Nova decisió judicial
L'Audiència de Barcelona ordena reobrir la causa per presumpte espionatge a Òmnium amb Pegasus
El tribunal demana al Govern que desclassifiqui informació sobre les actuacions del CNI sobre els telèfons
Europa Press
L'Audiència Provincial de Barcelona ha ordenat reobrir la investigació pel presumpte espionatge amb Pegasus que afecta tres membres d'Òmnium Cultural i que havia estat arxivada pel Jutjat d'Instrucció 21 de Barcelona el febrer del 2026, segons la interlocutòria consultada per Europa Press.
La Secció 5 ha estimat de forma parcial el recurs presentat per l'entitat, representada per l'advocat Benet Salellas, i sosté que "sembla que hi ha indicis d'una intervenció no autoritzada dels terminals dels querellants" i l'autoria de la qual podria apuntar al Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), ja que la pericial practicada durant la instrucció no indica el contrari.
A més, recorda que són diversos els Jutjats d'Instrucció de Barcelona que estan investigant "fets anàlegs" relatius a diferents afectats i que es troben en una fase molt més avançada.
Per tot això, demana que es remeti un suplicatori al Consell de Ministres sol·licitant que desclassifiqui la documentació relativa a les actuacions dutes a terme per part del CNI sobre els telèfons de l'exvicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri; la responsable internacional i legal de l'entitat, Elena Jiménez, i la periodista i companya de Jordi Ciuxart, Meritxell Bonet, presumptament espiats entre el 2018 i el 2020.
També sol·licita que es remeti una comissió rogatòria a Israel per reclamar informació a NSO Group, Q Cyber Technologies Limited i OSY Technologies SARL --propietàries del programari espia Pegasus--, perquè aclareixin si conserven "informacions, dades o registres informàtics" sobre l'ús de Pegasus en els telèfons dels querellants.
A més, demana que es remeti exhort als Jutjats d'Instrucció 20, 24 i 29 de Barcelona perquè enviïn una còpia testimoniada dels informes pericials de què disposin en els procediments relatius a infeccions amb el programari Pegasus.
El recurs
Aquesta resolució arriba després que Òmnium presentés un recurs contra l'arxivament de la querella, en què sol·licitava que s'investigués la presumpta infecció amb Pegasus en els dispositius d'aquests tres membres de l'entitat i per al qual va aportar proves pericials informàtiques.
En el mateix recurs, subratllava la necessitat d'investigar els autors d'aquest presumpte delicte i lamentava que la investigació judicial hagués estat "fragmentada, lenta, revictimitzadora i sense cap mena d'efecte concret i real".
Davant la reobertura de la causa, en un comunicat remès per Òmnium aquest dimecres, el seu president, Xavier Antich, ha afirmat que "és el mínim que ha de fer la justícia per investigar l'espionatge polític perpetrat contra Òmnium Cultural a través dels telèfons" dels tres afectats.
"Cal continuar pressionant perquè es desclassifiqui tota la informació i es pugui saber la veritat d'aquesta causa general contra l'independentisme", ha assenyalat Antich, que sosté que la mateixa Audiència de Barcelona veu indicis d'autoria i, per tant, de delicte per part del CNI, cosa que, segons ell, demostra que la persecució a l'independentisme es produeix en uns marcs il·legals i repressius brutals que no respecten els drets fonamentals.
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»
- Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
- La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes
- El pas extra per entrar a La Meva Salut que molts no entenen: així funciona el doble factor
- Reacció de la CGT a l'estalvi del nou model de recollida a Manresa: 'No són 800.000 euros menys, són 800.000 més
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- La policia investiga si l'explosió d'aquest dilluns a la Balconada de Manresa va ser intencionada