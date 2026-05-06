Guerra a l'Orient Mitjà
¿L'Iran té dofins kamikaze a l'estret d'Ormuz?
El diari estatunidenc "The Wall Street Journal" ha assenyalat que la república islàmica estaria valorant la possibilitat d'acoblar explosius a aquests animals per detonar-los al pas d'embarcacions que volguessin creuar l'estret d'Ormuz
Javier Ojembarrena Alba
Si algú ha vist els Simpson de manera recurrent, la idea que els dofins tinguin un complot per dominar el món no sembla absolutament desgavellada. És ficció, és clar, i encara més en una sèrie d'humor que banalitza fins a l'extrem qualsevol cosa. Però fins i tot aquesta escena dels dofins marxant en formació per les costes de Springfield —el poble de la família més famosa dels Estats Units— sembla menys surrealista que la de fer servir aquests mamífers aquàtics com a armament militar.
Tanmateix, la idea dels "dofins kamikaze" ha sortit a la superfície en les converses sobre com abordar la guerra a l'Iran desencadenada el 28 de febrer pels EUA i Israel. Segons ha publicat el diari estatunidenc "The Wall Street Journal", la república islàmica estaria valorant la possibilitat de col·locar explosius a aquests animals per detonar-los al pas d'aquelles embarcacions que vulguin creuar l'estret d'Ormuz bloquejat tant per l'Iran com pels Estats Units.
La idea ja ha transcendit les aigües del mar d'Oman per traslladar-se als comptes oficials del país persa gràcies a la intel·ligència artificial. Fins i tot s'han començat a difondre vídeos per mostrar el poder estratègic que els "dofins kamikaze" tindrien per desequilibrar el conflicte.
I, com tot el que està passant des que van començar les hostilitats —a les quals s'ha sumat una batalla acarnissada de mems i muntatges d'IA a les xarxes socials—, lluny de desacreditar l'ús d'aquests mamífers com a armament, l'Administració estatunidenca hi ha entrat de ple. "No puc confirmar ni desmentir si disposem de dofins kamikaze, però sí que puc confirmar que ells no en tenen", va assegurar aquest dimarts el secretari de Guerra estatunidenc, Pete Hegseth, després de ser preguntat sobre aquesta possibilitat en una roda de premsa al Pentàgon.
Però Hegseth no és l'únic alt comandament estatunidenc a qui han preguntat sobre aquesta qüestió. El president de l'Estat Major Conjunt, Dan Caine, també es va manifestar sobre el presumpte ús d'aquests mamífers i, amb més precaució, va negar haver "sentit a parlar d'aquest assumpte dels dofins kamikaze". "És una cosa així com els taurons amb raigs làser", va insistir.
Programa de Mamífers Marins
Tanmateix, al secretari de Guerra aquesta possibilitat no va semblar sorprendre'l. I és que la història recent mostra que, per impossibles que semblin els "dofins kamikaze", aquests ja van ser una realitat. Més enllà dels informes iranians dels quals a finals d'abril es va fer ressò "The Wall Street Journal", i de la declaració de diversos funcionaris segons els quals Teheran "podria emprar armament inèdit (...) incloent-hi des de submarins fins a dofins portadors de mines", l'Iran no és l'únic que ha fet ús d'aquests mamífers.
Ja el 1963, el Pentàgon va entrenar el seu propi exèrcit de dofins i lleons marins dins del Programa de Mamífers Marins de l'Armada dels Estats Units. Una iniciativa que es va dur a terme durant guerres com la del Vietnam, però que no va sortir a la llum fins als anys 90. De fet, l'última vegada que van estar en actiu va ser durant els primers trams de la guerra de l'Iraq, quan es van desplegar per protegir portaavions i vaixells de guerra a la regió.
