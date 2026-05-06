Guerra a l’Orient Mitjà
La Xina demana a l'Iran que reobri l'estret d'Ormuz i l'anima a continuar negociant un alto el foc complet
El ministre d'Exteriors iranià es reuneix amb el seu homòleg a Pequín a les portes de la cimera de Trump i Xi de la setmana vinent
Adrián Foncillas
La Xina ha animat l'Iran a continuar negociant i aquest li ha agraït les condemnes fermes dels atacs estatunidencs. De la primera visita a Pequín des que va esclatar la guerra del ministre d'Exteriors, Abbás Araghchi, no s'esperaven declaracions sorprenents ni girs de guió, sinó l'escenificació de la sintonia. Importa el què i, especialment, el quan: una setmana abans que hi aterri Donald Trump.
Wang Yi, capitost de la diplomàcia xinesa, s'ha declarat "profundament angoixat" per la guerra. "Creiem que és necessari un alto el foc complet, que la represa de les hostilitats és inacceptable i que és particularment important que continuï el compromís amb el diàleg i les negociacions", ha afirmat abans de reunir-se amb el seu homòleg iranià. En la seva petició d'una "navegació normal i segura" per l'estret d'Ormuz s'acosta a Washington; en la seva comprensió del programa nuclear, se n'allunya: "La Xina aprecia el compromís iranià de no desenvolupar armes nuclears i reconeix el seu dret legítim a l'ús pacífic de l'energia nuclear". Araghchi ha agraït a la Xina que ocupi "el costat correcte de la història", segons el comunicat pequinès de la reunió, i ha donat suport a les seves pretensions d'una nova arquitectura global que accentuï el multilateralisme.
No és un cas inèdit: els Estats Units encenen un incendi i corren a demanar a la Xina que l'apagui. Setmanes enrere ja li va exigir Trump que enviés vaixells de guerra per desencallar l'estret d'Ormuz apel·lant a la seva presumpta desesperació per la falta de cru. Pequín ni tan sols va respondre. Des d'aleshores Trump ha anunciat una vegada i una altra la victòria en la guerra i el control de l'estret davant els fets tossuts. Les veus d'auxili des de Washington s'han intensificat a la vigília de l'arribada d'Araghchi.
Petició de Washington
El secretari del Tresor, Scott Bessent, va demanar a la diplomàcia xinesa que convenci Teheran de reobrir l'estret, que s'hi sumi "en l'operació internacional" sense especificar quines mesures concretes espera i que deixi de vetar resolucions juntament amb Rússia a l'ONU. Totes dues van al·legar en la proposta del mes passat que anava massa lluny i que hi faltava la condemna als Estats Units i Israel pels atacs que van desencadenar la guerra. L'assumpte de qui encén la prada és fonamental o insignificant, segons si es parla d'Ucraïna o de l'Iran.
També el secretari d'Estat, Marco Rubio, va instruir Pequín: "Esperem que els xinesos els diguin el que els han de dir. I és que amb el que estan fent a l'estret d'Ormuz només estan aconseguint l'aïllament internacional. Són els dolents en això". Rubio va encertar assenyalant que l'obertura de l'estret també interessa a Pequín, però Washington sol exagerar el diagnòstic. Per a una economia exportadora com la xinesa, un conflicte llarg és terrible: incrementarà els costos de la fàbrica global i empobrirà els seus compradors. Però aquest és un horitzó llunyà. De moment, no pateix mancances energètiques gràcies a les seves reserves i a l'accelerada transició verda. Molt abans que la situació sigui crítica a la Xina, ho serà als Estats Units. La inflació és una amenaça inquietant quan s'acosten les eleccions de mig mandat i la imatge de Trump està en mínims.
Desobediència
L'Iran era un assumpte menor quan la Xina i els Estats Units van pactar la cimera a Pequín. La guerra ja va obligar a ajornar-la, a petició de Trump, i el conflicte a l'Orient Mitjà ocuparà bona part d'un ordre del dia que mesos enrere subratllava els desacords comercials i Taiwan. L'hostilitat que pateixen de Washington i el comerç de cru han solidificat els vincles sinoiranians i han apuntalat la influència de Pequín a Teheran.
La Xina ja va empènyer l'Iran a les negociacions setmanes enrere i la seva diplomàcia s'ha multiplicat en les últimes setmanes per arreglar el desgavell. També ha suavitzat les seves crítiques cap a Washington en les últimes setmanes perquè la cimera amb Trump no descarrili. Però alhora, intuint la seva debilitat, ha marcat les noves regles de convivència: aquest cap de setmana va activar per primera vegada la llei de desobediència a les sancions extraterritorials dels Estats Units.
- Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»
- La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes
- El pas extra per entrar a La Meva Salut que molts no entenen: així funciona el doble factor
- Reacció de la CGT a l'estalvi del nou model de recollida a Manresa: 'No són 800.000 euros menys, són 800.000 més
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- La policia investiga si l'explosió d'aquest dilluns a la Balconada de Manresa va ser intencionada