La crisi dels cribratges, a examen
La sanitat ha sigut el gran termòmetre de la legislatura de Juanma Moreno, amb llistes d’espera de més de sis mesos i l’escàndol dels tests de càncer de mama que va sacsejar la Conselleria de Sanitat.
ROCÍO SOLER
La sanitat, l’assumpte que més preocupa els andalusos segons totes les enquestes, ha tensionat el Govern d’Andalusia com cap altre: falta de metges i fuga de talent, derivacions a la privada, obres en curs i una crisi dels cribratges de càncer de mama que va sacsejar de ple la Conselleria de Sanitat. El president andalús tanca el mandat amb avanços en ocupació pública i infraestructures, però també amb una pregunta de fons: si el SAS, el sistema sanitari més gran del país, ha sortit realment més fort d’aquests anys.
Les llistes d’espera, tant quirúrgiques com per veure un especialista, segueixen entre les pitjors del país. Per al president del Consell Andalús de Col·legis de Metges (CACM), Alfonso Carmona, la demora ha sigut una de les grans xacres de la gestió sanitària. "Mentre continuïn faltant metges especialistes a la pública serà impossible reduir les llistes", afirma.
La fuga de talent –o "èxode", segons alguns experts– afecta de ple les llistes d’espera. L’últim estudi demogràfic del CACM revela que, el 2025, Andalusia va perdre metges diàriament, uns 15 a la setmana, que es van traslladar a altres comunitats o a altres països. "Per retenir el talent i aconseguir que exerceixin a Andalusia hem de millorar les seves condicions laborals i pagar-los millor", defensa Victorino Girela, president de Sanitat de CSIF Andalusia.
Escàndol polític
La falta de metges també va aparèixer com una de les causes de les fallades en el cribratge de càncer de mama. Prova d’això va ser que a la Unitat de Mama del Virgen del Rocío faltaven radiòlegs i es va decidir augmentar-ne la plantilla. L’escàndol va ser una crisi política, però, com remarca la presidenta de l’AECC Andalusia, Magdalena Cantero, "ho va ser sobretot per a les dones andaluses". "Va suposar que moltes entressin en pànic i por i, com a conseqüència, desconfiessin del cribratge però està demostrat que els cribratges salven vides", adverteix.
Després de l’esclat de la crisi, l’AECC va demanar a Moreno la creació immediata d’una comissió de seguiment per conèixer la situació real. Des d’aleshores reclama que Andalusia disposi d’un registre complet sobre els cribratges.
S’han tancat acords rellevants en matèria d’ocupació pública. Amb l’arribada d’Antonio Sanz a la conselleria es va firmar el nou pacte de borsa, amb noves categories i actualització de mèrits, i l’acord de carrera professional. També s’han aconseguit avanços en dos projectes que feia temps que estaven estancats: l’Hospital Regional de Cadis i el de Màlaga. La legislatura acaba amb una sanitat al centre del debat. Moreno exhibeix avanços en ocupació pública, infraestructures i reorganització del sistema, però les llistes d’espera, la falta d’especialistes, l’atenció primària i la transparència en els cribratges continuen marcant el balanç. La pròxima legislatura arrencarà amb una certesa: la sanitat tornarà a ser una de les grans proves de resistència del Govern andalús.
