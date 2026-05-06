Polèmica política
Clavijo demana una reunió urgent a Sánchez per tractar la gestió del creuer amb hantavirus
El Ministeri de Sanitat ha demanat al Govern de Canàries activar la Unitat d'Aïllament d'Alt Nivell a l'Hospital de La Candelaria, a Tenerife, per atendre un cas urgent d'una persona afectada al vaixell "Hondius"
Aránzazu Fernández
El president del Govern de Canàries, Fernando Clavijo, ha sol·licitat una reunió de caràcter urgent amb el president de l'Executiu espanyol, Pedro Sánchez, per abordar la gestió de la situació sanitària sorgida després del brot d'hantavirus al creuer neerlandès "Hondius", fins ara amb set passatgers afectats i tres morts relacionats amb el viatge. El vaixell es troba fondejat davant de Cap Verd.
Ahir a la tarda, el Ministeri de Sanitat va remetre una carta a Clavijo en què sol·licita l'activació de recursos especialitzats per atendre un cas d'hantavirus detectat en l'esmentat vaixell turístic. La petició arriba després d'una alerta canalitzada a través del sistema europeu de vigilància primerenca, conegut com a Sistema d'Alerta Primerenca, utilitzat per coordinar respostes davant amenaces sanitàries internacionals.
Segons la informació traslladada, la persona afectada es troba a bord del vaixell "Hondius". Les autoritats dels Països Baixos han sol·licitat no només assistència sanitària, sinó que aquesta es faci en una instal·lació preparada per a casos d'alt risc biològic.
Activació de la unitat d'alt aïllament a Tenerife
Davant aquesta situació, el Ministeri de Sanitat planteja l'activació de la Unitat d'Aïllament i Tractament d'Alt Nivell (UATAN) del Complex Hospitalari Universitari Nuestra Señora de Candelaria, a Tenerife. Aquesta infraestructura forma part de la xarxa estatal destinada a l'atenció de Malalties Infeccioses d'Alt Risc (EIAR).
L'elecció d'aquest centre respon a diversos factors, entre els quals hi ha la gravetat del pacient, les característiques del virus i la proximitat geogràfica respecte d'altres unitats similars en territori nacional.
Clavijo va reclamar ahir des de Brussel·les "seguretat i garanties per als passatgers i per als canaris" davant qualsevol decisió que adoptin l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i el Govern de Canàries en relació amb el brot d'hantavirus detectat al "Hondius".
