció de Macron
El president francès, Emmanuel Macron, va dir ahir que la UE hauria "d’activar" els seus instruments anticoerció en cas que els Estats Units finalment imposin un aranzel del 25% a automòbils i camions fabricats en territori comunitari. "Crec, sobretot, que en el període geopolític que estem vivint, aliats com els EUA i la UE tenen coses molt millors a fer que agitar amenaces de desestabilització", va afirmar Macron en una roda de premsa a Erevan, al costat del primer ministre armeni, Nikol Pashinyan.
Els acords vigents "han de ser respectats", va subratllar Macron, en cas contrari, va alertar, es reobriria el conjunt de les negociacions comercials. "Si un país o altre fos amenaçat amb drets de duana, la UE s’ha dotat d’instruments que hauran d’activar-se, perquè aquesta és la seva finalitat", va afirmar.
